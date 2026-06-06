Stadler rozpoczął testy potężnej lokomotywy EURO9000 w Polsce na początku tego roku. Firma niedawno zaprezentowała wielosystemowy pojazd mediom, gdzie można było mu się przyjrzeć z bliska. Celem testów jest uzyskanie odpowiedniej homologacji.

Lokomotywa EURO9000 testowana w Polsce na torze doświadczalnym w Żmigrodzie

Nowa lokomotywa Stadlera trafiła na testy do Polski w styczniu 2026 r. Pojazd przechodzi próby w Ośrodku Toru Doświadczalnego w Żmigrodzie, gdzie odbywają się testy różnych pojazdów. Zagościł tam nawet superszybki pociąg ICE 3Neo z Niemiec.

Stadler kontynuuje testy na torze doświadczalnym w Żmigrodzie i celem inwestycji jest uzyskanie stosownej homologacji dla jednostki. Stalowy potwór ma jeździć po różnych krajach Europy.

Po zatwierdzeniu EURO9000 będzie jedyną lokomotywą na rynku zdolną do ciągnięcia nawet najcięższych pociągów towarowych bez ograniczeń, zarówno na zelektryfikowanych, jak i niezelektryfikowanych liniach w Polsce oraz w takich krajach, jak Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria i Włochy

Rozwiń

W trakcie pokazu można było zobaczyć EURO9000 z bliska, jak i w trakcie testów. Ponadto przedstawiciele firmy omawiali możliwości lokomotywy, a eksperci udzielali odpowiedzi na pytania.

EURO9000 firmy to najpotężniejsza lokomotywa wielosystemowa w Europie

Lokomotywa EURO9000 została zaprojektowana do trudnych zadań. Kolos ma sześć osi i Stadler umieścił w niej czterosystemowe zasilanie z sieci trakcyjnej (1,5, 3, 15 i 25 kV DC). Natomiast jazdę na odcinkach niezelektryfikowanych umożliwiają dwa silniki spalinowe o łącznej mocy 1900 kW.

Podczas zasilania z sieci lokomotywa osiąga moc maksymalną 9 MW i jest w stanie rozpędzać się do prędkości nawet 160 km/h. W trakcie jazdy z wagonami ma jeździć wolniej, bo z prędkością do 120 km/h. Ponadto jest w stanie osiągać siłę trakcyjną przy rozruchu na poziomie 500 kN.

Na uwagę zasługują również akumulatory zapewniające moc na poziomie 1,2 MW. Magazynowanie energii odbywa się z użyciem inteligentnego systemu w trakcie hamowania. Stadler planuje sprzedawać EURO9000 na różnych rynkach. Największy kontrakt podpisano z luksemburskim NEXRAIL.





Wyjątkowy wynalazek Polaków. 1000 km na jednym ładowaniu Stowarzyszenie Czysta Polska Polsat News