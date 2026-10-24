Spis treści: 382 kilometry bez kabla i standard Wi-Fi HaLow Fizyka fal 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz Kiedy domowy router Wi-Fi gubi zasięg? Przeszkody w domu, które tłumią sygnał

382 kilometry bez kabla i standard Wi-Fi HaLow

W kwietniu 2007 roku wenezuelski naukowiec Ermanno Pietrosemoli ustanowił rekord świata w przesyle sygnału bezprzewodowego. Do eksperymentu wykorzystano standard Wi-Fi 802.11. Połączenie na dystansie 382 km zostało zawarte pomiędzy dwoma punktami zlokalizowanymi na szczytach górskich. Kluczem do sukcesu okazała się idealna widoczność optyczna. Transmisja osiągnęła 3 Mb/s - biorąc pod uwagę odległość, to naprawdę imponujący rezultat.

Jeśli chodzi o współczesne warunki domowe, największe szanse na uzyskanie dalekiego zasięgu mają standardy Wi-Fi o niższych częstotliwościach. W tym kontekscie warto wspomnieć o HaLow - technologii wykorzystującej pasmo poniżej 1 GHz. Tego typu rozwiązanie odznacza się wysoką przenikalnością przez przeszkody oraz niskim tłumieniem i zdolnością do rozchodzenia się na duże odległości (nawet kilku kilometrów). Charakteryzuje się jednak niską prędkością.

Standard HaLow został stworzony z myślą o urządzeniach IoT (internet rzeczy). Wykorzystuje się go w przypadku sprzętów rozsianych po dużych obszarach (na przykład ogromnych terenach fabrycznych lub rolniczych).

Fizyka fal 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz

Jeśli chodzi o standardy wykorzystywane w warunkach domowych, najczęściej mamy do czynienia z 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz. Zgodnie z prawami fizyki, im wyższa częstotliwość fal, tym mniejszy jest ich zasięg oraz zdolność do przenikania przez przeszkody.

Wobec tego, Wi-Fi 2.4 GHz odznacza się największym zasięgiem i zdolnością do przenikania. Z drugiej jednak strony, ma niższą przepustowość oraz większą podatność na zakłócenia. Wi-Fi o częstotliwości 6 GHz zapewnia z kolei najszybszą prędkość i najmniejsze opóźnienia, jednak jej zasięg i zdolność do przenikania przeszkód pozostawiają wiele do życzenia. Wariantem pośrednim jest Wi-Fi 5 GHz.

Kiedy domowy router Wi-Fi gubi zasięg? Przeszkody w domu, które tłumią sygnał

W momencie, gdy domowy router gubi zasięg, najczęściej wiąże się to ze zjawiskiem pochłaniania lub odbijania fal radiowych. Zaburzony sygnał może wiązać się z pewnymi przeszkodami w domu. Mowa tutaj między innymi o grubych ścianach żelbetowych, rozbudowanych systemach ogrzewania podłogowego (woda może absorbować fale i tym samym osłabiać zasięg) czy sprzętach domowych.

Jak uniknąć problemów z sygnałem? Najważniejsze okazuje się prawidłowe położenie routera. Najlepiej umieścić go w centralnym punkcie domu - na podwyższeniu. Nigdy nie zamykajmy urządzenia w szafce - otwarta przestrzeń zapewni równomierne rozchodzenie się sygnału. Lepiej również trzymać router z dala od innych urządzeń oraz grubych ścian. W pewnych przypadkach pomóc może wzmacniacz sygnału, czyli tak zwany repeater.



