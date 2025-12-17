Najdroższe i największe choinki bożonarodzeniowe na świecie. Ile kosztują i gdzie je zobaczyć?

Czy choinka może być dziełem sztuki, konstrukcją inżynieryjną i narzędziem promocji jednocześnie? Najdroższe i największe choinki świata udowadniają, że zdecydowanie tak. Ich wartość liczona jest w milionach dolarów, a konstrukcje przypominają projekty znane z wieżowców i mostów. A gdy rozświetlają się tysiącami światełek, stają się wydarzeniem, które przyciąga uwagę kamer, mediów i tłumów spragnionych świątecznego spektaklu. Gdzie w tym roku znajdziemy największą choinkę na świecie?

Najwyższa choinka na świecie liczy 750 metrów wysokości
Najwyższa choinka na świecie liczy 750 metrów wysokościClickAlpsEast News

Ile kosztuje najdroższa choinka na świecie?

W historii bożonarodzeniowych dekoracji niewiele jest realizacji, które tak wyraźnie przesuwają granicę między świątecznym symbolem a dziełem luksusowej sztuki użytkowej. Jedną z nich była choinka ustawiona w lobby Kempinski Hotel Bahía w Marbelli - niewysokie drzewko, którego wartość, szacowana na 15 milionów dolarów, wynikała wyłącznie z jubilerskich ozdób. Diamenty i szmaragdy sygnowane przez Bulgari, Cartier czy Chanel sprawiły, że dekoracja ta funkcjonowała raczej jako prestiżowa instalacja artystyczna niż tradycyjny element bożonarodzeniowej oprawy. Jej siła oddziaływania nie tkwiła w rozmiarze, lecz w symbolicznym ciężarze użytych materiałów.

Podobną filozofię od lat realizuje japoński jubiler Ginza Tanaka, znany z projektów choinek wykonanych w całości ze złota. Najbardziej rozpoznawalne z nich osiągały wartość przekraczającą 4 miliony dolarów, stając się demonstracją rzemiosła jubilerskiego oraz japońskiej precyzji w pracy z metalami szlachetnymi. W innym wymiarze luksusu poruszała się instalacja zaprezentowana na Hong Kong International Airport - kryształowa choinka marki Swarovski, wyceniona na około 1,8 miliona dolarów.

Kolorowa, podświetlana choinka ustawiona na wodzie, otoczona platformą i zabezpieczającą linią, z panoramą miasta oraz wzgórzami w tle, światła miasta odbijają się w wodzie po zmroku.
Choinka na wodzie w Rio de JaneiroFabio Teixeira/Anadolu AgencyGetty Images

W 2024 roku szczególne zainteresowanie mediów i ekspertów rynku metali szlachetnych wzbudziła realizacja z Monachium. Firma Pro Aurum, specjalizująca się w złocie inwestycyjnym, zaprezentowała trzy­metrową choinkę zbudowaną z 2018 złotych monet, o łącznej wartości około 4,5 miliona euro. Konstrukcja ustawiona w siedzibie przedsiębiorstwa pełniła podwójną funkcję: była zarówno świąteczną dekoracją, jak i precyzyjnie zaplanowanym narzędziem komunikacji marki, przyciągającym turystów, inwestorów oraz media finansowe.

Tego rodzaju przedsięwzięcia mają już swoją historię. W 2010 roku choinka ustawiona w Emirates Palace w Abu Dhabi, ozdobiona luksusową biżuterią i zegarkami renomowanych marek, została wyceniona na 11,4 miliona dolarów i trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdroższa choinka świata. Warto przy tym pamiętać, że najbardziej ekskluzywne realizacje często pozostają poza zasięgiem mediów. W prywatnych rezydencjach miliarderów pojawiają się choinki zdobione diamentami Tiffany'ego czy unikatową biżuterią, które nigdy nie trafiają na oficjalne listy rekordów.

Gigantyczne konstrukcje: najwyższe choinki świata

W przypadku rekordowych choinek sama wysokość przestaje być jedynym kryterium oceny. Skala świątecznych instalacji wymusza dziś wyraźne rozróżnienie między trzema kategoriami:

  • naturalnymi, ciętymi drzewami o imponujących gabarytach;
  • w pełni sztucznymi konstrukcjami o charakterze architektonicznym;
  • świetlnymi kompozycjami, które jedynie rysują sylwetkę choinki na elewacjach budynków, zboczach gór czy masztach transmisyjnych.

Każda z tych form wymaga odmiennych rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa - obliczeń nośności stalowych kratownic, analizę obciążeń wiatrowych dla wysokich form stożkowych oraz zaawansowanych systemów zasilania i sterowania setkami tysięcy punktów LED. Rekordy nie opisują tu już "drzewek" w tradycyjnym sensie, lecz pełnoprawne przedsięwzięcia inżynieryjne, sytuujące się na styku urbanistyki, sztuki światła i komercyjnej narracji wizualnej.

    W kronikach rekordów dominują przede wszystkim sztuczne giganty. W zestawieniach Guinnessa od lat pojawia się choinka w Colombo na Sri Lance - stała konstrukcja o wysokości przekraczającej 70 metrów, zaprojektowana jako monumentalny stożek obciągnięty gęstą siatką lampek.

    Jeszcze większą skalę osiągnęła instalacja w Aracaju w Brazylii, gdzie zaprezentowano konstrukcję choinkową mierzącą ponad 120 metrów, wyposażoną w dziesiątki tysięcy punktów świetlnych i rozbudowaną warstwę multimedialną. To przykład architektury tymczasowej, która korzysta z rozwiązań znanych z projektowania wysokich obiektów: segmentowych masztów, balastowych fundamentów, lin odciągowych oraz redundantnych źródeł zasilania.

    W Europie szczególne miejsce zajmuje Gerbrandytoren w IJsselstein, wieża telekomunikacyjna o wysokości 370 metrów sezonowo zamieniana w choinkę dzięki pionom świetlnym rozpiętym na linach odciągowych - instalacja ta stanowi charakterystyczną, rozpoznawalną sylwetę widoczną z wielu kilometrów.

    Inną estetykę i inne wyzwania techniczne niosą instalacje naturalne lub budowane z naturalnych elementów. W 2025 roku na jarmarku świątecznym w Dortmundzie ustawiono kolosa o wysokości około 45 metrów, zestawionego z 1200 świerków o wadze 40 ton, które zostały umieszczone na stalowym rusztowaniu. Projekt ten wymaga precyzyjnej logistyki, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz bieżącej kontroli stabilności konstrukcji w trakcie całego sezonu. Na choince znajduje się aż 138 tys. ledowych światełek.

    Z kolei Rio de Janeiro prezentuje jedną z najbardziej spektakularnych realizacji na świecie - pływającą choinkę na lagunie Lagoa Rodrigo de Freitas, mierzącą około 60 metrów. Konstrukcja posadowiona na platformie pływającej wyposażona jest w zaawansowany system kotwiczenia odporny na falowanie i silne podmuchy wiatru, a setki tysięcy diod LED sterowane są zsynchronizowanymi pokazami świetlnymi. W tym przypadku liczy się już nie tylko gabaryt, lecz także doświadczenie widza: odbicia świateł w wodzie, integracja muzyki i choreografia światła budują efekt pełnoskalowego widowiska po zmroku.

    Choinka, którą widać z kosmosu. Świetlna legenda z Gubbio

    Na zboczu góry Monte Ingino we włoskim Gubbio od ponad czterech dekad rozświetla się instalacja, która w pełni zasłużyła na miano "największej choinki świata". Jej kontur zbudowany z setek zestawów lampek, rozciąga się na wysokości około 750 metrów i szerokości ponad 450 metrów. To nie drzewo w sensie botanicznym, lecz monumentalna grafika świetlna, której skala sprawia, że jest widoczna z odległości wielu kilometrów, a w sprzyjających warunkach atmosferycznych nawet z orbity satelitarnej. W 1991 roku wpisano ją do Księgi Rekordów Guinnessa, co ugruntowało jej status jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych świątecznych atrakcji Europy.

    Tradycja zapalania "choinki z Gubbio" rozpoczęła się w 1981 roku i od tego czasu stała się integralną częścią lokalnej tożsamości. Co roku 7 grudnia, w dniu św. Ambrożego, mieszkańcy i turyści gromadzą się, by wspólnie obserwować uroczyste rozświetlenie instalacji. W ostatnich latach projekt zyskał nowoczesne oblicze - część energii pochodzi z paneli fotowoltaicznych, a system sterowania opiera się na protokołach DMX, znanych z profesjonalnej scenotechniki. Dzięki temu możliwe stało się kreowanie dynamicznych animacji świetlnych, które nadają instalacji charakter spektaklu, a nie jedynie statycznej dekoracji.

