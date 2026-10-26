Najdłuższy tunel Europy opóźniony. Tunel bazowy Brenner dopiero w 2034 roku

W skrócie Otwarcie najdłuższego tunelu w Europie, łączącego Austrię z Włochami, przesunięto z 2032 na 2034 rok.

Budżet inwestycji wzrósł z 10,5 miliarda euro do 11,7 miliarda euro z powodu aktualizacji standardów bezpieczeństwa i technologii.

Obiekt o długości ponad 55 kilometrów ma umożliwić pociągom pasażerskim osiąganie prędkości do 250 km/h po zakończeniu prac pod Alpami.

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Tunel bazowy Brenner to jedna z największych inwestycji kolejowych w Europie oraz zarazem najdłuższy tego typu obiekt na terenie Starego Kontynentu. Spółka odpowiedzialna za inwestycję poinformowała o opóźnieniach. Ponadto całość będzie kosztować więcej niż zakładano.

Tunel bazowy Brenner z późniejszym otwarciem i większymi kosztami inwestycji

Spółka Brenner Basistunnel SE, która odpowiada za realizację projektu, w zeszłym tygodniu przekazała informacje o opóźnieniach. Przy okazji dodano, że całkowity koszt nie zdoła się zamknąć w zaplanowanym wcześniejszej budżecie w wysokości 10,5 mld euro. Ostatecznie ma to być 11,7 mld euro.

Najdłuższy tunel kolejowy Europy mający połączyć Włochy oraz Austrię miał zostać oddany do użytku w 2032 r. Tak się nie stanie. Spółka przekazała, że nastąpi do najwcześniej dwa lata później - w 2034 r. Skąd tak duże opóźnienie?

Harmonogram inwestycji uległ zmianie ze względu na zmiany w wyposażeniu kolejowym tunelu. Te wcześniejsze bazowały na ustaleniach z 2008 r. Jednak od tego czasu sporo się zmieniło. Dotyczy to technologii, standardów czy wymagań z zakresu bezpieczeństwa.

Przy okazji zmieniono przeznaczenie trzeciej nitki. Zostanie ona przekształcona na tunel serwisowy, gdzie wcześniej pełniła rolę do geologicznego rozpoznawania podłoża.

Najdłuższy tunel kolejowy Europy długi na ponad 55 kilometrów

Tunel bazowy Brenner to w skali Europy bezapelacyjny rekordzista. Jego długość przekracza 55 kilometrów. Natomiast w połączeniu z tunelem obwodnicy Innsbrucka jest to 64 kilometry. Obiekt połączy okolice Innsbrucka w Austrii z Fortezzą we Włoszech.

Najdłuższy tunel kolejowy Europy jest budowany pod Alpami od blisko dwóch dekad. Latem tego roku doszło do przebicia głównych nitek, które drążono jednocześnie z obu stron. Pociągi osobowe mają poruszać się tu z prędkością do 250 km/h.

Od strony austriackiej do drążenia tuneli wykorzystano dwie duże maszyny TBM Virginia i Flavia. Włosi wykonywali prace we własnym zakresie w inny sposób. Wykorzystali m.in. ładunki wybuchowe czy tradycyjne metody wiercenia.