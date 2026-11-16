mObywatel z ważną zmianą dziś. Koniecznie zaktualizuj aplikację

W skrócie Dzisiaj, 16 listopada, aplikacja mObywatel przechodzi kluczową aktualizację certyfikatów, co wymaga od użytkowników niezwłocznego pobrania najnowszej wersji oprogramowania.

Wymagana jest aktualizacja aplikacji do wersji co najmniej 4.93.1, jednak zaleca się instalację najnowszego wydania oznaczonego numerem 4.94.0 z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

Brak przeprowadzenia aktualizacji może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem usługi mObywatel i utratą dostępu do wybranych funkcji dla użytkownika.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

mObywatel to aplikacja, która cieszy się wśród Polaków ogromnym zainteresowaniem. Z platformy korzysta już ponad 13,5 mln rodaków. Dziś jednak misja krytyczny termin związany z aktualizacją samej platformy, jak i stosownych certyfikatów. Co należy zrobić?

Zaktualizuj aplikację mObywatel do najnowszej wersji

16 listopada jest dniem, do którego należy zaktualizować aplikację mObywatel do możliwie jak najnowszej wersji. Z informacji przekazanych przez resort wynika, że na telefonie powinna być zainstalowane wydanie co najmniej z numerkiem 4.93.1.

Najnowsze wydanie aplikacji mObywatel ma jednak numerek 4.94.0 i obecnie ta wersja zostanie zainstalowana w przypadku podjęcia próby aktualizacji poprzez sklepy App Store (iPhone) czy Google Play (Android).

Chcąc zobaczyć wersję aplikacji mObywatel należy udać się do sekcji Więcej i następnie w obszarze Pozostałe wskazać opcję O aplikacji. W nowym oknie znajduje się sekcja Wersja aplikacji, gdzie można podejrzeć stosowne szczegóły.

Co się stanie w przypadku braku aktualizacji? Aplikacja może przestać prawidłowo funkcjonować i w ten sposób użytkownik straci dostęp do wybranych usług. Dlatego należy zrobić to jak najszybciej.

Jak zaktualizować aplikację mObywatel do najnowszej wersji?

Aktualizacja aplikacji mObywatel do najnowszej wersji nie jest trudna. Można to zrobić poprzez sklepy App Store (na iPhonie) lub Google Play (na telefonie z Androidem). Poniższy opis przedstawia krok po kroku czynności na iOS, ale w przypadku smartfonów z oprogramowaniem Google wygląda to niemal identycznie.

Uruchamiamy sklep App Store i wyszykujemy aplikację mObywatel. Przechodzimy do karty z aplikacją mObywatel. Jeśli zainstalowana wersja jest najnowsza, to nie trzeba nic robić. W przypadku pojawienia się niebieskiego przycisku Uaktualnij należy go dotknąć. Zostanie pobrane i zainstalowane nowe oprogramowanie.

Wykonując powyższe kroki będziemy mieć pewność, że aplikacja mObywatel na naszym telefonie jest aktualna. Ostatecznie będzie działać prawidłowo.