W skrócie Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce powstaje między Męciną a Mordarką jako część inwestycji Podłęże - Piekiełko.

We wtorek 14 kwietnia planowane jest przebicie głównej nitki tunelu przez maszynę TBM o nazwie Jadwiga.

Tunel będzie miał długość ponad 3,7 kilometra, a cała inwestycja obejmuje budowę i modernizację infrastruktury kolejowej w Małopolsce.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce drążony jest między Męciną a Mordarką od miesięcy. Na miejsce sprawdzono dwie wielkie maszyny TBM o nazwach Jadwiga i Kinga. Mniejsza zakończyła drążenie odcinka ewakuacyjnego kilka tygodni temu. Teraz do finiszu zbliża się druga z nich.

Jadwiga to większa maszyna TBM z tarczą o średnicy blisko 11 metrów. Ten TBM rozpoczął prace nieco później od Kingi. Kolos ważący ponad 2,5 tys. ton jest już na finiszu powierzonego zadania.

Inwestor zakłada, że już we wtorek 14 kwietnia Jadwiga zdoła się przebić i w ten sposób powstanie główny tunel kolejowy dla pociągów. Maszyna wyłoni się ze skał od strony miejscowości Mordarka. Wiercenie rozpoczęło się w Męcinie.

Cały odwiert potrwa więc blisko 10 miesięcy. Maszyna TBM rozpoczęła prace w drugiej połowie czerwca 2025 r. Inwestor już wcześniej zakładał, że wiercenie potrwa niespełna rok i terminu udało się dotrzymać. Jadwiga została sprowadzona na plac budowy na początku 2025 r. i przypłynęła z Chin. Całość przetransportowano do Małopolski w częściach i było to bardzo złożone zadanie logistyczne, w którym wykorzystano specjalne zespoły transportowe.

Oczywiście jest to dopiero jeden z etapów budowy tunelu i przed wykonawcą jest mnóstwo pracy. Cała linia kolejowa będzie gotowa za kilka lat i ma znacząco skrócić czas przejazdu pociągów w Małopolsce. Na przykład podróż z Krakowa do Zakopanego ma trwać tylko około 90 minut.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce częścią inwestycji Podłęże - Piekiełko

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce będzie długi na ponad 3,7 kilometra i jest częścią dużej inwestycji o nazwie Podłęże - Piekiełko, która pochłonie kilkanaście mld złotych. W jej ramach zostanie zmodernizowana istniejąca linia kolejowa nr 104 oraz zostanie wybudowana nowa infrastruktura.

Duża część budowanej infrastruktury powstaje na terenach górzystych, co utrudnia prace. Łącznie powstanie aż 13 tuneli kolejowych, z których ten między Męciną a Mordarką jest najdłuższy. Pięć z nich będzie miało długość większą od jednego kilometra. Pozostałe będą krótsze.

