Myślisz, że jest energooszczędna? Zobacz, ile prądu ciągnie suszarka bębnowa

Spis treści: Suszarka kondensacyjna czy z pompą ciepła? Różnica w rachunkach za prąd jest kolosalna Pompa ciepła to nie wszystko. Kiedy suszarka bębnowa pożera najwięcej prądu? Jak suszyć pranie i nie zbankrutować? Zmień ten nawyk, a odczujesz ulgę w portfelu

Suszarka kondensacyjna czy z pompą ciepła? Różnica w rachunkach za prąd jest kolosalna

Klasyczna suszarka kondensacyjna ogrzewa powietrze grzałką podobną do tej zamontowanej w czajniku. Szybko osiąga wysoką temperaturę, lecz potrzebuje do tego sporo energii. Starsze modele podczas jednego cyklu potrafią zużyć od 3,5 do nawet 4,5 kWh. Suszarka z pompą ciepła pracuje oszczędniej, ponieważ odzyskuje energię z wilgotnego powietrza i ponownie wykorzystuje ją w obiegu. Tkaniny schną w niższej temperaturze, a cały proces trwa dłużej, jednak pobór prądu może spaść nawet kilkukrotnie.

W europejskiej bazie EPREL znajdziemy suszarki o pojemności 10 kg, które podczas programu Eco zużywają około 1,17 kWh. Starszy model z grzałką może zakończyć cykl szybciej, a mimo to pobrać ponad trzy razy więcej energii. Czas widoczny na wyświetlaczu niewiele więc mówi o koszcie pracy urządzenia. Po uwagę trzeba wziąć też moc grzałki lub sprężarki, temperaturę suszenia oraz ilość prądu zużyta podczas całego programu.

W 2026 roku energia czynna w taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki kosztuje średnio 495,16 zł/MWh netto, czyli około 0,61 zł/kWh brutto. Po uwzględnieniu zmiennych opłat dystrybucyjnych można orientacyjnie przyjąć 0,96-1,10 zł za każdą kilowatogodzinę pobraną przez urządzenie. Przy stawce 1,04 zł/kWh cykl oszczędnej suszarki kosztuje około 1,22 zł, natomiast starszego modelu zużywającego 4,5 kWh już 4,68 zł.

Cztery suszenia tygodniowo oznaczają w skali roku wydatek wynoszący odpowiednio około 253 i 973 zł. Różnica sięga 720 zł, choć ostateczna kwota zależy od taryfy, operatora i wybranego programu.

Od 1 lipca 2025 roku nowe suszarki otrzymują etykiety ze skalą od A do G, która zastąpiła wcześniejsze klasy z plusami. Dawnego A+++ nie można jednak bezpośrednio porównać z nowym A lub B, ponieważ zmieniły się kryteria oraz sposób wykonywania pomiarów.

Podczas zakupów więcej od samej litery powie nam zużycie energii obliczone dla 100 cykli Eco. Istotne są również pojemność bębna, czas programu i skuteczność kondensacji. Komisja Europejska szacuje, że nowe wymagania pozwolą do 2040 roku zmniejszyć zużycie energii o 15 TWh, a europejskie gospodarstwa domowe zaoszczędzą łącznie około 2,8 mld euro

Pompa ciepła to nie wszystko. Kiedy suszarka bębnowa pożera najwięcej prądu?

O kosztach suszenia rozstrzyga również ilość wody, która trafia do bębna wraz z ubraniami. Badanie laboratorium Testex wykazało, że bawełna odwirowana z prędkością 400-800 obr./min może wymagać podczas suszenia nawet dwa razy więcej energii niż po wirowaniu na najwyższych obrotach. Ręczniki, pościel i odporną bawełnę warto więc wirować z prędkością 1200-1400 obr./min, o ile dopuszcza to oznaczenie na metce. Pralka odprowadza wodę mechanicznie, suszarka musi natomiast zamienić ją w parę, zużywając znacznie więcej energii.

Kolejnym źródłem strat jest filtr pokryty zbitą warstwą kłaczków. Powietrze przepływa wtedy wolniej, wilgoć dłużej utrzymuje się w tkaninach, a sprężarka i wentylator muszą pracować przez dodatkowe minuty. Podstawowy filtr należy oczyścić po każdym cyklu. Wymiennik oraz dodatkowe elementy filtrujące wymagają konserwacji z częstotliwością wskazaną przez producenta. Niektóre modele mają wymiennik samoczyszczący, ale nadal wymagają regularnego opróżniania i czyszczenia pozostałych filtrów.

Koszt podnosi również źle dobrana wielkość załadunku. Uruchamianie całego układu dla kilku koszulek oznacza wysokie zużycie w przeliczeniu na kilogram odzieży. Wypychanie bębna pod samą klapę wywołuje odwrotny problem: ściśnięte tkaniny słabo się obracają, a ciepłe powietrze nie dociera równomiernie do wszystkich warstw. Część ubrań jest już sucha, podczas gdy pozostałe nadal chłodne i wilgotne.

Suszarkę bębnową najlepiej uruchamiać z pełnym, ale luźno ułożonym wsadem, dopasowanym do limitu konkretnego programu. Warto też oddzielić lekkie koszulki od grubych ręczników, ponieważ schną w zupełnie innym tempie.

Jak suszyć pranie i nie zbankrutować? Zmień ten nawyk, a odczujesz ulgę w portfelu

Najkrótszy program może wydawać nam się naturalnym wyborem, gdy chcemy ograniczyć zużycie prądu. Taka zależność nie zawsze jednak zachodzi. Tryb szybki oszczędza czas, ale może wymagać intensywniejszej pracy urządzenia, podczas gdy Eco suszy wolniej i łagodniej. W bazie EPREL widnieją modele o pojemności 10 kg, które podczas cyklu trwającego 4 godziny i 55 minut zużywają około 1,17 kWh. Rachunek zależy zatem od energii pobranej podczas całego programu, nie od liczby godzin widocznej na wyświetlaczu.

Oszczędność można zwiększyć, dobierając także właściwy poziom wysuszenia. Ustawienie "ekstra suche" sprawdza się w przypadku grubych ręczników, szlafroków lub odzieży chowanej od razu do szafy. Koszule czekające na prasowanie nie wymagają jednak tak intensywnego dosuszania.

Według wyników Testex zakończenie cyklu, gdy tkaniny są jeszcze lekko wilgotne, może obniżyć pobór energii o 10-30 proc., w zależności od programu i rodzaju materiału. W takim przypadku odpowiedniejszy będzie tryb "do prasowania". Skraca końcową fazę suszenia, a delikatnie wilgotną tkaninę łatwiej wygładzić.

Po ograniczeniu zużycia można jeszcze obniżyć cenę pobranej energii. W taryfach G12 i G12w funkcja opóźnionego startu pozwala uruchomić suszarkę w tańszej strefie wyznaczonej przez operatora.

Inaczej wygląda sytuacja w domu z fotowoltaiką. Najkorzystniejsze może być suszenie w słonecznych godzinach, kiedy instalacja produkuje energię na bieżąco, a dom wykorzystuje ją bezpośrednio. Zasada "sprzęty włączamy nocą" nie jest więc uniwersalna. Właściwą porę wyznaczają taryfa, harmonogram stref cenowych i sposób rozliczania mikroinstalacji.



