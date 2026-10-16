Najnowocześniejszy myśliwiec świata ląduje na pokładzie lotniskowca-giganta

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Amerykański myśliwiec F-35C Lightning II po raz pierwszy wykonał lądowanie z użyciem łapacza na pokładzie lotniskowca typu Gerald R. Ford, a konkretniej przyszłego USS John F. Kennedy (CVN-79), który ma zostać przekazany armii USA w marcu 2027 roku. To kolejny ważny krok w integracji zaawansowanych samolotów bojowych z okrętami nowej generacji.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
myśliwiec f-35c lightning ii na pokładzie lotniskowca gerald r. ford, z osobą w żółtej kamizelce na pierwszym planie
F-35C Lightning II wylądował na Gerald R. Ford. Ważny krok w stronę przyszłościU.S. Navy @USNavyTwitter

Jak poinformowała amerykańska marynarka wojenna, lądowanie przeprowadził samolot należący do eskadry VX-23, znanej jako "Salty Dogs". Próby realizowano wspólnie ze specjalistami z zespołu testowego programu F-35, działającego przy Naval Air Warfare Center Aircraft Division.

Celem testów kompatybilności było sprawdzenie współpracy myśliwca z systemami lotniczymi nowego lotniskowca. Obejmuje to nie tylko procedury lądowania, ale również integrację samolotu z zaawansowanymi rozwiązaniami wykorzystywanymi do prowadzenia operacji lotniczych na morzu.

Okręty typu Ford korzystają z elektromagnetycznego systemu katapultowania samolotów EMALS oraz nowoczesnych systemów ich odzyskiwania. W porównaniu z rozwiązaniami starszej generacji mają one zwiększyć elastyczność operacyjną i usprawnić obsługę pokładowego lotnictwa.

F-35C, czyli niewidzialny myśliwiec dla lotniskowców

F-35C to wariant rodziny Lightning II zaprojektowany specjalnie z myślą o operowaniu z pokładów amerykańskich lotniskowców. W odróżnieniu od wersji F-35A, wykorzystywanej przez siły powietrzne USA, dysponuje większymi skrzydłami, wzmocnionym podwoziem i hakiem hamującym przystosowanym do wymagających lądowań na krótkim pokładzie.

Samolot łączy technologię obniżonej wykrywalności z zaawansowanymi sensorami, systemami walki elektronicznej i łącznością umożliwiającą wymianę danych z innymi jednostkami. Dzięki temu może wykrywać zagrożenia, przekazywać informacje sojuszniczym siłom i prowadzić działania w środowisku silnie nasyconym systemami obrony powietrznej.

Zobacz również:

Amerykanie zakończyli testy morskie swojego drugiego najpotężniejszego lotniskowca. USS John F. Kennedy coraz bliżej służby.
Militaria

USA mają nowy lotniskowiec klasy Ford. To największe okręty na Ziemi

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński

Nowa generacja lotniskowców i lotnictwa pokładowego

Pierwsze lądowanie F-35C na jednostce typu Ford potwierdza postęp prac nad połączeniem nowoczesnego myśliwca z nową generacją amerykańskich lotniskowców. Samo wydarzenie nie oznacza jednak zakończenia testów ani osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej przez USS John F. Kennedy.

Po wejściu do służby okręt ma wspierać działania lotnictwa pokładowego, zapewniając mu możliwość operowania z dala od baz lądowych. W takich warunkach F-35C może odgrywać istotną rolę w rozpoznaniu, wskazywaniu celów i zwalczaniu zagrożeń, a także w rozszerzaniu zasięgu działań amerykańskiej marynarki wojennej.

Czy można zakochać się w postaci AI? Zaciera się granica między rzeczywistością a fantazją© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze