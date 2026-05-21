Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Ogromna maszyna TBM gotowa do transportu

W Polsce powstają kolejne tunele kolejowe, które biją następne rekordy. Obecnie najdłuższym wśród wywierconych jest ten pod Pisarzową, który ma 3,75 kilometra długości. Już wkrótce straci tytuł, bo trwają prace przygotowawcze przed rozpoczęciem wiercenia jeszcze dłuższego.

Wielka maszyna TBM Kinga szykowana do transportu

Tunel pod Pisarzową wywierciły dwie wielkie maszyny TBM o nazwach Kinga i Jadwiga. Ta pierwsza jest mniejszą z nich, która odpowiadała za odcinek ewakuacyjny. Udało się go przebić w marcu pod 359 dniach pracy.

Kolos jest obecnie przygotowywany do transportu w nowe miejsce. Nie jest to proste zadanie, bo maszynę trzeba było rozebrać na mniejsze części. Wynika to z faktu, że złożona waży aż 600 ton. Do transportu zostanie wykorzystanych kilka złożonych platform, które umożliwią przewiezienie kolosa.

Maszyna TBM Kinga trafi w okolice Szczyrzyca, gdzie z czasem rozpocznie wiercenie tunelu. Co z Jadwigą? Ten kolos jest jeszcze większy, bo waży ponad 2,5 tys. ton! Transport jest trudniejszy i ma odbyć się za kilka tygodni. Zakłada się, że nastąpi to na początku tegorocznych wakacji.

Kinga zacznie wiercić najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

Kinga po złożeniu w okolicy Szczyrzyca będzie mogła rozpocząć wiercenie i ponownie będzie to węższy odcinek ewakuacyjny. Główny tunel dla pociągów wywierci Jadwiga, która ma tarczę o średnicy blisko 11 metrów.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, który wywiercą maszyny Kinga i Jadwiga, powstanie na odcinku Tymbark-Szczyrzyc. Jego długość przekroczy 3,8 kilometra i dotychczasowy rekord zostanie pobity o kilkadziesiąt metrów. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem terenu.

Oba tunele kolejowe są tylko wybranymi z kilkunastu nowych, które zostaną wywiercone w ramach projektu Podłęże - Piekiełko. To obecnie największa inwestycja kolejowa w Polsce od lat, która realizowana jest w Małopolsce i ma znacząco skrócić czas przejazdu pociągów. Całość ma być gotowa w 2030 r.





