Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Gigantyczne tarcze już jadą na miejsce

W skrócie W ramach projektu Podłęże - Piekiełko powstaje najdłuższy w Polsce tunel kolejowy o długości 3875 metrów, zlokalizowany między miejscowościami Szczyrzyc i Tymbark.

Do wiercenia tunelu wykorzystane zostaną maszyny TBM Jadwiga i Kinga, które wcześniej z powodzeniem drążyły krótszy tunel o długości 3750 metrów pod Pisarzową.

Odcinek Szczyrzyc - Tymbark wchodzący w skład nowej linii kolejowej nr 622 to kluczowy element inwestycji, która docelowo skróci czas przejazdu pociągów w aglomeracji małopolskiej.

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Podłęże - Piekiełko to największy projekt kolejowy realizowany w Polsce od lat. W jego ramach powstaną różne tunele kolejowe i wybrane z nich będą naprawdę długie. Jeden z nich ustanowi w kraju nawet nowy rekord długości. Na miejsce budowy zmierzają już dwie wielkie maszyny TBM.

Maszyny TBM Jadwiga i Kinga wywiercą najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Tunel znajdujący się między Szczyrzycem a Tymbarkiem zostanie wywiercony przez dwie wielkie maszyny TBM, które sprawdzono sprowadzono z Chin. Najpierw wywierciły tunel pod Pisarzową o długości 3750 metrów, gdzie zakończyły prace wcześniej w tym roku. Następnie rozpoczęto demontaż kolosów. Po to, aby można je było przetransportować w nowe miejsce.

Te same tarcze TBM wywiercą najdłuższy tunel kolejowy, który będzie tylko o ponad 100 metrów dłuższy od tego pod Pisarzową. Kolosy są transportowane w częściach na place budowy w okolicy miejscowości Stróża i Wilkowisko, gdzie z czasem rozpoczną prace.

Już od jakiegoś czasu na miejscu prowadzono prace budowlane, które miały na celu przystosować teren pod rozpoczęcie kolejnych odwiertów w ramach projektu Podłęże - Piekiełko.

Transport większej tarczy Jadwiga trwał od lipca do sierpnia 2026 r. Wymagało to ułożenia poszczególnych elementów kolosów na niskopoziomowych platformach, które następnie udawały się do nowej lokalizacji docelowej. Następnie zostaną złożone w całość na miejscu.

Odcinek Szczyrzyc - Tymbark częścią nowej linii kolejowej numer 622

W ramach projektu Podłęże - Piekiełko buduje się nowe tory oraz remontuje dotychczasową infrastrukturę kolejową. Docelowo skróci to czas pociągów między różnymi aglomeracjami w Małopolsce. Odcinek Szczyrzyc - Tymbark, gdzie znajdzie się najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, jest częścią zupełnie nowej linii kolejowej numer 622.

Na tym samym odcinku powstanie także drugi tunel. Ten najdłuższy będzie długi na 3875 metrów (dla tunelu ewakuacyjnego T9). Ponadto niedaleko powstanie krótszy tunel o długości około 1 kilometra.

W ramach całego projektu Podłęże - Piekiełko ma powstać aż kilkanaście tuneli kolejowych, z których kilka będzie długich na ponad kilometr.



