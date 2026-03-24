"Podłęże-Piekiełko"to ogromna inwestycja PKP PLK realizowana w Małopolsce, której celem jest zbudowanie nowej linii kolejowej mającej znacząco skrócić czas przejazdu pociągów pomiędzy wybranymi miejscowościami regionu. To właśnie tam powstaje najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który dziś doczeka się ukończenia jednego z kluczowych etapów przedsięwzięcia.

Maszyna TBM "Kinga" przebije dziś pierwszą nitkę tunelu

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który jest częścią inwestycji "Podłęże-Piekiełko", od miesięcy wiercony jest pod Limanową, pomiędzy miejscowościami Męcina a Mordarka. Kilka dni temu przekazano, że mniejsza z dwóch maszyn TBM o nazwie "Kinga" jest blisko przebicia pierwszej nitki.

Obecnie trwa wielkie odliczanie do ukończenia tego etapu inwestycji. Dziś 24 marca zostanie przebita pierwsza nitka o długości około 3,75 kilometra. To mniejszy z odcinków, którym jest tunel ewakuacyjny.

Warto dodać, że kilka dni temu (19 marca) padł dzienny rekord ustanowiony przez maszynę TBM "Kinga". W ciągu doby zdołała ona przewiercić się na długości aż 46 metrów. Dziś powinna wyłonić się po drugiej stronie.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce ma długość blisko 4 kilometrów

Drążony w Małopolsce tunel będzie najdłuższą tego typu konstrukcją w skali całej Polski. Dwie wielkie maszyny TBM o nazwach "Jadwiga" i "Kinga" zostały sprowadzone na plac budowy na początku 2025 r. i było to bardzo trudne zadanie, które wymagało specjalistycznego transportu. Później rozpoczęto prace wiertnicze.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie długi na 3,75 kilometra i składa się z dwóch nitek. Kinga wierci węższy odcinek ewakuacyjny. Natomiast "Jadwiga" z tarczą o średnicy prawie 11 metrów przewierca główny tunel, którym w przyszłości pojadą pociągi. Ten etap zostanie ukończony w późniejszym terminie.

"Podłęże-Piekiełko" to największa inwestycja kolejowa w Polsce

Projekt "Podłęże-Piekiełko" jest obecnie największą inwestycją kolejową realizowaną w Polsce. Całość pochłonie ponad 14 mld złotych i jest podzielona na etapy. Zupełnie nowy szlak kolejowy jest jednym z nich, bo prace zakładają także modernizację istniejących odcinków.

Prace rozpoczęły się w 2023 r. Linia kolejowa ma znacząco skrócić czas podróży koleją w Małopolsce. Na przykład z Krakowa do Zakopanego będzie można dojechać w około 90 minut.

