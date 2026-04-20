W skrócie W Helsinkach otwarto most Kruunuvuorensilta, będący najdłuższym i najwyższym mostem w Finlandii.

Most ma 1191 metrów długości i posiada 135-metrowy pylon w kształcie rombu. Jest ewenementem na skalę światową.

Kruunuvuorensilta jest częścią projektu Crown Bridges obejmującego trzy mosty i nowe połączenie tramwajowe i ścieżkę rowerową na wyspę Laajasalo.

Rekordowy most w Finlandii już otwarty

Most Kruunuvuorensilta w Helsinkach w Finlandii łączy Korkeasaari z Kruunuvuorenranta - jest on częścią projektu Kruunusillat - Crown Bridges. Jest to jedna z największych inwestycji Helsinek w rozwój miasta, obejmuje ona trzy mosty budowane Helsinkach, które mają utworzyć nowe połączenie tramwajowe i ścieżkę rowerową na wyspę Laajasalo.

Otwarty 18 kwietnia 2026 r. roku most Kruunuvuorensilta ma 1191 metrów długości, a centralnym elementem konstrukcyjnym i najbardziej widoczną cechą mostu jest 135-metrowy pylon w kształcie rombu. Tym samym most ten jest najwyższy i najdłuższy w całej Finlandii, a ponadto prześciga najwyższy budynek mieszkalny Finlandii, wieżowca Majakka na osiedlu Kalasatama (134 m).

Wyjątkowy w skali świata. Kruunuvuorensilta nie dla aut

Konkurs projektowy zorganizowano w 2012 r., a rozpoczęcie budowy Kruunuvuorensilta rozpoczęto w 2021 r. Sam 135-metrowy pylon budowano przez ok. 2 lata. Za projekt odpowiadało biuro Knight Architects, natomiast wykonawcą zostały firmy YIT i Kreate JV.

Nadmorskie warunki w Helsinkach - od ciepłych lat po mroźne, wietrzne zimy - wymagają specjalnych rozwiązań infrastrukturalnych. Liny mostu zaprojektowano tak, by lekko poruszały się na wietrze, co ogranicza osadzanie się lodu. Dodatkowo zabezpieczono je specjalnymi osłonami, które rozbijają lód na mniejsze fragmenty. Most zostanie też wyposażony w system ostrzegania przed silnym wiatrem, informując użytkowników za pomocą tablic świetlnych. Most zaprojektowano tak, by doszło do skrócenia odległości z 11 km do ok. 5,5 km między Kruunuvuorenrantą a centrum miasta.

Kruunuvuorensilta został stworzony wyłącznie dla komunikacji miejskiej, rowerzystów i pieszych - nie pojadą nim samochody. Projekt uwzględniał całościową analizę oddziaływania na środowisko, obejmującą również drogi wodne, populacje ryb, transport wodny, a także kwestie hałasu i drgań. Łączny ślad węglowy został oszacowany na około 129 000 ton CO₂e, przy czym 76 proc. tej wartości przypada na etap budowy, a pozostałe 24 proc. na użytkowanie i utrzymanie przez okres 50 lat. W celu ograniczenia emisji zastosowano materiały o niskiej emisji oraz odnawialne źródła energii.

Według komunikatu prasowego w weekend otwarcia nowy most przyciągnął 50 tys. osób. PRNewswire/Markus Lintu materiały prasowe

Rekord, udogodnienie i atrakcja. Kruunuvuorensilta to ewenement

Przewiduje się, że do 2040 roku liczba mieszkańców Laajasalo podwoi się, a nowe połączenie w ramach projektu Crown Bridges zapewni płynny i niezawodny transport publiczny dla rozwijającego się obszaru.

- Most Kruunuvuorensilta to nowy, wyjątkowy i fascynujący punkt orientacyjny Helsinek. Widok, który przyciągnie turystów z bliska i daleka. Nowy most zmienia nasze spojrzenie na Helsinki. Łączy on dzielnice Kruunuvuorenranta i Laajasalo w zupełnie nowy sposób z szerszym obszarem śródmieścia. Most odzwierciedla nasze zaangażowanie w zrównoważone rozwiązania i podkreśla wyjątkowe, morskie położenie Helsinek - powiedział burmistrz Helsinek, Daniel Sazonov.

