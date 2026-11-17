W skrócie
- Do tragicznej katastrofy myśliwca MiG-29 doszło we wtorek na północy Serbii, w pobliżu miejscowości Nova Pazova i Stara Pazova, gdzie maszyna rozbiła się na polu.
- W wypadku zginął 53-letni pilot, który był doświadczonym lotnikiem z kilkudziesięcioletnim stażem, służącym w serbskich siłach powietrznych od 1996 roku.
- Serbskie ministerstwo obrony powołało specjalną komisję, której zadaniem jest ustalenie przyczyn katastrofy oraz wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia.
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W Serbii doszło do katastrofy lotniczej z udziałem myśliwca MiG-29. Samolot rozbił się na północy kraju i w katastrofie lotniczej zginął bardzo doświadczony pilot. Przyczyny wypadku nie są znane i obecnie trwa postępowanie wyjaśniające.
Katastrofa serbskiego myśliwca MiG-29 i śmierć pilota
Do katastrofy doszło na północy kraju niedaleko Belgradu - między miejscowościami Nova Pazova i Stara Pazova. Serbski myśliwiec MiG-29 rozbił się na polu. Na miejscu zginął 53-letni pilot maszyny, który był bardzo doświadczonym lotnikiem z kilkudziesięcioletnim stażem. Pełnił służbę od 1996 r.
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać płonący samolot po rozbiciu na polu oraz odpowiednie służby. Serbskie ministerstwo obrony na razie nie zna przyczyn katastrofy, ale w celu ich ustalenia podjęto już pierwsze działania.
"Powołano komisję w celu zbadania tego zdarzenia; jej zadaniem jest ustalenie okoliczności incydentu oraz ewentualnej odpowiedzialności po stronie wojska. Ponadto powołano komisję ekspercką sił powietrznych, która ma ustalić przyczyny katastrofy lotniczej" - wyjaśnia serbskie ministerstwo obrony.
Myśliwiec MiG-29 zaprojektowany przez Związek Radziecki
MiG-29 to myśliwiec, który został zaprojektowany jeszcze przez Związek Radziecki. Miało to miejsce w 1972 r. Samolot odrzutowy został oblatany pięć lat później. Natomiast jego seryjna produkcja rozpoczęła się w 1983 r.
Myśliwiec ma dwa silniki dwuprzepływowe z dopalaniem RD-33 o ciągu 49,4 kN każdy. Uzbrojenie obejmuje:
- Cele powietrzne - pociski powietrze-powietrze R-27R, R-27T, R-60M i R-73. MiG-29M dodatkowo R-27ER i R-27ET i R-77
- Cele naziemne - bomby lotnicze, kasety bombowe KMGU-2, pociski niekierowane S-24, S-8.
- Działko GSz-301
Maszyna wyróżnia się dużą zwrotnością i nadal jest powszechnie wykorzystywana przez armie różnych państw. Do niedawna pełniły także służbę w Polsce.