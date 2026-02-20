Dziś typowy samochód nie jest tym samym, co pojazdy sprzed na przykład 20 lat. Producenci montują w samochodach różne systemy rozrywkowo-informacyjne, które dają kierowcom dużo nowych możliwości. Do pełni szczęścia potrzebne są także odpowiednie aplikacje. Które z nich warto polecić?

W podróż samochodem z aplikacją mObywatel

Pierwszą aplikacją, którą w trakcie jazdy samochodem mam zawsze przy sobie, jest rządowy mObywatel. To platforma, po którą na szczęście nie trzeba zbyt często sięgać, ale z pewnością warto ją mieć zawsze przy sobie.

mObywatel przez lata otrzymał wiele ciekawych funkcji stworzonych z myślą o kierowcach. Są to cyfrowe mPrawo jazdy czy moduł Moje pojazdy, który daje dostęp do szczegółowych informacji o zarejestrowanych autach czy motocyklach. Przypomni także o dobiegających końca terminach dotyczących przeglądu czy ubezpieczenia OC.

We wrześniu mObywatel został wzbogacony w moduł mStłuczka, który pozwala szybko i wygodnie sporządzić dokumentację po kolizji drogowej. Oczywiście lepiej nigdy po niego nie sięgać, ale w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia warto go mieć pod ręką.

Najlepsze aplikacje do nawigacji

Zazwyczaj w samochodzie korzystam z CarPlay, czyli platformy Apple, choć zdarza mi się sięgać również po Androida Auto. Chcąc dojechać do celu warto zaopatrzyć się w odpowiednie aplikacje do nawigacji. Osobiście korzystam z dwóch popularnych map.

Pierwszą aplikacją są Mapy Google, które ciągle są rozwijane i pozwalają łatwo dotrzeć do celu. Z tego oprogramowania korzystam zazwyczaj na krótszych trasach, bo dają m.in. dostęp do szczegółów o miejscach w pobliżu. Natomiast na tych dłuższych wybieram najczęściej polskiego Yanosika, który oferuje dodatkowe funkcje przydatne w trakcie wyjazdów. Natomiast za granicą warto sięgnąć po Here WeGo, które daje dostęp do szczegółowych map Europy w trybie offline.

Zarówno Mapy Google, jak i Yanosik są przystosowane pod kątem większych ekranów montowanych w samochodach, co pozwala na wygodne użytkowanie obu aplikacji. Godną polecenia platformą jest również Waze, którą ceni sobie duża grupa kierowców.

W trasie aplikacje z muzyką i podcastami

Wybierając się w podróż autem zazwyczaj towarzyszy mi muzyka lub też słucham podcastów. Niezależnie od systemu (Carplay czy Android Auto) w pierwszym przypadku jest to Apple Music, choć wybór jest bardzo subiektywny. Może to być równie dobrze Spotify, które również ma aplikację przystosowaną pod kątem większych ekranów w samochodach.

Apple Music i Spotify zapewniają ponadto integracje z Mapami Google. To oznacza, że w trakcie nawigacji można włączać muzykę. Podcastów słucham w aplikacji Podcasty, czyli domyślnej wbudowanej w iPhone'y, która to również ma interfejs przystosowany pod kątem większych ekranów.

Jak oglądać wideo w samochodzie?

CarPlay czy Android Auto nie pozwalają normalnie uruchamiać aplikacji do wideo. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa. Wszak trudno sobie wyobrazić prowadzenie samochodu i jednoczesne oglądanie filmu na ekranie. Jednak nic nie powinno stać na przeszkodzie w trakcie postoju, gdy auto jest zaparkowane.

Apple i Google intensywnie pracują nad dodaniem takiej funkcji i wsparcie dla aplikacji wideo w CarPlay oraz Android Auto wkrótce się pojawi. Jednak do tego czasu trzeba posiłkować się innymi rozwiązaniami. Osobiście korzystam z NewPipe, które umożliwia uruchamianie YouTube'a w Androidzie Auto. Choć podstawowa zasada pozostaje bez zmian. Można to zrobić jedynie w trakcie postoju. Działanie nie ogranicza się wyłącznie do platformy Google i wspierane są także inne.

Więcej w tej kwestii zmieni się w momencie, gdy Apple i Google doda takie opcje do własnych platform. To sprawi, że popularne aplikacje wideo zostaną szybko przystosowane pod kątem nowych funkcji i już niedługo włączymy pewnie Netfliksa czy Disney+.

Aplikacje do parkowania oraz opłat autostradowych

Jadąc samochodem w końcu trzeba będzie gdzieś zaparkować. Tutaj z pomocą przychodzą aplikacje umożliwiające dokonywanie opłat parkingowych bez potrzeby szukania parkometrów. Może to być moBILET czy mobiParking (SkyCash). Warto też polecić Parkopedię, która pozwala znaleźć parkingi w miastach w całej Europie.

Natomiast podczas przemieszczania się na drogach objętych opłatami za przejazd korzystam z Autopay. W ten sposób można szybko i wygodnie zapłacić za odcinki, które tego wymagają.

Komunikacja w samochodzie nie z każdą aplikacją

W trakcie prowadzenia pojazdu chcemy także pozostawać w kontakcie z innymi. Osobiście używam dwóch komunikatorów. Pierwszym z nich jest WhatsApp, a drugim Teams (praca). Dla porównania Messenger firmy Meta (właściciela Facebooka) nie został w pełni przystosowany pod kątem współpracy z CarPlay i działa jedynie na podstawie części integracji.

WhatsApp wspiera natywnie systemy informacyjno-rozrywkowe w autach i dzięki temu można pozostawać w stałym kontakcie z innymi osobami. W ten sposób można odsłuchiwać przychodzące wiadomości czy wykonywać połączenia głosowe.

Dziennik paliwa i kosztów samochodu

Dla kierowców, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, polecam także aplikację Fuelio, która jest dostępna na telefony z Androidem i iOS. Pozwala ona prowadzić dziennik paliwa (tankowań) oraz innych kosztów związanych z użytkowanymi pojazdami.

Fuelio pozwala szczegółowo śledzić wydatki na paliwo, uzyskiwać koszty przejazdów i w konsekwencji zoptymalizować zużycie. Ponadto w aplikacji można zarządzać wieloma samochodami czy motocyklami i w ten sposób uzyskać jak najbardziej szczegółowe informacje o każdym z nich.

