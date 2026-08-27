Entuzjazm jeszcze nie opadł całkowicie po najnowszych składanych telefonach Samsunga, a już pojawia się jego nowa propozycja. Najnowszy model dołącza do rodziny Galaxy S26. Spójrzmy, co takiego oferuje.

Samsung Galaxy S26 FE ma 6,7" wyświetlacz FHD+ Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem do 120 Hz i maksymalną jasnością 1900 nitów. Jego całkowite wymiary to 161,6 x 76,9 x 7,4 mm. Napędza go 3-nm procesor Exynos 2500. Zarówno na przodzie, jak i na pleckach telefonu znajdziemy szkło Gorilla Glass Victus+, a jego aluminiowa ramka to Advanced Armor Aluminium. Działa na najnowszej odsłonie Androida z nakładką One UI 9.

Przejdźmy zatem do fotografii: główny obiektyw, jaki mamy do dyspozycji, ma 50 MP OIS i f/1.8. Skorzystamy również z 12 MP ultraobiektywu szerokokątnego z przesłoną f/2.2, a także z 8 MP teleobiektywu z OIS, f/2.4 i 3-krotnym zoomem optycznym. Tylne obiektywy chronione są szkłem Gorilla Glass 3, nie powinniśmy się więc martwić o zarysowania - przynajmniej nieprzesadnie. Lubicie robić selfie? Tym smartfonem zrobicie je, używając 12 MP obiektywu z przesłoną f/2.2.

Fani foto i wideo powinni teraz nadstawić uszu, ponieważ S26 FE umożliwia edycję zdjęć za pomocą AI, a nightography video pomoże nam nakręcić porządne materiały nocą. My FanCam z kolei to coś, co spodoba się osobom działającym w mediach społecznościowych: dzięki tej sprytnej funkcji zablokujecie ostrość obiektywu na jednej nagrywanej postaci, co daje dość ciekawy efekt. Zainteresować może was również przydatna opcja, jaką jest blokada pozioma, która utrzymuje linię horyzontu podczas nagrywania.

W telefonie naturalnie skorzystacie również z Galaxy AI, część z wymienionych już funkcji napędza właśnie sztuczna inteligencja. To ona też pomoże nam zedytować dźwięk naszych filmów, nagranych np. na koncercie, abyśmy lepiej słyszeli to, na czym nam zależy.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest bez wątpienia bateria. W Galaxy S26 FE znajdziemy 4900 mAh z 45W superszybkim ładowaniem 2.0 i 15W szybkim ładowaniem bezprzewodowym.

Smartfon obsługuje Bluetooth 5.4, NFC, a także DualSIM (skorzystacie więc np. ze zwykłej karty SIM, a także eSIM). Ma też certyfikat IP68, co gwarantuje odporność na kurz i wodę. Co ważne, S26 FE ma również 7 lat wsparcia oprogramowania, a przy zakupie otrzymujemy też 6 miesięcy próbnych w ramach Google AI Pro.

Występuje w trzech wersjach kolorystycznych: niebieskiej, czarnej i jasnozielonej (oryg. nazwany "pistacchio").

Jak wygląda sprawa z pamięcią i cenami? Na rynku pojawi się kilka opcji, z czego każda ma 8 GB RAM-u. Wybór przypadnie więc głównie na ilość pamięci i tutaj mamy do dyspozycji wersję z 128 GB, 256 GB, a także 512 GB.

Jeśli chodzi o ceny, to są następujące:

Galaxy S26FE ze 128 GB dostaniemy za 3489 zł ,

za smartfona z 256 GB pamięci musimy zapłacić 3899 zł ,

a wersja z 512 GB kosztuje 4799 zł.



