Największy statek w historii Portu Gdynia

Port Gdynia (woj. pomorskie) to jeden z największych portów morskich w Polsce (obok Gdańska i Szczecina) i jedno z najważniejszych tego typu miejsc. Funkcjonuje od 1923 r., czyli jest starsze od samego miasta - Gdynia uzyskała bowiem prawa miejskie w 1926 r. Obecnie ten nowoczesny i uniwersalny port koncentruje swoją działalność głównie na przyjmowaniu ładunków drobnicowych. To tutaj powstał pierwszy polski terminal kontenerowy.

Dziś, 24 lipca 2026 roku, port zapisał nową kartę w swoich dziejach. Do Gdyni wpłynął bowiem kontenerowiec MSC Venice, jednostka, która mierzy blisko 400 metrów długości. To największy statek, jaki kiedykolwiek wpłynął do gdyńskiego portu.

- Trudno o bardziej symboliczny moment. Historia, która zaczęła się od wizji jednego człowieka, właśnie dopisuje kolejny rozdział - zaznacza Port Gdynia.

MSC Venice wpłynął do Portu Gdynia 24 lipca 2026 r. o 6 rano

Port Gdynia nawiązuje tym do faktu, że dzień przed wpłynięciem największej jednostki w historii Portu Gdynia miejsce miała 163. rocznica urodzin inż. Tadeusza Wendy:

- Ponad sto lat po rozpoczęciu jego wielkiego dzieła Port Gdynia otwiera kolejny rozdział swojej historii i jest gotowy na największe statki operujące na Bałtyku! - informuje Port Gdynia we wpisie na Facebooku. - Zawinięcie MSC VENICE będzie historycznym momentem dla Portu Gdynia i najlepszym potwierdzeniem, że wieloletnie inwestycje infrastrukturalne realnie zmieniły możliwości naszego portu.

MSC VENICE wpłynął do Portu Gdynia 24 lipca br. o godzinie 06:01 CEST (04:01 UTC). Jest to kontenerowiec o długości całkowitej 399 m i szerokości 54 metry, który został zbudowany w 2016 roku. Jego pojemność brutto wynosi 176 490 ton, nośność 186 650 ton, a wyporność 242 331 ton. Obecnie jednostka pływa pod banderą Liberii. Jak zaznaczył we wpisie Port Gdynia, by tak duży statek mógł tam dotrzeć, konieczne były liczne ulepszenia.

Rozwój gdyńskiego portu. Dziś może przyjmować wielkie statki

MSC Venice przypłynął do Gdyni z Antwerpii, do gdyńskiego portu przybył w asyście holowników Fairplay Towage Polska. Wpłynął do Baltic Container Terminal i zacumował przy zmodernizowanym nabrzeżu. Było to możliwe dzięki pracy na rzecz rozwoju portu.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Marynarka Wojenna oraz inne instytucje przez lata realizowały bowiem projekty, które miały na celu umożliwienie zawijania do Portu Gdynia statków takich jak MSC Venice.

Jak przypomina portal "Gospodarka Morska", do kluczowych inwestycji zaliczyć tu można pogłębienie portowych akwenów do głębokości 15,5 metra, poszerzenie wejścia do portu do 140 metrów, a także przemieszczenie doku pływającego należącego do PGZ Stoczni Wojennej. Ten ostatni projekt umożliwił utworzenie w jego dotychczasowym miejscu obrotnicy wykorzystywanej przez największe statki. Ponadto zmodernizowano Nabrzeże Helskie i zamontowano tam nowoczesne suwnice kontenerowe.



