Które lokomotywy zbudowane przez ludzkość są najpotężniejsze na świecie? "Król mocy" jest jeden, ale z pewnością warto poznać także inne projekty, które zrewolucjonizowały sektor kolejowy.

Najpotężniejsza lokomotywa na świecie to chiński Shen-24 "Król mocy"

Najpotężniejsza lokomotywa świata została zbudowana stosunkowo niedawno, bo kilka lat temu. Jest to pojazd o nazwie Shen-24, który ma również przydomek "Król mocy". Jest on nieprzypadkowy, bo jednostka jest potężna i w trakcie testów była w stanie ciągnąć składy nawet o długości około 1,5 kilometra!

Chiński "Król mocy" został zbudowany przez CRRC Zhouzhou i jest to wielka lokomotywa mająca aż 24 osie. Pojazd jest długi na aż 106 metrów i podczas testów pociągnął 108 wagonów wypełnionych kruszywem o łącznej masie brutto 11,7 tys. ton! Shen-24 zbudowano m.in. na zamówienie chińskiej spółki węglowej Shenhua Energy.

Shen-24 nazywana "Królem mocy" to najpotężniejsza lokomotywa na świecie. CRRC materiały prasowe

Pierwsza lokomotywa Shen-24 opuściła linię produkcyjną w 2020 r. Stalowy potwór składa się z sześciu członów. Jego siła rozruchowa to 2 280 kN, a prędkość konstrukcyjna została ustalona na 120 km/h. Projekt bazuje na starszych systemach HXD1, które udoskonalono.

Shen-24 to lokomotywa elektryczna o mocy 28,8 MW (38 621 KM), a siła pociągowa to 1596 KN. Jednostka powstała z myślą o transportowaniu składów o masie około 10 tys. ton na trasie pomiędzy Shenmu a Shuozhou, która jest długa na 266 kilometrów. Jest również w stanie pokonywać wzniesienia o nachyleniu 12 stopni. CRRC chwali się, że stworzenie tak wielkiej lokomotywy było możliwe dzięki wykorzystaniu 16 unikalnych technologii, co pozwoliło ustanowić nowe rekordy w skali świata.

EMD DDA40X "Centennial" najpotężniejszą lokomotywą spalinowo-elektryczną

Największą lokomotywą z napędem spalinowo-elektrycznym była EMD DDA40X używana przed laty przez Union Pacific Railroad. Otrzymała przydomek "Centennial", bo pierwsza jednostka z numerem 6900 została dostarczona podczas obchodów 100-lecia zbudowania linii transamerykańskiej.

EMD DDA40X "Centennial" to potężna lokomotywa, która była jednak projektem eksperymentalnym i budowano ją tylko w latach 1969-1971. Była wielka oraz ciężka. Jej waga to blisko 250 ton i miała tylko osiem osi. To oznaczało, że nacisk osi na tor wynosił około 30 ton i doprowadzała do niszczenia infrastruktury. Stąd też pojazd nie był wykorzystywany zbyt długo, ale pewne z rozwiązań wykorzystano w późniejszym czasie.

EMD DDA40X "Centennial" najpotężniejszą lokomotywą spalinowo-elektryczną świata. domena publiczna

Największa lokomotywa spalinowo-elektryczna miała 30 metrów długości i ważyła 247 ton. Moc znamionowa to 6600 KM (4900 kW), a prędkość konstrukcyjna wynosiła 90 km/h. Pojemność zbiornika na paliwo przekraczała 31 tys. litrów. Do dziś w użytku pozostał tylko jeden egzemplarz, a kilkanaście pozostałych trafiło do pewnych instytutów czy muzeów.

Literka X w nazwie EMD DDA40X oznaczała właśnie, że jest to projekt eksperymentalny. W ciągu zaledwie dwóch lat produkcji udało się zbudować 47 egzemplarzy tego stalowego potwora.

Union Pacific Big Boy największą lokomotywą parową

Parowozy przeszły już do historii i dziś są jedynie ciekawostką, ale nadal przyciągają wzrok. Największą maszyną tego typu zbudowaną przez ludzkość jest amerykański Big Boy produkowany przez Union Pacific w latach 40. XX wieku. Na ten rok planowany jest historyczny przejazd lokomotywy po Stanach Zjednoczonych, co jest związane z obchodami 250-lecia upamiętniającego Deklarację Niepodległości z 1776 r.

Największy parowóz świata jest naprawdę wielki. Big Boy ma 41 metrów długości, 4,6 metra wysokości i 3,3 metra szerokości. Przy pełnym załadunku paliwem i wodą waży aż 600 ton. Pusty ma masę 345,5 tony. Potężna lokomotywa została zaprojektowana w taki sposób, aby była w stanie pokonywać nawet nieco większe wzniesienia, które występowały na terenach górzystych.

Big Boy to największy parowóz świata wśród wszystkich zbudowanych przez ludzi. Union Pacific materiały prasowe

Big Boy to jedyna lokomotywa z układem osi 4-8-8-4. Jej moc znamionowa to 7500 KM i prędkość eksploatacyjna została ustalona na poziomie 129 km/h. Parowóz był produkowany w 1941-1944 dla przewoźnika Union Pacific Railroad i stworzono tylko 25 egzemplarzy. Do dziś zachowało się jedynie 8 sztuk, które można zobaczyć w kilku muzeach w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie maszyny wycofano z eksploatacji w 1962 r.

Model nr 4014, który ma zostać wykorzystany w uroczystych objazdach w tym roku, przejechał łącznie ponad 500 tys. mil. Parowóz w 2013 r. trafił w ręce Union Pacific i następnie go odrestaurowano.

Najmocniejsze lokomotywy w Polsce

W Polsce nie mamy tak mocnych lokomotyw, którymi mogą pochwalić się Chińczycy czy Amerykanie. Najmocniejszą jednostką elektryczną do przewozów towarowych jest model Dragon 2 wyprodukowany przez Newag. Natomiast w przypadku spalinowych na polskich torach wyróżnia się Class 66.

Lokomotywa Class 66 jest najpotężniejszą spalinówką na polskich torach, która zaczęła kursować w barwach Freightlinera. To 6-osiowy pojazd o wadze 126 ton, którego maksymalny uciąg to 5 tys. ton.

Prototyp pierwszego Dragona został zaprezentowany jesienią 2009 r. podczas targów TRAKO. Natomiast w czerwcu 2018 r. ukończono prace nad pierwszym egzemplarzem lokomotywy Dragon 2 (E6ACTa-001). Kilka miesięcy później Urząd Transportu Kolejowego dopuścił pojazd do eksploatacji na terenie naszego kraju.

Stadler EURO 9000 to najpotężniejsza lokomotywa hybrydowa na torach Polsce. Stadler materiały prasowe

Dragon 2 to obecnie najmocniejsza lokomotywa w Polsce, która jest w stanie ciągnąć składy towarowe o masie przekraczającej nawet 4,5 tys. ton. W ramach ciekawostki warto dodać, że w kraju niedawno zaczęto testować najpotężniejszą lokomotywę hybrydową, która kiedykolwiek pojawiła się na polskich torach. Jest nią Stadler EURO9000. Natomiast najcięższym parowozem zbudowanym w Polsce jest blisko 190-tonowy Ty51-223.

Naukowcy odkryli sekret koni. Potrafią gwizdać… krtanią © 2026 Associated Press