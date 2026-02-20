Najlepsze aplikacje dla kierowców. Bez nich nie wyobrażam sobie jazdy autem

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Prowadząc auto należy przede wszystkim skupić się na drodze, ale to wcale nie oznacza, że nie można korzystać z wybranych aplikacji. Dziś systemy rozrywkowo-informacyjne w samochodach są czymś powszednim. Jakie aplikacje warto mieć za sobą w trasie? Wybrałem najciekawsze propozycje, bez których nie wyobrażam sobie jazdy autem.

Wnętrze samochodu z centralnym panelem multimedialnym, na ekranie wyświetlone sterowanie muzyką, okładka albumu oraz informacje o odtwarzanym utworze i wykonawcy, widoczne przyciski i elementy deski rozdzielczej.
Najlepsze aplikacje dla kierowców. Bez nich nie wyobrażam sobie jazdy autem.Applemateriały prasowe

Dziś typowy samochód nie jest tym samym, co pojazdy sprzed na przykład 20 lat. Producenci montują w samochodach różne systemy rozrywkowo-informacyjne, które dają kierowcom dużo nowych możliwości. Do pełni szczęścia potrzebne są także odpowiednie aplikacje. Które z nich warto polecić?

W podróż samochodem z aplikacją mObywatel

Pierwszą aplikacją, którą w trakcie jazdy samochodem mam zawsze przy sobie, jest rządowy mObywatel. To platforma, po którą na szczęście nie trzeba zbyt często sięgać, ale z pewnością warto ją mieć zawsze przy sobie.

mObywatel przez lata otrzymał wiele ciekawych funkcji stworzonych z myślą o kierowcach. Są to cyfrowe mPrawo jazdy czy moduł Moje pojazdy, który daje dostęp do szczegółowych informacji o zarejestrowanych autach czy motocyklach. Przypomni także o dobiegających końca terminach dotyczących przeglądu czy ubezpieczenia OC.

Mężczyzna w kurtce i spodniach w kolorze camel prowadzi samochód, trzymając w jednej ręce kierownicę, a w drugiej smartfon z uruchomioną aplikacją.
Po aplikację mObywatel w trakcie jazdy lepiej nie sięgać, ale z pewnością warto ją mieć.Ministerstwo Cyfryzacjimateriały prasowe

We wrześniu mObywatel został wzbogacony w moduł mStłuczka, który pozwala szybko i wygodnie sporządzić dokumentację po kolizji drogowej. Oczywiście lepiej nigdy po niego nie sięgać, ale w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia warto go mieć pod ręką.

Najlepsze aplikacje do nawigacji

Zazwyczaj w samochodzie korzystam z CarPlay, czyli platformy Apple, choć zdarza mi się sięgać również po Androida Auto. Chcąc dojechać do celu warto zaopatrzyć się w odpowiednie aplikacje do nawigacji. Osobiście korzystam z dwóch popularnych map.

Pierwszą aplikacją są Mapy Google, które ciągle są rozwijane i pozwalają łatwo dotrzeć do celu. Z tego oprogramowania korzystam zazwyczaj na krótszych trasach, bo dają m.in. dostęp do szczegółów o miejscach w pobliżu. Natomiast na tych dłuższych wybieram najczęściej polskiego Yanosika, który oferuje dodatkowe funkcje przydatne w trakcie wyjazdów. Natomiast za granicą warto sięgnąć po Here WeGo, które daje dostęp do szczegółowych map Europy w trybie offline.

Ekran nawigacji samochodowej pokazujący mapę satelitarną okolic Wrocławia z zaznaczoną najkrótszą trasą przejazdu, czasem dojazdu, odległością oraz alternatywnymi trasami, po lewej stronie panel z opcją rozpoczęcia trasy.
Mapy Google to jedna z najpopularniejszych aplikacji wśród kierowców.Dawid DługoszINTERIA.PL

Zarówno Mapy Google, jak i Yanosik są przystosowane pod kątem większych ekranów montowanych w samochodach, co pozwala na wygodne użytkowanie obu aplikacji. Godną polecenia platformą jest również Waze, którą ceni sobie duża grupa kierowców.

W trasie aplikacje z muzyką i podcastami

Wybierając się w podróż autem zazwyczaj towarzyszy mi muzyka lub też słucham podcastów. Niezależnie od systemu (Carplay czy Android Auto) w pierwszym przypadku jest to Apple Music, choć wybór jest bardzo subiektywny. Może to być równie dobrze Spotify, które również ma aplikację przystosowaną pod kątem większych ekranów w samochodach.

Widok satelitarny obszaru z wyraźnie widocznymi ulicami i budynkami w otoczeniu zieleni, obok panel sterowania z opcją nawigacji głosowej oraz odtwarzaczem muzycznym z okładką albumu i tytułem utworu.
Popularne aplikacje muzyczne wspierają Android Auto i CarPlay.Dawid DługoszINTERIA.PL

Apple Music i Spotify zapewniają ponadto integracje z Mapami Google. To oznacza, że w trakcie nawigacji można włączać muzykę. Podcastów słucham w aplikacji Podcasty, czyli domyślnej wbudowanej w iPhone'y, która to również ma interfejs przystosowany pod kątem większych ekranów.

Jak oglądać wideo w samochodzie?

CarPlay czy Android Auto nie pozwalają normalnie uruchamiać aplikacji do wideo. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa. Wszak trudno sobie wyobrazić prowadzenie samochodu i jednoczesne oglądanie filmu na ekranie. Jednak nic nie powinno stać na przeszkodzie w trakcie postoju, gdy auto jest zaparkowane.

Apple i Google intensywnie pracują nad dodaniem takiej funkcji i wsparcie dla aplikacji wideo w CarPlay oraz Android Auto wkrótce się pojawi. Jednak do tego czasu trzeba posiłkować się innymi rozwiązaniami. Osobiście korzystam z NewPipe, które umożliwia uruchamianie YouTube'a w Androidzie Auto. Choć podstawowa zasada pozostaje bez zmian. Można to zrobić jedynie w trakcie postoju. Działanie nie ogranicza się wyłącznie do platformy Google i wspierane są także inne.

Więcej w tej kwestii zmieni się w momencie, gdy Apple i Google doda takie opcje do własnych platform. To sprawi, że popularne aplikacje wideo zostaną szybko przystosowane pod kątem nowych funkcji i już niedługo włączymy pewnie Netfliksa czy Disney+.

Aplikacje do parkowania oraz opłat autostradowych

Jadąc samochodem w końcu trzeba będzie gdzieś zaparkować. Tutaj z pomocą przychodzą aplikacje umożliwiające dokonywanie opłat parkingowych bez potrzeby szukania parkometrów. Może to być moBILET czy mobiParking (SkyCash). Warto też polecić Parkopedię, która pozwala znaleźć parkingi w miastach w całej Europie.

Natomiast podczas przemieszczania się na drogach objętych opłatami za przejazd korzystam z Autopay. W ten sposób można szybko i wygodnie zapłacić za odcinki, które tego wymagają.

Komunikacja w samochodzie nie z każdą aplikacją

W trakcie prowadzenia pojazdu chcemy także pozostawać w kontakcie z innymi. Osobiście używam dwóch komunikatorów. Pierwszym z nich jest WhatsApp, a drugim Teams (praca). Dla porównania Messenger firmy Meta (właściciela Facebooka) nie został w pełni przystosowany pod kątem współpracy z CarPlay i działa jedynie na podstawie części integracji.

Ekran samochodowego systemu multimedialnego z widocznymi ikonami aplikacji Teams, WhatsApp oraz menu funkcji Siri z opcjami wysłania nowej wiadomości i wykonania połączenia.
WhatsApp w aucie nie ma tak dużych możliwości, co na telefonie, ale pozwala pozostać w kontakcie.Dawid DługoszINTERIA.PL

WhatsApp wspiera natywnie systemy informacyjno-rozrywkowe w autach i dzięki temu można pozostawać w stałym kontakcie z innymi osobami. W ten sposób można odsłuchiwać przychodzące wiadomości czy wykonywać połączenia głosowe.

Dziennik paliwa i kosztów samochodu

Dla kierowców, którzy lubią mieć wszystko pod kontrolą, polecam także aplikację Fuelio, która jest dostępna na telefony z Androidem i iOS. Pozwala ona prowadzić dziennik paliwa (tankowań) oraz innych kosztów związanych z użytkowanymi pojazdami.

Fuelio pozwala szczegółowo śledzić wydatki na paliwo, uzyskiwać koszty przejazdów i w konsekwencji zoptymalizować zużycie. Ponadto w aplikacji można zarządzać wieloma samochodami czy motocyklami i w ten sposób uzyskać jak najbardziej szczegółowe informacje o każdym z nich.

