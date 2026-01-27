Koncern Kałasznikow dostarczył do jednej z rosyjskich jednostek wojskowych partię nowo opracowanych elektrycznych motocykli i skuterów (chociaż biorąc pod uwagę fakt prowadzenia ich na stojąco, to raczej hulajnogi) z przyczepami towarowymi, przeznaczonych do użytku w strefie działań bojowych. Według oficjalnego komunikatu, sprzęt ma służyć do cichego transportu zaopatrzenia i personelu w trudnym, niestabilnym terenie.

Taktyczny transport przyszłości

W skład dostawy weszły motocykle Iż-Enduro oraz skutery Iż-ScootWay, wyprodukowane we własnych zakładach koncernu i wyposażone w uniwersalne przyczepy o ładowności do 200 kilogramów. Taki zestaw pozwala na przewożenie amunicji, sprzętu i innego zaopatrzenia tam, gdzie tradycyjne pojazdy gąsienicowe lub kołowe nie mają dostępu.

Kałasznikow podkreśla, że pojazdy powstały w 2025 roku w centrum prototypowania firmy jako wewnętrzna inicjatywa, inspirowana zapytaniami potencjalnych odbiorców wojskowych. Ich konstrukcja uwzględnia ograniczenia terenu, widoczności i konieczność działania z minimalnym śladem akustycznym.

Rozwiń

Elektryczne Enduro i bojowy skuter

Motocykl Iż-Enduro oraz dwuosobowy skuter Iż-ScootWay zaliczono do kategorii niskoszumowych środków transportu taktycznego, przeznaczonych do misji bojowych i specjalnych. Producent wskazuje, że cicha praca napędu oraz kompaktowe wymiary czynią te pojazdy użytecznymi w działaniach blisko linii frontu, zwłaszcza przy krótkodystansowym zaopatrzeniu i ewakuacji wyposażenia.

Oba modele mogą osiągać prędkość do 100 km/h i zostały zaprojektowane do pracy w surowych warunkach klimatycznych. Konstruktorzy wzmocnili punkty mocowania, opracowali system szybkiego zaczepu przyczepy i poprawili ergonomię załadunku, by umożliwić obsługę w warunkach polowych.

Iż-Enduro waży około 100 kilogramów, a jego bateria litowo-jonowa pozwala przejechać do 100 km defence-blog.com domena publiczna

Mobilność i zasięg

Elektryczny Iż-Enduro waży około 100 kilogramów, a jego akumulator litowo-jonowy pozwala przejechać do 100 km. Przystosowano go do przewozu kierowcy i holowania przyczepy przy zachowaniu manewrowości na nierównym gruncie.

Z kolei Iż-ScootWay to dwuosobowy skuter zdolny do przewozu pasażera i ładunku o łącznej masie do 300 kilogramów. Również jego zasięg wynosi około 100 kilometrów, co czyni go sprzętem o porównywalnej funkcjonalności.

Koncern informuje, że pojazdy produkowane są obecnie w krótkich seriach, głównie na specjalne zamówienia. Liczba dostarczonych egzemplarzy oraz tożsamość jednostki, która je otrzymała, nie zostały ujawnione ze względów operacyjnych.

''Wydarzenia'': E-rejestracja już działa. Na razie zapisy na kardiologię, cytologię i mammografię Polsat News Polsat News