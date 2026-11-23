W skrócie Pod Odrą powstanie najdłuższy tunel samochodowy w Polsce, będący częścią drogi ekspresowej S6, którego budowę powierzono konsorcjum firm NDI oraz Dogus.

Do wydrążenia tunelu wykorzystana zostanie maszyna TBM typu Slurry, ważąca 4200 ton i mierząca 98 metrów, którą dostarczy firma CREG Wirth do października 2027 roku.

Tunel o długości blisko 5 kilometrów będzie dwunawowy, a jego budowa zakończy się w 2031 roku, z planowanym otwarciem dla kierowców dwa lata później, czyli w 2033 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

W północno-zachodniej części Polski powstanie najdłuższy tunel samochodowy w skali całego kraju. To obiekt, który znajdzie się pod Odrą i będący częścią drogi ekspresowej S6. To trudna inwestycja, która wymaga odpowiedniej maszyny. Konsorcjum NDI oraz Dogus wybrało TBM-a, który wydrąży odcinek.

Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce wywierci maszyna TBM w technologii Slurry

Konsorcjum NDI oraz Dogus zdecydowało się na wielką maszynę TBM, którą dostarczy niemiecko-chińska firma CREG Wirth. Kolos ma trafić do Polski pod koniec października 2027 r. Będzie to naprawdę duży gigant.

Maszyna TBM firmy CREG Wirth mająca trafić do Polski ma łączną wagę aż 4200 ton i długość 98 metrów. Sama tarcza skrawająca waży aż 2200 ton. Do tego mamy wózki o masie 600 ton każdy. Średnica kolosa to 15,29 metra.

TBM bazuje na technologi Slurry, a więc wykorzystującą zawiesinę bentonitową. Tarcza skrawająca będzie drążyć materiał i następnie posuwać się do przodu. Następnie będą montowane betonowe segmenty (z dziewięciu prefabrykatów), co pozwoli stworzyć pierścień wewnątrz tunelu.

Tarcza zostanie złożona w Chinach. Natomiast najważniejsze elementy zostaną dostarczone przez czołowych producentów z Europy i Stanów Zjednoczonych. Tutaj wymienia się m.in. Niemcy, Wielką Brytanię, Francję czy Finlandię.

Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce pod Odrą długi na blisko 5 kilometrów

Najdłuższy tunel samochodowy w Polsce zostanie zbudowany pod Odrą i stanowi część inwestycji związanej z trzecim odcinkiem drogi ekspresowej S6 Police-Goleniów o długości 23,4 kilometra.

Sam tunel biegnący pod Odrą ma być długi na blisko 5 kilometrów. Obecnie najdłuższy tunel drogowy w Polsce znajduje się na Mazowszu. Jest to budowla, która powstała w ciągu drogi ekspresowej S2 na Południowej Obwodnicy Warszawy o długości aż 2335 metrów.

Tunel pod Odrą będzie dwunawowy. W każdej z nich mają znaleźć się dwa pasy ruchu oraz pełnowymiarowy odcinek awaryjny. Budowa została powierzona konsorcjum firm NDI i Dogus, a stosowną umowę podpisano w maju 2026 r. Obie nitki mają być gotowe w 2031 r. Otwarcie planowane jest dwa lata później.