Najdłuższy tunel na świecie. Długi na 27 kilometrów

Rogfast to najdłuższy tunel podwodny na świecie budowany w Norwegii i przy okazji ustanowi inny rekord. Będzie to najgłębsza konstrukcja tego typu. W momencie otwarcia tunel długi na 27 kilometrów ma zaoszczędzić kierowcom 10 godzin jazdy. W środku znajdą się łącznie cztery pasy ruchu, po dwa w każdym kierunku.

Najdłuższy tunel na świecie to obecnie norweski Lærdalstunnelen, który jest długi na 24,5 kilometra. Norwedzy budują jeszcze dłuższą konstrukcję tego typu. Mowa o tunelu Rogfast, który ustanowi nie jeden, a dwa rekordy w skali globu.

Tunel Rogfast ma być otwarty za kilka lat

Prace nad tunelem Rogfast, który połączy Randaberg i Bokn, rozpoczęły się w 2018 r. i od tego czasu projekt borykał się z różnymi trudnościami. Budowę wstrzymano m.in. z powodu pandemii COVID-19. W momencie ukończenia konstrukcja będzie najdłuższą tego typu na świecie. Jak wygląda harmonogram prac?

Obecnie prace znajdują się na etapie głównego wydobywania tunelu, które rozpoczęto w 2023 r. Mają potrwać pięć lat. Norwedzy wierzą, że uda się to zrobić do 2028 r. Kolejne trzy lata pochłoną budowy instalacji oraz różnych systemów, w tym wentylacji i oświetlenia.

W 2031 r. powinny rozpocząć się próby w tunelu Rogfast, które mają potrwać do 2033 r. Potem nastąpi otwarcie dla kierowców. Aczkolwiek nie można wykluczyć kolejnych opóźnień i szacowana data uruchomienia za osiem lat może jeszcze ulec zmianie.

Rogfast to najdłuższy i najgłębszy tunel podwodny na świecie

Rogfast w momencie oddania do użytku ustanowi dwa rekordy w skali świata. Będzie to najdłuższy tunel podwodny, którego łączna długość to 27 kilometrów. Ponadto będzie najgłębiej położonym pod wodą - maksymalnie do 392 metrów pod powierzchnią morza.

Budowany tunel jest częścią europejskiej drogi E39, która połączy miasta Kristiansand - Stavanger - Haugesund - Bergen. Norweski parlament zatwierdził projekt w maju 2017 r. i ma on pochłonąć nawet równowartość 2 mld euro. Trasa ma skrócić czas jazdy kierowcom nawet o 10 godzin. Czas podróży przez tunel szacuje się na 35 minut.

Wiercony tunel będzie miał łącznie cztery pasy ruchu. Po dwa w każdym kierunku jazdy. Projekt jest bardzo ambitny i stanowi ogromne wyzwanie inżynieryjne. Specjaliści muszą mierzyć się z ogromnym ciśnieniem hydrostatycznym czy stabilnością skał. Dużym problemem jest także zapewnienie odpowiedniej wentylacji powietrza na tak dużym odcinku.

