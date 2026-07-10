W skrócie Tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich, liczący 57,1 kilometra długości, pozostaje obecnie najdłuższą konstrukcją kolejową tego typu na świecie.

W czołówce najdłuższych tuneli świata znajdują się japoński Seikan (53,85 km), Eurotunel łączący Francję z Wielką Brytanią oraz południowokoreański Yulhyeon (50,3 km).

Chiny planują budowę tunelu o długości ponad 120 kilometrów, który po ukończeniu ma stać się nowym rekordzistą, detronizując obecnych liderów.

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Chiny chcą zbudować najdłuższy tunel kolejowy świata, który ma ciągnąć się na ponad 120 kilometrów. Będzie to absolutny rekord świata, ale budowa takiej konstrukcji potrwa latami. Do tego czasu rekordzistą pozostaje Tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich, a czy znacie inne najdłuższe tunele kolejowe świata?

Tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach o długości ponad 57 kilometrów

Tunel bazowy Świętego Gotarda pod Alpami Szwajcarskimi. Hannes Ortlieb (CC BY-SA 3.0 de) Wikimedia Commons

Tunel bazowy Świętego Gotarda w Alpach Szwajcarskich to obecnie najdłuższy tunel kolejowy świata, który nie ma sobie równych. Został oddany do użytku 1 czerwca 2016 r. i jest długi na aż 57,1 kilometra. To mniej więcej tyle co dystans z Kalisza do Konina.

Najdłuższy tunel kolejowy świata był ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Jego budowa wymagała wkopania się w skały na głębokość ponad 2 kilometrów i trwała ponad dekadę.

Jego otwarcie pozwoliło znacząco skrócić czas podróży między zachodnią a południową częścią Europy. Przy okazji udało się zmniejszyć ruch transportowy na drogach w Alpach. Duża część ładunków została przerzucona na kolej i tym szlakiem każdego roku przewozi się pociągami ponad 40 mln ton towarów.

W trakcie budowy Tunelu bazowego Świętego Gotarda wydobyto aż 25 mln ton skał. To mniej więcej tyle, ile byłoby potrzebne na zbudowanie 5 pełnowymiarowych replik Piramidy Cheopsa. Łącznie w tunelu znajduje się 150 kilometrów nitek - dwie główne oraz dodatkowe korytarze czy pomieszczenia o różnym przeznaczeniu (kanały, szyby, drogi ewakuacyjne).

W trakcie drążenia tunelu wykorzystano cztery potężne maszyny TBM o średnicy 10 metrów, z których każda ważyła 2700 ton. To "Sissi", "Heidi", "Gabi 1" oraz "Gabi 2". Natomiast betonową obudowę wnętrza wykonał potężny "Robak" o długości blisko 600 metrów. Ta sama maszyna układała rury odwadniające. Cały projekt pochłonął 11 mld euro.

Japoński tunel Seikan o długości blisko 54 kilometrów

Japoński tunel Seikan jest długi na blismo 54 kilometry. Bmazerolles (CC BY-SA 4.0) Wikimedia Commons

Tunel kolejowy Seikan w Japonii jest długi na 53,85 kilometra i do momentu oddania do użytku Tunelu bazowego Świętego Gotarda był najdłuższym na świecie. Jego budowa również była ogromnym wyzwaniem inżynieryjnym. Głównie za sprawą ponad połowy długości (23,3 kilometra) biegnącej pod dnem morza.

Tunel w Japonii powstał pod skałą wulkaniczną pod cieśniną Tsugaru. To sprawiło, że nie nadawała się do przeprowadzenia klasycznych odwiertów z użyciem maszyn TBM. Dużą ilość materiału udało się usunąć za pomocą dynamitu.

Budowa tunelu kolejowego Seikan trwała blisko trzy dekady. Testowe odwierty rozpoczęły się w 1961 r., ale właściwa budowa ruszyła dopiero 10 lat później. Ostatecznie tunel oddano do użytku 13 marca 1988 r.

Dekadę temu tunel Seikan został przystosowany pod kątem bardzo szybkich pociągów Shinkansen. Stało się to możliwe po dołożeniu trzeciej szyny i zwiększeniu rozstaw toru do 1435 mm. Konstrukcja jest lekko nachylona pod kątem 1,2 stopnia.

W ramach ciekawostki warto dodać, że wewnątrz jednego z najdłuższych tuneli kolejowych na świecie funkcjonowały w przeszłości dwie stacje kolejowe. Mowa o Tappi-kaitei oraz Yoshioka-kaitei, ale ostatecznie je zamknięto.

Eurotunel pod kanałem La Manche

Eurotunel jest długi na około 50 kilometrów i przebiega pod kanałem La Manche. Eurotunel materiały prasowe

Eurotunel to tunel kolejowy znajdujący się pod Cieśniną Kaletańską, czyli najwęższą częścią kanału La Manche. Łączy Calais we Francji z Folkestone w Wielkiej Brytanii i został oddany do użytku ponad trzy dekady temu. Koszt budowy to około 4,65 mld funtów brytyjskich.

Eurotunel to nie jeden, a trzy tunele. Dwa z nich to odcinki dla każdego kierunku jazdy, a trzeci pełni rolę serwisową. Ruch osobowy realizowany jest przez dalekobieżne pociągi dużych prędkości Eurostar. Są to kursy z Londynu do Paryża oraz Brukseli. Składy są w stanie jeździć z prędkością do 300 km/h, ale w tunelu zwalniają do 160 km/h.

Tunele mają po około 50 kilometrów długości oraz średnicę 7,6 metra. Serwisowy jest węższy (4,6 metra). W najgłębszym odcinku tunele przebiegają do 70 metrów pod dnem La Manche. Pociągi pokonują trasę w ciągu około 35 minut.

Przebycie przez Eurotunel możliwe jest także samochodami. Służą do tego specjalne pociągi Le Shuttle jeżdżące z prędkością do 160 km/h, które poruszają się wahadłowo między terminalami. Budowa tunelu rozpoczęła się w 1987 r. i potrwała kilka lat. Uroczyste otwarcie miało miejsce 6 maja 1994 r.

Południowokoreański tunel Yulhyeon długi na ponad 50 kilometrów

Tunel Yulhyeon jest najdłuższą konstrukcją kolejową tego typu w całej Korei Południowej. materiały prasowe

Czwarte miejsce obecnie przypada tunelowi Yulhyeon w Korei Południowej. Jest on długi na 50,3 kilometra i stanowi część szlaku dla pociągów dużej prędkości o nazwie Suseo-Pyeongtaek długim na ponad 61 kilometrów oraz linii GTX-A, która łączy stację Suseo w południowo-wschodniej części Seulu z Gyeongbu. Tunel stanowi 82 proc. długości tego połączenia.

W trakcie budowy wykorzystano nowoczesną technologię NATM z Austrii i zaprojektowano go dla pociągów mogących rozwijać prędkość do 300 km/h. Średnia prędkość jest nieco mniejsza i wynosi 240 km/h, co jest spowodowane stacją pośrednią Dongtan.

Tunel Yulhyeon został oddany do użytku 9 grudnia 2016 r. Jednak nie obyło się bez problemów. Główny odcinek zbudowano na uskoku sejsmicznym zwanym Singal Fault i to było podstawą do wszczęcia dochodzenia w kwestii stabilności konstrukcji. Natomiast audyt przeprowadzony w 2021 r. ujawnił wady, które powstały jeszcze na etapie projektowania. W konsekwencji doprowadziło to do obniżenia prędkości dla pociągów na wybranych odcinkach do zaledwie 90 km/h i nakazano wykonanie prac mających wzmocnić konstrukcję.

Chiński tunel linii Shanghai Airport Link dopiero na piątej pozycji

Najdłuższy tunel kolejowy w Chinach jest częścią linii Shanghai Airport Link. MasaneMiyaPA (CC BY-SA 4.0) Wikimedia Commons

Chiny słyną z konstrukcji, które są "naj" na świecie. W przypadku tuneli kolejowych dziś Państwo Środka musi zadowolić się dopiero piątą pozycją, choć warto mieć na uwadze, że w kraju jest najdłuższy tunel autostradowy na całym globie.

Tunel jest częścią linii kolejowej Shanghai Airport Link o długości ponad 68 kilometrów. Jej odcinek biegnący pod powierzchnią jest długi na 40,2 kilometra. Inwestycja powstała z myślą o polepszeniu transportu w jednym z najbardziej ruchliwych regionów metropolitalnych świata i zapewnieniu lepszych połączeń między lotniskami.

W trakcie drążenia tunelu wykorzystano wielką maszynę TBM o nazwie Qiyue (szybki koń), która miała tarczę o średnicy 14 metrów, ważyła aż 3200 ton i była długa na 99 metrów. Pierwszy odcinek linii otwarto 27 grudnia 2024 r. Znajduje się tam siedem stacji.



