Najlepsze aplikacje do szkoły. Programy na telefon dla ucznia

Spis treści:
- Aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji
- Aplikacja HiPER Scientific Calculator
- Aplikacja Wzory matematyczne
- Aplikacja WolframAlpha
- Aplikacja Ucz się języków z Duolingo
- Aplikacja SuperMemo
- Aplikacja Słownik ortograficzny
- Aplikacja Photomath
Aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji
Czas spędzany w szkole z pewnością warto mieć pod kontrolą. Z pomocą przychodzi aplikacja Kalendarz Szkolny: Plan lekcji, którą można pobrać ze sklepu Google Play. Oprogramowanie pozwala przepisać plan zająć szkolnych w wygodny sposób do telefonu i oferuje wiele dodatkowych funkcji. Wśród nich na pewno warto wymienić:
- Możliwość dostosowywania widoku planu lekcji i oznaczanie poszczególnych przedmiotów różnymi kolorami
- Zapisywanie zadań domowych i dodatkowych zajęć czy egzaminów
- Wbudowany kalendarz, który ułatwia planowanie
- System powiadomień, który generuje notyfikacje dla poszczególnych elementów
- Widżety, które można dodawać na ekran główny telefonu
Aplikacja HiPER Scientific Calculator
Systemy operacyjne dostępne w smartfonach oferują dostęp do prostszych kalkulatorów matematycznych, ale co zrobić, gdy potrzebujemy czegoś bardziej zaawansowanego? Na przykład na studiach? Tutaj z pomocą przychodzi aplikacja HiPER Scientific Calculator.
HiPER Scientific Calculator to zaawansowany kalkulator naukowy na telefony, który oferuje dostęp do bardzo zaawansowanych funkcji. Wśród nich na pewno warto wspomnieć o wsparciu dla:
- Wykresów
- Algebry symbolicznej
- Równań
- Całek i pochodnych
Ciekawą opcją jest także "rozwiązanie krok po kroku", które ułatwia zrozumienie konkretnego zadania. Jest to możliwe dzięki szczegółom wyświetlanych w aplikacji, które pokazuje rozwiązania wyrażenia.
Aplikacja Wzory matematyczne
W trakcie lekcji matematyki nierzadko potrzebne są odpowiednie wzory. Nie musimy pamiętać ich wszystkich. Szukając pomocy w tym zakresie na pewno warto rozważyć zainstalowanie aplikacji Wzory matematyczne.
Oprogramowanie oferuje dostęp do więcej niż tysiąca formuł. Poszczególne wzory są ilustrowane w przystępny sposób schematami. Na uwagę zasługuje też przejrzysty interfejs aplikacji.
Wzory matematyczne to aplikacja dająca dostęp do wzorów z wielu dziedzin matematyki. Są to m.in. algebra, geometria, wektory, macierze, prawdopodobieństwo czy geometria analityczna.
Aplikacja WolframAlpha
WolframAlpha to jedna z tych aplikacji, które z pewnością powinny znaleźć się na telefonie każdego ucznia szkoły średniej czy studenta. Platforma łączy kalkulator z encyklopedią i stanowi zaawansowaną wyszukiwarkę wiedzy.
Aplikacja WolframAlpha dostarcza wiedzy i odpowiedzi z wielu dziedzin. Dla przykładu można tu wykonywać obliczenia za pomocą ok. 50 tys. zaimplementowanych algorytmów i nie dotyczy to wyłącznie matematyki czy fizyki, ale znacznie więcej. Wśród nich są chemia, biologia, inżynieria, ekonomia, astronomia, statystyka i inne. Ponadto daje dostęp do użytecznych form tekstowych.
Wiedza czerpana z wykorzystaniem aplikacji bazuje na tysiącach domen internetowych. W programie WolframAlpha można również wprowadzać zdjęcia czy uzyskiwać rozwiązania problemów krok po kroku z odpowiednimi opisami.
Aplikacja Ucz się języków z Duolingo
Nauka języków obcych nie musi być nudna i żmudna. Jedną z najczęściej polecanych platform, które to ułatwiają, jest Ucz się języków z Duolingo. Platforma pozwala na naukę ponad 40 różnych języków w postaci krótkich oraz ciekawych lekcji.
W Duolingo można m.in. ćwiczyć mówienie, czytanie, słuchanie i pisanie, aby poznać słownictwo oraz gramatykę. Ponadto aplikacja pozwala śledzić postępy w nauce i w ten sposób uskutecznia dalszy proces.
Udział w projektowaniu aplikacji brali różni eksperci naukowi, co pozwoliło stworzyć platformę w przystępny sposób oraz dającą dostęp do sprawdzonej wiedzy. Duolingo cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników i z jego możliwości skorzystało na całym świecie już ponad 500 milionów osób.
Aplikacja SuperMemo
Nauka nie idzie wszystkim łatwo. Jeśli szukamy pomocy w trakcie uczenia się, to z pewnością na telefonie warto rozważyć zainstalowanie aplikacji SuperMemo, która łączy sprawdzoną metodę inteligentnych powtórek z innowacyjnymi funkcjami opartymi na technologii AI.
Platforma SuperMemo daje dostęp do wielu użytecznych narzędzi i funkcji, które skutecznie wspomagają naukę. Są to m.in.:
- MemoChat AI ułatwiający ćwiczenie rozmów w różnych językach
- MemoTranslator AI umożliwiający dokonywanie głosowych tłumaczeń w różnych językach
- Asystent AI dający dostęp do odpowiedzi na różne pytania w trakcie kontynuowania nauki
Ponadto w SuperMemo znajduje się bogaty zestaw kursów (ponad 300) oraz około tysiąca stworzonych przez użytkowników. Ponadto zawartość można pobierać do pamięci telefonu, co pozwala na uczenie się także w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem.
Aplikacja Słownik ortograficzny
Polski język nie jest prosty i nierzadko przydaje się dostęp do słownika. Na szczęście w dzisiejszych czasach nie trzeba nosić ze sobą grubej książki. Wystarczy aplikacja Słownik ortograficzny, którą można zainstalować na telefonie.
Aplikacja Słownik ortograficzny zawiera obszerną bazę składającą się z około 2,3 mln słów wraz z ich odmianami. Na uwagę zasługuje możliwość korzystania z platformy bez połączenia z internetem. Ponadto znajdziemy tu sugestie poprawnej pisowni czy objaśnienia dla homofonów.
Aplikacja Photomath
Nauka matematyki może być prosta i przyjemna. Jedną z ciekawszych aplikacji związanych z tą dziedziną z pewnością jest Photomath, która pozwala rozwiązywać zadania matematyczne i prowadzenie skutecznej nauki.
Photomath to aplikacja, która ma wbudowany skaner OCR. To oznacza, że można skanować ręcznie napisane zadania i te następnie są konwertowane do postaci cyfrowej. Następnie można skorzystać z dostępnego kalkulatora, co pozwoli szybko i wygodnie uzyskać rozwiązanie. Przy okazji wszystkie przeprowadzane czynności są opisane w jasny i wygodny sposób.