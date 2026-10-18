Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Wielka maszyna TBM rozpoczęła drążenie

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstanie w ramach projektu Podłęże - Piekiełko i w momencie uruchomienia nie będzie miał sobie równych. W sobotę rozpoczęto drążenie pierwszego odcinka z wykorzystaniem wielkiej maszyny TBM "Kinga". Główny tunel kolejowy wywierci jeszcze większa "Jadwiga".

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plac budowy najdłuższego tunelu kolejowego w polsce z maszynami tbm i betonową konstrukcją tunelu
Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Wielka maszyna TBM rozpoczęła drążenie.Facebook/Podłęże - PiekiełkoFacebook

W skrócie

  • W sobotę rozpoczęto drążenie najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce na odcinku Szczyrzyc-Tymbark przy użyciu maszyny TBM Kinga.
  • Projekt Podłęże - Piekiełko zakłada budowę nowej linii kolejowej, na której powstanie łącznie 20 tuneli o łącznej długości przekraczającej 31 kilometrów.
  • Maszyna TBM Jadwiga, która jest większa od Kingi, rozpocznie drążenie głównego tunelu kolejowego w grudniu bieżącego roku.
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Podłęże - Piekiełko to największa inwestycja kolejowa w Polsce od wielu lat. W jej ramach modernizowane są szlaki w Małopolsce oraz powstaną zupełnie nowe linie. Częścią tych drugich będzie 20 nowych tuneli, a jeden z nich będzie najdłuższy w skali całego kraju. W sobotę rozpoczęto jego drążenie.

Maszyna TBM "Kinga" zaczęła drążyć najdłuższy tunel kolejowy w Polsce

W sobotę 17 października rozpoczęto prace nad tunelem na odcinku Szczyrzyc-Tymbark. W tym celu uruchomiono wielką maszynę TBM o nazwie "Kinga", którą wcześniej sprowadzono z miejsca pod Pisarzową, gdzie wywiercono nieco krótszy tunel.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

"Kinga" to wielka maszyna TBM, która rozpoczęła drążenie węższego odcinka ewakuacyjnego. Wkrótce najdłuższy tunel kolejowy w Polsce zacznie przebijać jeszcze większy kolos o nazwie "Jadwiga".

Maszyna TBM "Kinga" wydrąży odcinek o długości 3875 metrów i w momencie oddania do użytku (co nastąpi dopiero za kilka lat) będzie to najdłuższy tunel kolejowy w Polsce. Każdego dnia kolos powinien pokonywać kilkadziesiąt metrów.

Za odwiertami maszyny będą od razu budowane ściany tunelu z przygotowywanych wcześniej betonowych tubingów. Odcinek powinien zostać przebity w przyszłym roku. "Jadwiga" ma rozpocząć prace w grudniu br.

W ramach projektu Podłęże - Piekiełko powstanie 20 nowych tuneli kolejowych

Budowa nowej linii kolejowej nie jest prosta i odbywa się na trudnym terenie. Dlatego duża część szlaku ma przebiegać pod ziemią. W tym celu zostanie wydrążonych łącznie 20 nowych tuneli kolejowych. Trzy z nich mają długość przekraczającą jeden kilometr, a pozostałe będą krótsze.

Skalę zmian na polskiej kolei jak w soczewce widać na tej inwestycji. „Podłęże-Piekiełko” to nie tylko nowe tory, stacje i przystanki, ale przede wszystkim spektakularne budowle, tunele i estakady
komentuje Marcin Mochocki, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

"Obiekty, które polscy kolejarze wcześniej podpatrywali u europejskich sąsiadów, dziś powstają nad Wisłą i zmienią jakość podróży dla przyszłych pokoleń" - dodaje Marcin Mochocki.

Łączna długość wszystkich tuneli kolejowych przekroczy 31 kilometrów. W ramach projektu Podłęże - Piekiełko powstanie nowa linia o długości 58 kilometrów. Ponad połowa przebiegnie pod powierzchnią. Pociągi będą mogły jeździć tu z prędkością do 160 km/h. Cała inwestycja powinna zostać oddana do użytku na przełomie 2030 i 2031 r.

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Dawid Długosz

Warto dodać, że poprzedni tunel wywiercony w tym roku przez maszyny TBM "Kinga" i "Jadwiga" jest tylko nieco krótszy. Jego długość to 3750 metrów.

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