W skrócie Gdańsk planuje sprowadzić do miasta tramwaje o długości nawet 47 metrów, które będą najdłuższymi w Polsce.

Przetarg na 20 nowych dwukierunkowych tramwajów otrzymał dwie oferty – od PESA Bydgoszcz S.A. oraz Skody, a proponowane ceny są niższe niż w poprzednim postępowaniu.

Nowe tramwaje mają mieć niskopodłogową konstrukcję, pomieścić ponad 300 pasażerów i być wyposażone w udogodnienia takie jak klimatyzacja, gniazdka USB i nowoczesny system informacji.

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Gdańskie Autobusy i Tramwaje jakiś czas temu ogłosiły przetarg na nowe pojazdy, które zasilą flotę transportu publicznego. Miasto ma pierwsze nowe oferty w ramach otwartego postępowania. Wiele wskazuje na to, że z czasem wyjadą tam najdłuższe tramwaje w całej Polsce.

Gdańsk chce kupić najdłuższe tramwaje w całej Polsce

Gdańskie Autobusy i Tramwaje w ramach postępowania przetargowego zamierza zakupić 20 wagonów o długości od 45 do 47 metrów. Jest to już drugie podejście do tego projektu i tym razem propozycje bardziej mieszczą się w budżecie zaplanowanym przez miasto.

Przetarg musiał być powtórzony, bo w ramach tego pierwotnego GAiT otrzymało oferty przewyższające zaplanowany budżet. Własne propozycje oferują dwie firmy. Są to PESA Bydgoszcz S.A. oraz Skoda. Polacy proponują kontrakt na 524,166 mln zł brutto. Propozycja Czechów jest o niespełna 300 złotych droższa.

Dobre informacje płyną z GAiT. Mamy 2 oferty w przetargu na zakup 20 najdłuższych tramwajów w Polsce i są one znacznie korzystniejsze niż w poprzednim postępowaniu. Teraz czas na analizę ofert ale krok po kroku zmierzamy do zakupu, który zmieni sposób podróży, zwłaszcza między górnym i dolnym tarasem Miasta Gdańsk

To znacznie mniej w porównaniu do poprzednich ofert, gdzie obie firmy proponowały realizację zamówienia za ponad miliard złotych.

Jakie będą najdłuższe tramwaje w Polsce?

Jeśli Gdańskie Autobusy i Tramwaje zrealizują zamówienie, to miasto będzie mogło pochwalić się najdłuższymi jednostkami tramwajowymi w skali całej Polski. Oczywiście same gabaryty to nie wszystko.

Gdańskie tramwaje mają zaoferować w wagonach nawet 220 miejsc stojących oraz 96 siedzących. Jednostki będą niskopodłogowe i zapewnią w trakcie jazdy komfort dzięki automatycznej klimatyzacji. Pasażerowie będą mogli korzystać z gniazdek USB C i A. Ponadto nie zabraknie nowoczesnego systemu informacji w postaci 17 ekranów.

GAiT wymaga, aby najdłuższe tramwaje w Polsce miały także co najmniej siedem drzwi z każdej strony, a te skrajne muszą być szerokie na co najmniej 130 cm. Ponadto pojazdy zostaną wyposażone w miejsca dla wózków inwalidzkich oraz 12 siedzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Zwycięzca przetargu będzie miał 36 miesięcy na zrealizowanie dostaw w ramach zamówienia podstawowego od momentu podpisania umowy.





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