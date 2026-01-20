PKP Intercity podsumowało zeszły rok, który był najlepszym w całej historii spółki. Pociągami przewoźnika pojechało rekordowe 89,2 mln pasażerów, a na tym nie koniec spektakularnych wyników. Firma ma na koncie także inne dokonania.

Pociągi PKP Intercity w roku 2025 ustanowiły historyczny rekord

Wynik 89,2 mln pasażerów jest najlepszym w całej historii PKP Intercity. To o 13,8 proc. więcej w porównaniu do 2024 r. oraz o 31,2 proc. lepszy rezultat niż dwa lata wcześniej.

Z informacji przekazanych przez przewoźnika wynika, że każdego dnia w 2025 r. średnio z połączeń dalekobieżnych korzystało około 244 tys. pasażerów. Rekord dobowy padł 14 października, kiedy to pociągami PKP Intercity pojechało łącznie 437 tys. podróżnych.

PKP Intercity zaliczyło również rekordowe wakacje, kiedy to pociągami spółki w podróż wybrało się 26 mln pasażerów. Najlepszym miesiącem był sierpień, gdy firma odnotowała 9,4 mln podróżnych. Natomiast najbardziej intensywnym dniem lata był 17 sierpnia z wynikiem 356 tys. podróżnych.

Roczny wynik z 2024 r. został pobity już w listopadzie zeszłego roku. Natomiast w grudniu pociągi PKP Intercity odnotowały 7,8 mln podróżnych, czyli o 19 proc. więcej w ujęciu miesiąc/miesiąc.

Prognozy PKP Intercity na rok 2026 bardzo optymistyczne

Rok 2025 był rekordowy dla PKP Intercity, ale spółka liczy na dalsze wzrosty i nowe rekordy, które uda się pobić w bieżącym roku. Ma to być możliwe m.in. za sprawą bogatszej oferty. W 2026 r. dziennie firma ma obsługiwać nawet blisko 560 połączeń (w tym 28 sezonowych). To prawie o 60 więcej względem zeszłego roku.

Ponadto zwiększono ofertę międzynarodową. W tym roku jest to 57 połączeń z innymi krajami, czyli o 17 więcej względem 2025 r. PKP Intercity inwestuje obecnie ogromne środki w tabor. W tym roku przewoźnik ma odebrać pierwsze nowe wagony z fabryk FPS H. Cegielski, które obecnie znajdują się na etapie testów. Pozyskano również używane pojazdy z Niemiec, które zaczną wzmacniać pociągi już od tego kwartału.

Można zakładać, że liczba pasażerów w 2026 r. przekroczy barierę 90 mln i być może nawet 100 mln. Choć na razie są to tylko szacunki.

