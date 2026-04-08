Motorola wraca na rynek z nowym tabletem. Jest też smartfon z rysikiem
Moto Pad i Moto G Stylus 2026 to nowe produkty marki Motorola, których premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Są to nowy tablet oraz smartfon. Cieszy z pewnością pierwsze urządzenie, bo Moto Pad jest pierwszym tabletem firmy Motorola od lat. Zobaczmy, jak prezentują się ceny i specyfikacje techniczne.
Ceny Moto Pad i Moto G Stylus 2026
Polskie ceny nowych produktów nie są na razie znane. Wiemy jednak, ile kosztują te urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Cennik prezentuje się następująco.
Nowy smartfon będzie dostępny w sprzedaży od połowy tego miesiąca. Natomiast tablet pojawi się w sklepach 30 kwietnia. Na razie nie wiadomo, kiedy oba sprzęty pojawią się w Polsce.
Oczywiście już dziś można rozważyć zakup innego tabletu za około tys. złotych. Może to być na przykład Redmi Pad 2 Pro czy Samsung Galaxy Tab serii A.
Specyfikacja techniczna tabletu Motorola Moto Pad
Moto Pad to pierwszy tablet w ofercie marki Motorola od kilku lat. Urządzenie ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Jasność maksymalna to 500 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 6300, który wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.
Energię w tablecie dostarcza bateria o pojemności 7040 mAh, która wspiera ładowarki o mocy do 20 W. Znajdziemy tu też głośniki z Dolby Atmos, aparat fotograficzny 8 MP czy kamerkę 5 MP do wideorozmów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.
Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto G Stylus 2026
Motorola Moto G Stylus 2026 to średniopółkowy smartfon, który ma 6,7-calowy ekran pOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to aż 5000 nitów. Ponadto wyświetlacz pozwala na pracę z użyciem rysika.
Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, a energię dostarcza bateria o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowarki o mocy 68 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor Sony LYT-700C 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z My UX.
