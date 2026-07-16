W skrócie Gdańsk zamawia 20 najdłuższych tramwajów w Polsce, które zostaną wyprodukowane przez firmę Pesa Bydgoszcz w ramach rozstrzygniętego przetargu za kwotę ponad 524 mln złotych.

Nowe pojazdy będą miały 46,8 metra długości i pomieszczą 321 pasażerów, w tym 100 osób na miejscach siedzących, oferując udogodnienia takie jak klimatyzacja czy złącza USB.

Realizacja zakupu będzie finansowana z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a producent ma trzy lata na dostarczenie wszystkich jednostek od podpisania umowy.

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Gdańskie Autobusy i Tramwaje jakiś czas temu ogłosiły przetarg na nowe tramwaje i wiemy, że będą to najdłuższe pojazdy tego typu w Polsce. Postępowanie zostało rozstrzygnięte i wskazano zwycięzcę. Jednostki zostaną wyprodukowane w naszym kraju.

PESA Bydgoszcz dostarczy do Gdańska najdłuższe tramwaje w Polsce

GAiT rozstrzygnęło przetarg na nowe tramwaje dla miasta Gdańsk i było to już drugie podejście po anulowanym wcześniej postępowaniu, gdyż złożone oferty znacząco przekraczały budżet na realizację projektu. O kontrakt ponownie konkurowały firmy PESA Bydgoszcz S.A oraz czeska Skoda.

Przetarg wygrała polska PESA Bydgoszcz S.A., która złożyła propozycję o wartości 524 166 714 złotych. Przewidziany budżet był nieco mniejszy i wynosił 516,6 mln złotych brutto. Spółka zdobyła maksymalną ocenę za parametry techniczne (na przykład poziom hałasu).

Cieszymy się, że w drugim przetargu na nowe tramwaje trafiły do nas dwie bardzo dobre oferty, a ostateczna cena okazała się dla nas pozytywnym zaskoczeniem

"Wygrała niezwykle ciekawa oferta polskiego producenta, który zaproponował nowoczesne rozwiązania techniczne, bazujące na długim rozwoju firmy w wielu polskich i europejskich miastach" - dodaje Maciej Lisicki. Ostatecznie GAiT nieznacznie zwiększyło budżet na ten projekt.

Najdłuższe tramwaje w Polsce długie na prawie 47 metrów

PESA Bydgoszcz S.A. wyprodukuje najdłuższe tramwaje w Polsce, które będą składać się z pięciu członów oraz czterech wózków napędowych. Pojazdy będą długie na 46,8 metra i będą w stanie pomieścić aż 321 pasażerów. Dla podróżnych przewidziano 100 miejsc siedzących, a pozostałe są stojące.

Będą to pojazdy niskopodłogowe z siedmioma szerokimi drzwiami po każdej stronie. PESA Bydgoszcz S.A doposaży najdłuższe tramwaje w Polsce w nowoczesne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które mają bazować na kamerach czy radarach i sensorach LiDAR.

Pasażerowie komunikacji miejskiej w Gdańsku zaoferują liczne udogodnienia. System informacji zostanie wyposażony w 17 ekranów. Ponadto w pojazdach znajdą się złącza USB C i A oraz klimatyzacja.

Zakup będzie finalizowany w ramach pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Weryfikacja dokumentacji zostanie przeprowadzona przez Urząd Zamówień Publicznych. Po podpisaniu umowy PESA Bydgoszcz S.A. będzie miała trzy lata na dostawę wszystkich pojazdów.



