Jak poinformowała amerykańska marynarka wojenna, lądowanie przeprowadził samolot należący do eskadry VX-23, znanej jako "Salty Dogs". Próby realizowano wspólnie ze specjalistami z zespołu testowego programu F-35, działającego przy Naval Air Warfare Center Aircraft Division.

Celem testów kompatybilności było sprawdzenie współpracy myśliwca z systemami lotniczymi nowego lotniskowca. Obejmuje to nie tylko procedury lądowania, ale również integrację samolotu z zaawansowanymi rozwiązaniami wykorzystywanymi do prowadzenia operacji lotniczych na morzu.

Okręty typu Ford korzystają z elektromagnetycznego systemu katapultowania samolotów EMALS oraz nowoczesnych systemów ich odzyskiwania. W porównaniu z rozwiązaniami starszej generacji mają one zwiększyć elastyczność operacyjną i usprawnić obsługę pokładowego lotnictwa.

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F-35C, czyli niewidzialny myśliwiec dla lotniskowców

F-35C to wariant rodziny Lightning II zaprojektowany specjalnie z myślą o operowaniu z pokładów amerykańskich lotniskowców. W odróżnieniu od wersji F-35A, wykorzystywanej przez siły powietrzne USA, dysponuje większymi skrzydłami, wzmocnionym podwoziem i hakiem hamującym przystosowanym do wymagających lądowań na krótkim pokładzie.

Samolot łączy technologię obniżonej wykrywalności z zaawansowanymi sensorami, systemami walki elektronicznej i łącznością umożliwiającą wymianę danych z innymi jednostkami. Dzięki temu może wykrywać zagrożenia, przekazywać informacje sojuszniczym siłom i prowadzić działania w środowisku silnie nasyconym systemami obrony powietrznej.

Nowa generacja lotniskowców i lotnictwa pokładowego

Pierwsze lądowanie F-35C na jednostce typu Ford potwierdza postęp prac nad połączeniem nowoczesnego myśliwca z nową generacją amerykańskich lotniskowców. Samo wydarzenie nie oznacza jednak zakończenia testów ani osiągnięcia pełnej gotowości operacyjnej przez USS John F. Kennedy.

Po wejściu do służby okręt ma wspierać działania lotnictwa pokładowego, zapewniając mu możliwość operowania z dala od baz lądowych. W takich warunkach F-35C może odgrywać istotną rolę w rozpoznaniu, wskazywaniu celów i zwalczaniu zagrożeń, a także w rozszerzaniu zasięgu działań amerykańskiej marynarki wojennej.