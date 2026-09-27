Najcięższy budynek świata. 4,1 mln ton i ciągle się zapada

W skrócie Pałac Parlamentu w Bukareszcie to najcięższy budynek świata ważący około 4,1 mln ton, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.

Ogromna masa budynku sprawia, że konstrukcja regularnie zapada się w grunt z prędkością około sześciu milimetrów rocznie.

Budowa obiektu wymagała wysiedlenia 40 tys. mieszkańców oraz zburzenia wielu budynków, w tym kościołów, fabryk i szpitala.

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Casa Poporului to najcięższy budynek świata, który zbudowano kilkadziesiąt lat temu w stolicy Rumunii. Pałac Parlamentu w Bukareszcie do dziś przykuwa uwagę i może poszczycić się także innym wyróżnieniem. Jest nim najdroższy budynek administracyjny pod kątem kosztów utrzymania.

Najcięższy budynek świata waży około 4,1 mln ton

Pałac Parlamentu w Bukareszcie to najcięższy budynek świata o wadze około 4,1 mln ton. Z taką figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa. W trakcie budowy kolosa wykorzystano:

700 tys. ton stali

550 tys. ton cementu

900 tys. metrów sześciennych drewna

1 mln metrów sześciennych marmuru

3,5 tys. ton szkła kryształowego

Główny gmach ma 270 metrów długości oraz 240 metrów szerokości i składa się z 12 pięter. Wysokość to 84 metry. Natomiast pod budynkiem znajduje się osiem poziomów. Na dole jest atomowy bunkier ze ścianami o grubości 1,5 metra, który łączy się z siecią podziemnych tuneli o długości około 20 kilometrów.

Budowa Casa Poporului była bardzo trudna

Sama budowa wiązała się z koniecznością podjęcia ogromnych wysiłków. Przygotowanie terenu pod inwestycję oznaczało konieczność zrównania z ziemią siedmiu kilometrów kwadratowych powierzchni. Pierwsze prace rozpoczęto w 1980 r. W tym celu konieczne było wyburzenie 10 tys. budynków mieszkalnych, 37 zakładów i fabryk, 28 kościołów, a także klasztoru oraz szpitala.

Przy okazji wysiedlono około 40 tys. mieszkańców. Budowa pałacu rozpoczęła się w 1983 r. Prace trwały 24 godziny na dobę i w tym celu wykorzystano 25 tys. robotników oraz żołnierzy, którzy pracowali na trzy zmiany. W trakcie budowy doszło do licznych wypadków, w których śmierć poniosło 27 osób.

Pałac Parlamentu w Bukareszcie zapada się

Ponad 4 mln ton nacisku robi swoje. Casa Poporului ciągle się zapada w grunt i odbywa się to z prędkością około sześciu milimetrów na rok. Jest to spowodowane osiadaniem warstw osadów.

Pałac Parlamentu w Bukareszcie ma na swoim koncie także inny rekord. Jest także najdroższym budynkiem administracyjnym świata pod względem utrzymania. Same koszty energii szacuje się na około 6 mln dol. rocznie.

Ponadto wartość inwestycji oszacowano początkowo na 1,75 mld dol., ale sam koszt budowy nie jest prosty do policzenia. Wynika to z faktu, że część pracowników przymuszano do pracy za darmo w formie "służby ojczyźnie i patriotyzmu". Ostatecznie w 2006 r. stwierdzono, że wartość wszystkich prac wyniosła ponad 3 mld euro.