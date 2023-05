Myśliwce F-16 w Ukrainie. Pięknie wyglądają wśród MiGów

Nie tylko F-16, ale też Mirage 2000 i Rafale

Nie można tutaj nie wspomnieć, że Polska przekazała Ukrainie kilkanaście MiGów-29, które są teraz zbawienne dla tamtejszej armii. Jednak dopiero dostarczenie myśliwców F-16 lub Mirage 2000 i Rafale będzie ogromnym przełomem. Belgia zapowiedziała, że w tym momencie jest już gotowa do rozpoczęcia szkoleń ukraińskich pilotów z obsługi F-16. Oznacza to, że coraz większymi krokami zbliża się moment pojawienia się tych maszyn w Ukrainie. Analitycy uważają, że może stać się to faktem po wakacjach.

Rząd Ukrainy wierzy, że uda się pozyskać od krajów NATO również myśliwce. Bardzo dobrze skomentował tę sytuację Jurij Sak, doradca ukraińskiego ministra obrony Ołeksija Reznikowa. Powiedział, że kraj naciska teraz na zachodnie odrzutowce czwartej generacji jako kwestię priorytetową, ale niekoniecznie na F-16. — Nie chcieli nam dać systemów HIMARS, a potem to zrobili. Nie chcieli dać nam czołgów, teraz dają nam czołgi. Oprócz broni nuklearnej, nie ma już nic, czego nie dostaniemy — powiedział Sak.



Najpierw kontrofensywa, a później pojawią się myśliwce

Co ciekawe, w styczniu Przewodniczący Komisji Zgromadzenia Narodowego ds. Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Francji powiedział, że rząd nie wyklucza dostarczenia do Ukrainy myśliwców Dassault Mirage 2000 i Rafale. Jeśli takie plany staną się rzeczywistością, to będzie to kolejny wielki przełom w kwestii pomocy Ukrainie pochodzącej od krajów NATO. Najnowsze wieści wskazują, że prace są w tej kwestii na zaawansowanym poziomie.

Na razie Ukraina otrzymała i jeszcze otrzyma w najbliższych tygodniach tyle sprzętu, że w zupełności wystarczy on do rozpoczęcia kontrofensywy na okupowanych terytoriach. Może ona ruszyć lada dzień. Wołodymyr Zełenski powrócił już do Ukrainy ze swoich podróży po europejskich państwach, gdzie namawiał przywódców do większego wsparcia militarnego dla jego kraju, i może zasiąść na pozycji głównego dowodzącego akcją.