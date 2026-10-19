Najdłuższe tunele drogowe w Polsce. Rekordowy dopiero powstanie

Spis treści:
- Tunel drogowy na drodze S2 częścią Południowej Obwodnicy Warszawy
- Tunel drogowy na drodze S3 koło Bolkowa i Kamiennej Góry
- Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 Zakopianka
- Tunel pod Świną łączący wyspy Uznam i Wolin
- Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce powstanie pod Odrą na drodze S6
Tunel drogowy na drodze S2 częścią Południowej Obwodnicy Warszawy
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce znajduje się na Mazowszu. Jest to budowla, która powstała w ciągu drogi ekspresowej S2 na Południowej Obwodnicy Warszawy o długości aż 2335 metrów.
Rekordowy obiekt znajduje się na warszawskim Ursynowie i ma trzy pasy ruchu oraz rezerwę pod czwarty. W najgłębszym miejscu (pod I linią metra) schodzi na około 21 metrów. Otwarcie nastąpiło 20 grudnia 2021 r., choć początkowo planowano to zrobić w 2020 r., ale doszło do opóźnień.
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce składa się z dwóch tub i jego budowa rozpoczęła się w 2018 r. Łączny koszt inwestycji to około 1,2 mld złotych. Odcinek jest bezpłatny i może poszczycić się także innym rekordem - obłożenia ruchu, bo przejechało nim już ponad 150 mln pojazdów.
W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę i o przestrzeganie przepisów dba Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP). Obiekt monitorowany jest przez kamery oraz czujniki i jest zarządzany przez GDKiA.
Tunel drogowy na drodze S3 koło Bolkowa i Kamiennej Góry
Niewiele krótszy tunel od tego warszawskiego znajduje się na Dolnym Śląsku. Obiekt jest w ciągu drogi ekspresowej S3 łączącej południe i północ Polski po zachodniej części kraju. Składa się z dwóch nitek o długości 2301 oraz 2272 metrów.
Tunel na drodze S3, który znajduje się między Bolkowem a Kamienną Górą, został oddany do użytku latem 2024 r. i przez pierwszy rok zarejestrowano w nim ponad 2,3 mln pojazdów. Dzienny rekord padł 1 maja 2025 r., gdy przez oba tunele przejechało aż 17,7 tys. pojazdów.
Budowa tunelu trwała niemal cztery lata i pochłonęła około 1,9 mld złotych. Ponad 928 mln złotych pochodziło ze środków unijnych. Na odcinku również zamontowano Odcinkowy Pomiar Prędkości, który dba o jazdę z prędkością nieprzekraczającą 80 km/h.
Drążenie obu nitek trwała aż 444 dni. W trakcie prac wykorzystano 410 ton materiałów wybuchowych i wywieziono 223 tys. metrów sześciennych materiału skalnego. To tyle, co pojemność 744 basenów olimpijskich. Nieopodal w ciągu tej samej drogi znajduje się krótszy tunel o długości 320 metrów.
W środku znajdują się 33 wentylatory, 150 kamer monitoringu (w tym 90 termowizyjnych) czy 62 czujniki dymu. Ponadto w tunelu jest ponad 3 tys. różnych źródeł światła oraz system ogrzewania.
Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 Zakopianka
Trzecim co do długości tunelem drogowym w Polsce jest obiekt znajdujący się na drodze S7 biegnący pod Luboniem Małym na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój, który ma dwie niezależne komory dla ruchu w każdym kierunku. Jego łączna długość to 2058 metrów.
Tunel na Zakopiance składa się z dwóch tub oraz czterech portali. Jego budowa rozpoczęła się w marcu 2017 r., kiedy to rozpoczęto drążenie, gdzie wykorzystano metodę kontrolowanej deformacji ADECO-RS opracowaną w latach 80. XX w. we Włoszech. Inwestycja spotkała się z opóźnieniami, a GDKiA nałożyła karę na firmę Astaldi w wysokości 2,850 mln zł.
Ostatecznie tunel na Zakopiance został otwarty 12 listopada 2022 r. i na jego całej długości funkcjonuje Odcinkowy Pomiar Prędkości (z ograniczeniem do 100 kilometrów na godzinę). Obiekt ma wysokość 4,7 metra oraz 14,9 metrów szerokości. W środku znajdują się 3-metrowe pasy awaryjne oraz po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, które są szerokie na 3,5 metra.
Tunel pod Świną łączący wyspy Uznam i Wolin
Czwartym co do długości tunelem w Polsce jest obiekt pod Świną w Świnoujściu, który łączy wyspy Wolim oraz Uznam i stanowi część drogi krajowej 93. Była to największa inwestycja w mieście od czasów II wojny światowej, w której pokładano duże nadzieje. Również związane ze wzrostem ruchu turystycznego.
Tunel pod Świną składa się z jednej tuby o długości 1780 metrów oraz dwóch portali. Budowa odbywała się w latach 2018-2023 i jej całkowite koszty pochłonęły około 950 mln złotych. Większą część (łącznie 1484 metrów) wydrążono z wykorzystaniem metody opartej na dużej tarczy TBM.
Otwarcie nastąpiło 30 czerwca 2023 r. Przez pierwsze dwa i pół roku od uruchomienia ruchu naliczono blisko 12,5 mln pojazdów. Średnica wewnętrzna tunelu ma 12 metrów i składają się na nią dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz tunel ewakuacyjny. W najgłębszym miejscu obiekt znajduje się na około 38 metrach p.p.m.
Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce powstanie pod Odrą na drodze S6
Dotychczasowy rekordzista na Ursynowie będzie mógł pochwalić się tym mianem jeszcze przez jakiś czas. W planach jest budowa jeszcze dłuższego tunelu, którego długość ma być ponad dwa razy większa. Mowa o obiekcie, który stanie się częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6.
Najdłuższy tunel drogowy w Polsce ma przebiegać pod rzeką Odra i będzie dwunawowy. Zostanie wydrążony gigantyczną maszyną TBM o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów. W każdej nawie mają znaleźć się dwa pasy ruchu oraz pełnowymiarowy odcinek awaryjny. Budowa została powierzona konsorcjum firm NDI i Dogus, a stosowną umowę podpisano w maju 2026 r.
Obecny harmonogram prac zakłada rozpoczęcie drążenia maszyną TBM w 2028 r. Obie nitki powinny być gotowe w 2031 r. Udostępnienie obiektu w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina nie nastąpi szybciej jak w 2033 r.
Tunel pod Szczecinem będzie długi na około 5034 metry, a jego głębokość ma sięgać do 45-51 metrów i 40 około metrów pod lustrem Odry. Obiekt jest częścią odcinka o łącznej długości 23,4 kilometra i szacuje się, że inwestycja pochłonie około 5,3 mld złotych.