Najdłuższe tunele drogowe w Polsce. Rekordowy dopiero powstanie

Spis treści: Tunel drogowy na drodze S2 częścią Południowej Obwodnicy Warszawy Tunel drogowy na drodze S3 koło Bolkowa i Kamiennej Góry Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 Zakopianka Tunel pod Świną łączący wyspy Uznam i Wolin Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce powstanie pod Odrą na drodze S6

Tunel drogowy na drodze S2 częścią Południowej Obwodnicy Warszawy

Tunel drogowy na drodze S2 częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Mateusz Grochocki Agencja SE/East News

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce znajduje się na Mazowszu. Jest to budowla, która powstała w ciągu drogi ekspresowej S2 na Południowej Obwodnicy Warszawy o długości aż 2335 metrów.

Rekordowy obiekt znajduje się na warszawskim Ursynowie i ma trzy pasy ruchu oraz rezerwę pod czwarty. W najgłębszym miejscu (pod I linią metra) schodzi na około 21 metrów. Otwarcie nastąpiło 20 grudnia 2021 r., choć początkowo planowano to zrobić w 2020 r., ale doszło do opóźnień.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce składa się z dwóch tub i jego budowa rozpoczęła się w 2018 r. Łączny koszt inwestycji to około 1,2 mld złotych. Odcinek jest bezpłatny i może poszczycić się także innym rekordem - obłożenia ruchu, bo przejechało nim już ponad 150 mln pojazdów.

W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę i o przestrzeganie przepisów dba Odcinkowy Pomiar Prędkości (OPP). Obiekt monitorowany jest przez kamery oraz czujniki i jest zarządzany przez GDKiA.

Tunel drogowy na drodze S3 koło Bolkowa i Kamiennej Góry

Tunel drogowy na drodze S3 koło Bolkowa i Kamiennej Góry. Ministerstwo Infrastruktury materiały prasowe

Niewiele krótszy tunel od tego warszawskiego znajduje się na Dolnym Śląsku. Obiekt jest w ciągu drogi ekspresowej S3 łączącej południe i północ Polski po zachodniej części kraju. Składa się z dwóch nitek o długości 2301 oraz 2272 metrów.

Tunel na drodze S3, który znajduje się między Bolkowem a Kamienną Górą, został oddany do użytku latem 2024 r. i przez pierwszy rok zarejestrowano w nim ponad 2,3 mln pojazdów. Dzienny rekord padł 1 maja 2025 r., gdy przez oba tunele przejechało aż 17,7 tys. pojazdów.

Budowa tunelu trwała niemal cztery lata i pochłonęła około 1,9 mld złotych. Ponad 928 mln złotych pochodziło ze środków unijnych. Na odcinku również zamontowano Odcinkowy Pomiar Prędkości, który dba o jazdę z prędkością nieprzekraczającą 80 km/h.

Drążenie obu nitek trwała aż 444 dni. W trakcie prac wykorzystano 410 ton materiałów wybuchowych i wywieziono 223 tys. metrów sześciennych materiału skalnego. To tyle, co pojemność 744 basenów olimpijskich. Nieopodal w ciągu tej samej drogi znajduje się krótszy tunel o długości 320 metrów.

W środku znajdują się 33 wentylatory, 150 kamer monitoringu (w tym 90 termowizyjnych) czy 62 czujniki dymu. Ponadto w tunelu jest ponad 3 tys. różnych źródeł światła oraz system ogrzewania.

Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 Zakopianka

Tunel pod Luboniem Małym na drodze S7 Zakopianka. Marek Wicher INTERIA.PL

Trzecim co do długości tunelem drogowym w Polsce jest obiekt znajdujący się na drodze S7 biegnący pod Luboniem Małym na odcinku Lubień - Rabka-Zdrój, który ma dwie niezależne komory dla ruchu w każdym kierunku. Jego łączna długość to 2058 metrów.

Tunel na Zakopiance składa się z dwóch tub oraz czterech portali. Jego budowa rozpoczęła się w marcu 2017 r., kiedy to rozpoczęto drążenie, gdzie wykorzystano metodę kontrolowanej deformacji ADECO-RS opracowaną w latach 80. XX w. we Włoszech. Inwestycja spotkała się z opóźnieniami, a GDKiA nałożyła karę na firmę Astaldi w wysokości 2,850 mln zł.

Ostatecznie tunel na Zakopiance został otwarty 12 listopada 2022 r. i na jego całej długości funkcjonuje Odcinkowy Pomiar Prędkości (z ograniczeniem do 100 kilometrów na godzinę). Obiekt ma wysokość 4,7 metra oraz 14,9 metrów szerokości. W środku znajdują się 3-metrowe pasy awaryjne oraz po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, które są szerokie na 3,5 metra.

Tunel pod Świną łączący wyspy Uznam i Wolin

Tunel pod Świną łączący wyspy Uznam i Wolin. East News East News

Czwartym co do długości tunelem w Polsce jest obiekt pod Świną w Świnoujściu, który łączy wyspy Wolim oraz Uznam i stanowi część drogi krajowej 93. Była to największa inwestycja w mieście od czasów II wojny światowej, w której pokładano duże nadzieje. Również związane ze wzrostem ruchu turystycznego.

Tunel pod Świną składa się z jednej tuby o długości 1780 metrów oraz dwóch portali. Budowa odbywała się w latach 2018-2023 i jej całkowite koszty pochłonęły około 950 mln złotych. Większą część (łącznie 1484 metrów) wydrążono z wykorzystaniem metody opartej na dużej tarczy TBM.

Otwarcie nastąpiło 30 czerwca 2023 r. Przez pierwsze dwa i pół roku od uruchomienia ruchu naliczono blisko 12,5 mln pojazdów. Średnica wewnętrzna tunelu ma 12 metrów i składają się na nią dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra oraz tunel ewakuacyjny. W najgłębszym miejscu obiekt znajduje się na około 38 metrach p.p.m.

Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce powstanie pod Odrą na drodze S6

Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce powstanie pod Odrą na drodze S6. GDDKiA materiały prasowe

Dotychczasowy rekordzista na Ursynowie będzie mógł pochwalić się tym mianem jeszcze przez jakiś czas. W planach jest budowa jeszcze dłuższego tunelu, którego długość ma być ponad dwa razy większa. Mowa o obiekcie, który stanie się częścią Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6.

Najdłuższy tunel drogowy w Polsce ma przebiegać pod rzeką Odra i będzie dwunawowy. Zostanie wydrążony gigantyczną maszyną TBM o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów. W każdej nawie mają znaleźć się dwa pasy ruchu oraz pełnowymiarowy odcinek awaryjny. Budowa została powierzona konsorcjum firm NDI i Dogus, a stosowną umowę podpisano w maju 2026 r.

Obecny harmonogram prac zakłada rozpoczęcie drążenia maszyną TBM w 2028 r. Obie nitki powinny być gotowe w 2031 r. Udostępnienie obiektu w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina nie nastąpi szybciej jak w 2033 r.

Tunel pod Szczecinem będzie długi na około 5034 metry, a jego głębokość ma sięgać do 45-51 metrów i 40 około metrów pod lustrem Odry. Obiekt jest częścią odcinka o łącznej długości 23,4 kilometra i szacuje się, że inwestycja pochłonie około 5,3 mld złotych.