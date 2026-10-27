Musieli zrobić je na zamówienie. Dwa giganty stawiają 283-metrową wieżę

Most Lugu Lake Grand Bridge powstaje w południowo-zachodnich Chinach i jest częścią trasy ekspresowej Xichang-Shangri-La. Budowa w górzystym terenie wymaga wyjątkowej precyzji podczas przenoszenia i montażu masywnych elementów, ale 29 września udało się zakończyć wznoszenie imponującej głównej wieży po stronie Shangri-La, która osiągnęła wysokość 283 metrów. Do realizacji projektu wykorzystano dwa żurawie wieżowe Zoomlion R4300-200, po jednym dla każdej z głównych wież mostu.

Każda maszyna może podnosić ładunki o masie do 200 ton, a jej wysięgnik ma 80 metrów długości. Szczególnie trudny był końcowy etap budowy wieży, obejmujący ostatnie 103 metry, ponieważ montaż stalowych i betonowych elementów nad centralną belką utrudniały zmienne warunki wiatrowe, które mogły wpływać na stabilność ładunku i dokładność jego pozycjonowania.

Ponad 20 funkcji wspomagających bezpieczeństwo

Żurawie wyposażono w ponad 20 inteligentnych funkcji sterowania i zabezpieczeń. Należą do nich system zapobiegania kolizjom, automatyczne dostosowywanie prędkości pracy do obciążenia oraz mechanizmy ograniczające ryzyko niekontrolowanego opuszczania zawieszonych elementów.

Operatorzy mogą obserwować pracę maszyn za pomocą kamer i sterować nimi z poziomu gruntu. Pozwala to kontrolować położenie podnoszonych części i precyzyjnie korygować ich ustawienie. Według Zoomlion montaż segmentów wieży zakończył się bezpiecznie. Firma nie ujawniła jednak przewidywanego terminu otwarcia całego mostu.

Z Chin do Stambułu. Żurawie budują wieżowce

Podobne rozwiązania sprawdzają się przy budowie wysokich budynków. Zoomlion dostarczył m.in. specjalnie dostosowany żuraw L760-50 do realizacji 380-metrowego wieżowca mieszczącego Bank Centralny Republiki Turcji w Stambule. W ramach inwestycji przeprowadzono 1260 ciężkich operacji podnoszenia, w tym montaż stalowych kolumn ważących do 48,2 tony.

Żuraw oferuje maksymalny udźwig 50 ton i wysięgnik o długości 60 metrów. Jego modułowa konstrukcja ułatwia transport, a specjalne połączenia z budynkiem uwzględniają lokalne wymagania dotyczące odporności na trzęsienia ziemi. Istotną rolę odgrywał również zdalny monitoring, bo system przesyła 28 parametrów pracy, obejmujących między innymi obciążenie, temperaturę podzespołów, czas eksploatacji i kody błędów. Dzięki temu inżynierowie mogą diagnozować problemy i planować konserwację, ograniczając ryzyko przestojów.