Moto Watch 2 Fit oficjalnie. Ceny i specyfikacja smartwatcha

W skrócie Motorola zaprezentowała budżetowy smartwatch Moto Watch 2 Fit, który powstał we współpracy z firmą Polar i zadebiutował obok smartfona Signature 27.

Urządzenie wyposażono w 1,85-calowy ekran gOLED o jasności 1500 nitów, a bateria pozwala na pracę do 12 dni na jednym ładowaniu przy typowym użytkowaniu.

Zegarek ma kosztować około 500 złotych, oferuje dwuzakresowy GPS, wodoszczelność zgodną z normami ATM 5 i IP68 oraz śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych.

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Motorola zaprezentowała smartfona Signature 27, ale na tym nie koniec nowości. W portfolio marki pojawia się także niedrogi smartwatch. Mowa o Moto Watch 2 Fit. Zobaczmy sobie ceny oraz specyfikację.

Ceny smartwatcha Moto Watch 2 Fit i ile zapłacimy w Polsce

Nowy zegarek marki Motorola nie jest drogi. Jego polska cena nie została na razie ogłoszona. Wiemy jednak, że w zachodnich krajach UE ma kosztować 119 euro, czyli około 520 złotych. Można więc przypuszczać, że w Polsce zapłacimy właśnie około 500 złotych.

Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne w opcji Pantone. Są to PANTONE Stratified Sea, PANTONE Pigeon oraz PANTONE Ballerina. Sprzedaż zegarka ma rozpocząć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Smartwatch Motorola Moto Watch 2 Fit. Motorola materiały prasowe

Oczywiście warto rzucić okiem na produkty konkurencji. Za mniej niż 500 złotych można zakupić przykładowo Xiaomi Smart Band 10 Pro. Natomiast za nieco więcej uda się znaleźć Huawei Watch Fit 5.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Moto Watch 2 Fit i funkcje

Nowy zegarek marki Motorola ma 1,85-calowy ekranik gOLED-owy o jasności maksymalnej 1500 nitów z ramką o grubości 2 nm. Wyświetlacz pokryto szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3. Obudowa zapewnia ochronę przed wodą na poziomie normy ATM 5 oraz IP68.

Pod obudową smartwatcha Moto Watch 2 Fit znajduje się bateria mająca zapewnić nawet do 12 dni pracy w trakcie typowego wykorzystania. Za łączność bezprzewodową odpowiada Bluetooth i nie zabrakło możliwości prowadzenia rozmów audio. Z czasem Motorola planuje dodać wsparcie dla własnego asystenta głosowego Qira. Znajdziemy tu też dwuzakresowy GPS.

Nowy smartwatch oferuj wsparcie dla ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Wielofunkcyjny czujnik jest w stanie śledzić tętno czy poziom natlenienia krwi oraz monitorować poziom stresu. Ponadto Motorola nawiązała współpracę z fińskim Polar, co zapewnia m.in. dostęp do dokładnych danych dla wybranych treningów, co ostatecznie pozwala lepiej je planować.