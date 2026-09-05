Najlepsze aplikacje do szkoły. Programy na telefon dla ucznia

Spis treści: Aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji Aplikacja HiPER Scientific Calculator Aplikacja Wzory matematyczne Aplikacja WolframAlpha Aplikacja Ucz się języków z Duolingo Aplikacja SuperMemo Aplikacja Słownik ortograficzny Aplikacja Photomath

Aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji

Czas spędzany w szkole z pewnością warto mieć pod kontrolą. Z pomocą przychodzi aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Oprogramowanie pozwala przepisać plan zająć szkolnych w wygodny sposób do telefonu i oferuje wiele dodatkowych funkcji. Wśród nich na pewno warto wymienić:

Możliwość dostosowywania widoku planu lekcji i oznaczanie poszczególnych przedmiotów różnymi kolorami

Zapisywanie zadań domowych i dodatkowych zajęć czy egzaminów

Wbudowany kalendarz, który ułatwia planowanie

System powiadomień, który generuje notyfikacje dla poszczególnych elementów

Widżety, które można dodawać na ekran główny telefonu

Aplikacja HiPER Scientific Calculator

Systemy operacyjne dostępne w smartfonach oferują dostęp do prostszych kalkulatorów matematycznych, ale co zrobić, gdy potrzebujemy czegoś bardziej zaawansowanego? Na przykład na studiach? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja HiPER Scientific Calculator.

HiPER Scientific Calculator to zaawansowany kalkulator naukowy na telefony, który oferuje dostęp do bardzo zaawansowanych funkcji. Wśród nich na pewno warto wspomnieć o wsparciu dla:

Wykresów

Algebry symbolicznej

Równań

Całek i pochodnych

Ciekawą opcją jest także "rozwiązanie krok po kroku", które ułatwia zrozumienie konkretnego zadania. Jest to możliwe dzięki szczegółom wyświetlanych w aplikacji, które pokazuje rozwiązania wyrażenia.

Aplikacja Wzory matematyczne

W trakcie lekcji matematyki nierzadko potrzebne są odpowiednie wzory. Nie musimy pamiętać ich wszystkich. Szukając pomocy w tym zakresie na pewno warto rozważyć zainstalowanie aplikacji Wzory matematyczne.

Oprogramowanie oferuje dostęp do więcej niż tysiąca formuł. Poszczególne wzory są ilustrowane w przystępny sposób schematami. Na uwagę zasługuje też przejrzysty interfejs aplikacji.

Wzory matematyczne to aplikacja dająca dostęp do wzorów z wielu dziedzin matematyki. Są to m.in. algebra, geometria, wektory, macierze, prawdopodobieństwo czy geometria analityczna.

Aplikacja WolframAlpha

WolframAlpha to jedna z tych aplikacji, które z pewnością powinny znaleźć się na telefonie każdego ucznia szkoły średniej czy studenta. Platforma łączy kalkulator z encyklopedią i stanowi zaawansowaną wyszukiwarkę wiedzy.

Aplikacja WolframAlpha dostarcza wiedzy i odpowiedzi z wielu dziedzin. Dla przykładu można tu wykonywać obliczenia za pomocą ok. 50 tys. zaimplementowanych algorytmów i nie dotyczy to wyłącznie matematyki czy fizyki, ale znacznie więcej. Wśród nich są chemia, biologia, inżynieria, ekonomia, astronomia, statystyka i inne. Ponadto daje dostęp do użytecznych form tekstowych.

Wiedza czerpana z wykorzystaniem aplikacji bazuje na tysiącach domen internetowych. W programie WolframAlpha można również wprowadzać zdjęcia czy uzyskiwać rozwiązania problemów krok po kroku z odpowiednimi opisami.

Aplikacja Ucz się języków z Duolingo

Nauka języków obcych nie musi być nudna i żmudna. Jedną z najczęściej polecanych platform, które to ułatwiają, jest Ucz się języków z Duolingo. Platforma pozwala na naukę ponad 40 różnych języków w postaci krótkich oraz ciekawych lekcji.

W Duolingo można m.in. ćwiczyć mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, aby poznać słownictwo oraz gramatykę. Ponadto aplikacja pozwala śledzić postępy w nauce i w ten sposób uskutecznia dalszy proces.

Udział w projektowaniu aplikacji brali różni eksperci naukowi, co pozwoliło stworzyć platformę w przystępny sposób oraz dającą dostęp do sprawdzonej wiedzy. Duolingo cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników i z jego możliwości skorzystało na całym świecie już ponad 500 milionów osób.

Aplikacja SuperMemo

Nauka nie idzie wszystkim łatwo. Jeśli szukamy pomocy w trakcie uczenia się, to z pewnością na telefonie warto rozważyć zainstalowanie aplikacji SuperMemo, która łączy sprawdzoną metodę inteligentnych powtórek z innowacyjnymi funkcjami opartymi na technologii AI.

Platforma SuperMemo daje dostęp do wielu użytecznych narzędzi i funkcji, które skutecznie wspomagają naukę. Są to m.in.:

MemoChat AI ułatwiający ćwiczenie rozmów w różnych językach

MemoTranslator AI umożliwiający dokonywanie głosowych tłumaczeń w różnych językach

Asystent AI dający dostęp do odpowiedzi na różne pytania w trakcie kontynuowania nauki

Ponadto w SuperMemo znajduje się bogaty zestaw kursów (ponad 300) oraz około tysiąca stworzonych przez użytkowników. Ponadto zawartość można pobierać do pamięci telefonu, co pozwala na uczenie się także w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem.

Aplikacja Słownik ortograficzny

Polski język nie jest prosty i nierzadko przydaje się dostęp do słownika. Na szczęście w dzisiejszych czasach nie trzeba nosić ze sobą grubej książki. Wystarczy aplikacja Słownik ortograficzny, którą można zainstalować na telefonie.

Aplikacja Słownik ortograficzny zawiera obszerną bazę składającą się z około 2,3 mln słów wraz z ich odmianami. Na uwagę zasługuje możliwość korzystania z platformy bez połączenia z internetem. Ponadto znajdziemy tu sugestie poprawnej pisowni czy objaśnienia dla homofonów.

Aplikacja Photomath

Nauka matematyki może być prosta i przyjemna. Jedną z ciekawszych aplikacji związanych z tą dziedziną z pewnością jest Photomath, która pozwala rozwiązywać zadania matematyczne i prowadzenie skutecznej nauki.

Photomath to aplikacja, która ma wbudowany skaner OCR. To oznacza, że można skanować ręcznie napisane zadania i te następnie są konwertowane do postaci cyfrowej. Następnie można skorzystać z dostępnego kalkulatora, co pozwoli szybko i wygodnie uzyskać rozwiązanie. Przy okazji wszystkie przeprowadzane czynności są opisane w jasny i wygodny sposób.



