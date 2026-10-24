Najdłuższy zasięg Wi-Fi. Kiedy router gubi sygnał?

Tomasz Kromp

Tomasz Kromp

Zasięg sieci Wi-Fi może zależeć od częstotliwości fal. Parametr ten wpływa również na zdolność do przenikania przez przeszkody oraz podatność na zakłócenia. Jak wygląda fizyka fal 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz? Kiedy domowy router gubi zasięg? Odpowiadamy!

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Router.
Kiedy router gubi zasięg?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. 382 kilometry bez kabla i standard Wi-Fi HaLow
  2. Fizyka fal 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz
  3. Kiedy domowy router Wi-Fi gubi zasięg? Przeszkody w domu, które tłumią sygnał

382 kilometry bez kabla i standard Wi-Fi HaLow

W kwietniu 2007 roku wenezuelski naukowiec Ermanno Pietrosemoli ustanowił rekord świata w przesyle sygnału bezprzewodowego. Do eksperymentu wykorzystano standard Wi-Fi 802.11. Połączenie na dystansie 382 km zostało zawarte pomiędzy dwoma punktami zlokalizowanymi na szczytach górskich. Kluczem do sukcesu okazała się idealna widoczność optyczna. Transmisja osiągnęła 3 Mb/s - biorąc pod uwagę odległość, to naprawdę imponujący rezultat.

Jeśli chodzi o współczesne warunki domowe, największe szanse na uzyskanie dalekiego zasięgu mają standardy Wi-Fi o niższych częstotliwościach. W tym kontekscie warto wspomnieć o HaLow - technologii wykorzystującej pasmo poniżej 1 GHz. Tego typu rozwiązanie odznacza się wysoką przenikalnością przez przeszkody oraz niskim tłumieniem i zdolnością do rozchodzenia się na duże odległości (nawet kilku kilometrów). Charakteryzuje się jednak niską prędkością.

Standard HaLow został stworzony z myślą o urządzeniach IoT (internet rzeczy). Wykorzystuje się go w przypadku sprzętów rozsianych po dużych obszarach (na przykład ogromnych terenach fabrycznych lub rolniczych).

Fizyka fal 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz

Jeśli chodzi o standardy wykorzystywane w warunkach domowych, najczęściej mamy do czynienia z 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Zgodnie z prawami fizyki, im wyższa częstotliwość fal, tym mniejszy jest ich zasięg oraz zdolność do przenikania przez przeszkody.

Wobec tego, Wi-Fi 2.4 GHz odznacza się największym zasięgiem i zdolnością do przenikania. Z drugiej jednak strony, ma niższą przepustowość oraz większą podatność na zakłócenia. Wi-Fi o częstotliwości 6 GHz zapewnia z kolei najszybszą prędkość i najmniejsze opóźnienia, jednak jej zasięg i zdolność do przenikania przeszkód pozostawiają wiele do życzenia. Wariantem pośrednim jest Wi-Fi 5 GHz.

Kiedy domowy router Wi-Fi gubi zasięg? Przeszkody w domu, które tłumią sygnał

W momencie, gdy domowy router gubi zasięg, najczęściej wiąże się to ze zjawiskiem pochłaniania lub odbijania fal radiowych. Zaburzony sygnał może wiązać się z pewnymi przeszkodami w domu. Mowa tutaj między innymi o grubych ścianach żelbetowych, rozbudowanych systemach ogrzewania podłogowego (woda może absorbować fale i tym samym osłabiać zasięg) czy sprzętach domowych.

Jak uniknąć problemów z sygnałem? Najważniejsze okazuje się prawidłowe położenie routera. Najlepiej umieścić go w centralnym punkcie domu - na podwyższeniu. Nigdy nie zamykajmy urządzenia w szafce - otwarta przestrzeń zapewni równomierne rozchodzenie się sygnału. Lepiej również trzymać router z dala od innych urządzeń oraz grubych ścian. W pewnych przypadkach pomóc może wzmacniacz sygnału, czyli tak zwany repeater.

Zobacz również:

Wi-Fi wolno działa? W ten sposób wzmocnisz sygnał
Porady

Domowa sieć Wi-Fi zwalnia? Sprawdzone triki, które natychmiast wzmacniają sygnał

Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel


W jaki sposób motyle wykorzystują wzory na skrzydłach, by zmylić drapieżniki© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze