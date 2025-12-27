Najdłuższy tunel autostradowy świata został otworzony w Chinach 26 grudnia i nastąpiło to po ponad pięciu latach budowy. Tianshan Shengli jest długi na ponad 22 kilometry i znajduje się w centrum drogi ekspresowej Urumczi-Juli łączącej stolicę regionu Urumczi z miastem Korla.

Najdłuższy tunel autostradowy świata otwarty w Chinach

Prace nad Tianshan Shengli rozpoczęły się w kwietniu 2020 r. i byłym dużym wyzwaniem. Inżynierowie w trakcie budowy musieli pokonać różne trudności, w tym temperatury spadające do -42 stopni Celsjusza. Mimo to sam proces wiercenia i tak udało się ukończyć przed czasem, a jest on bardzo długi.

Najdłuższy tunel autostradowy świata jest długi na 22,1 kilometra i przebiega przez góry Tienszan na wysokości około 3 tys. metrów nad poziomem morza. Mroźne środowisko sprawiło, że inżynierowie podczas budowy wykorzystali nowatorskie rozwiązanie "trzech tuneli plus czterech szybów". Co to oznacza?

Podczas budowy zdecydowano się nie drążyć jednego tunelu o tak dużej długości. W zamian wykopano jeden główny i dwa równoległe. Te dodatkowe usprawniły badania geologiczne przed głównym odwiertem i dały lepszy dostęp do placu budowy oraz sprzętu. Ponadto wydrążono specjalne szyby, których głębokość sięga prawie 700 metrów i pod tym względem Chińczycy również ustanowili nowy rekord świata. W trakcie prac wykorzystano je w roli dodatkowych punktów zejścia.

Główny odwiert udało się ukończyć po niecałych pięciu latach od rozpoczęcia prac. Potem rozpoczęto roboty związane z wykończeniem inwestycji. Otwarcie planowano na październik 2025 r., ale ostatecznie nastąpiło to kilka tygodni później. Mimo to nadal odbyło się to przed czasem.

Tunel Tianshan Shengli skraca czas podróży w regionie

Otwarty tunel znajduje się w regionie autonomicznym Xinjiang Uyghur i stanowi część autostrady Urumqi-Yuli. Obszar ten graniczy w Chinach z ośmioma państwami. Są to m.in. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan czy Pakistan.

Tianshan Shengli to strategiczna budowla, która znacząco skraca czas podróży przez góry Tienszan. Wcześniej przejazd przez nie trwał około trzech godzin. Teraz jest to zaledwie 20 minut. Sama autostrada skróciła podróż między miastami z 7 do 3,5 godziny.

Chiny wierzą, że nowy tunel znacząco ułatwi transport w regionie i pozwoli zapewnić lepszą komunikację w całej środkowej Azji.

Warto dodać, że Tianshan Shengli nie jest najdłuższym tunelem samochodowym na świecie. Tym niezmiennie od lat pozostaje Lærdalstunnelen łączący Lærdal oraz Aurland w Norwegii. Jego długość to 24,5 kilometra.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News