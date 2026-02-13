Ariane 6 to obecnie najpotężniejsza rakieta Europy, która dotychczas odbyła kilka misji. Jednak te dotychczasowe polegały na wystrzeleniu słabszego wariantu. W czwartek po raz pierwszy w historii wykorzystano najmocniejszą wersję Ariane 64. Misja zakończyła się sukcesem.

Rakieta Ariane 64 po raz pierwszy wystrzelona w kosmos

Rakieta Ariane 64 wystartowała 12 lutego z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej o godzinie 17:45 czasu w Polsce. Start odbył się bez zakłóceń. Celem misji o nazwie VA267 było wyniesienie na orbitę okołoziemską 32 satelitów konstelacji szerokopasmowej Amazon Leo.

Ładunek został rozmieszczony z sukcesem i nastąpiło to po godzinie oraz 54 minutach od startu rakiety, co odbyło się zgodnie z planem założonym przez Arianespace, czyli francuskiej firmy będącej operatorem Ariane 64.

Rozwiń

Czwartkowa misja była szóstym w historii startem Ariane 6. Rakieta o wysokości 63 metrów po raz pierwszy poleciała w kosmos w lipcu 2024 r. i był to lot testowy. Natomiast w 2025 r. wykorzystano ją w czterech misjach.

Wszystkie wcześniejsze loty rakiety Ariane 6 zrealizowano z wykorzystaniem wersji 62. Wariant 64 użyto po raz pierwszy.

Ariane 64 to najpotężniejsza rakieta Europy

Ariane 64 jest obecnie najpotężniejszą rakietą, którą dysponuje Europa. Prace nad nią trwały długie lata i przeciągały się w czasie. Konstrukcja powstała z myślą o zastąpieniu wysłużonej Ariane 5.

Najpotężniejsza rakieta Europy w wersji 64 ma cztery boczne boostery, które zwiększają jej możliwości wynoszenia ładunków w kosmos. Masa całkowita konstrukcji to 860 ton. Ariane 62 ma dwa dodatkowe dopalacze i waży ponad 300 ton mniej.

Ariane 64, choć jest potężną rakietą, tak spotyka się z krytyką. Głównie za sprawą braku możliwości odzyskiwania elementów konstrukcji, które są jednorazowe oraz wysokich kosztów misji. Szacuje się, że jeden jej start kosztuje około 115 mln euro. W wersji A62 jest to 75 mln euro.

Najpotężniejsza rakieta Europy jest konstrukcją dwustopniową. Główny booster o nazwie Lower Liquid Propulsion Module (LLPM) napędzany jest przez silnik Vulcain 2.1. Natomiast drugi stopień to Upper Liquid Propulsion Module (ULPM) z silnikiem Vinci. Ariane 64 jest w stanie wynosić na niską orbitę okołoziemską ładunki o masie niespełna 22 ton. Budowa rakiety pochłonęła około 3,7 mld euro.

Grzyb zombie i storczyk udający muchę wśród nowo odkrytych gatunków © 2026 Associated Press