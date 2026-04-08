Motorola wraca na rynek z nowym tabletem. Jest też smartfon z rysikiem

Motorola ogłosiła dwa nowe produkty. Są to tablet Moto Pad oraz smartfon Moto G Stylus 2026. Ile kosztują te urządzenia i co mają do zaoferowania?

Ceny Moto Pad i Moto G Stylus 2026

Polskie ceny nowych produktów nie są na razie znane. Wiemy jednak, ile kosztują te urządzenia w Stanach Zjednoczonych. Cennik prezentuje się następująco.

od 249,99 dol. Tablet Motorola Moto Pad -

od 499,99 dol. Smartfon Motorola Moto G Stylus 2026 -

Nowy smartfon będzie dostępny w sprzedaży od połowy tego miesiąca. Natomiast tablet pojawi się w sklepach 30 kwietnia. Na razie nie wiadomo, kiedy oba sprzęty pojawią się w Polsce.

Oczywiście już dziś można rozważyć zakup innego tabletu za około tys. złotych. Może to być na przykład Redmi Pad 2 Pro czy Samsung Galaxy Tab serii A.

Specyfikacja techniczna tabletu Motorola Moto Pad

Moto Pad to pierwszy tablet w ofercie marki Motorola od kilku lat. Urządzenie ma 11-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli i odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Jasność maksymalna to 500 nitów. Za obliczenia odpowiada tu procesor MediaTek Dimensity 6300, który wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca.

Tablet Motorola Moto Pad. Motorola materiały prasowe

Energię w tablecie dostarcza bateria o pojemności 7040 mAh, która wspiera ładowarki o mocy do 20 W. Znajdziemy tu też głośniki z Dolby Atmos, aparat fotograficzny 8 MP czy kamerkę 5 MP do wideorozmów. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16.

Specyfikacja techniczna smartfona Motorola Moto G Stylus 2026

Motorola Moto G Stylus 2026 to średniopółkowy smartfon, który ma 6,7-calowy ekran pOLED-owy o rozdzielczości 1,5 K i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Jasność maksymalna to aż 5000 nitów. Ponadto wyświetlacz pozwala na pracę z użyciem rysika.

Smartfon Motorola Moto G Stylus 2026. Motorola materiały prasowe

Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 z 8 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca, a energię dostarcza bateria o pojemności 5200 mAh z obsługą ładowarki o mocy 68 W. Aparat fotograficzny ma główny sensor Sony LYT-700C 50 MP. Obiektyw ultraszerokokątny połączono z 13-megapikselowym czujnikiem. Przednia kamerka pozwala robić zdjęcia w jakości do 32 megapikseli. Całość pracuje pod kontrolą Androida 16 z My UX.

