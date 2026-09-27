Najszybsze pociągi świata. Biją rekordy prędkości

Spis treści: Transrapid Szanghaj najszybszym komercyjnym pociągiem świata Chiński pociąg CR400 Fuxing najszybszym składem tradycyjnym Chiński pociąg CR450 ustanowi nowy rekord prędkości TGV POS to najszybszy pociąg w Europie Superszybkie pociągi Shinkansen w Japonii Pociągi w Polsce pojadą z prędkością ponad 300 km/h za kilka lat

Transrapid Szanghaj najszybszym komercyjnym pociągiem świata

Transrapid Szanghaj najszybszym komercyjnym pociągiem świata. Alex Needham domena publiczna

Absolutnym rekordzistą na rynku kolei komercyjnych jest pociąg Transrapid Szanghaj, choć warto mieć na uwadze, że nie jest to tradycyjny skład poruszający się po torach na kołach. Chińczycy wykorzystali tu technologię lewitacji magnetycznej, która pozwala w trakcie przewozów pasażerskich rozwijać prędkość do 460 km/h, a do 350 km/h rozpędza się w zaledwie dwie minuty.

Połączenie biegnie od stacji Longyang Road dzielnicy Pudong do stacji port lotniczy Szanghaj-Pudong. Trasa ma 30 km długości i na jej pokonanie Transrapid Szanghaj potrzebuje zaledwie siedem i pół minuty. Jakby tego było mało, to pociąg magnetyczny jest w stanie rozpędzać się do nawet około 600 km/h!

Budowa linii kolejowej rozpoczęła się w Chinach w 2001 r. i była gotowa niecałe trzy lata później. Sam pociąg nie został jednak wyprodukowany w Państwie Środka. Jednostka pochodzi z Niemiec.

Chiński pociąg CR400 Fuxing najszybszym składem tradycyjnym

Kolejny rekordzista również pochodzi z Chin. Pociąg CR400 Fuxing jest najszybciej poruszającym się składem po tradycyjnych torach. Skład został wyprodukowany przez CRRC Qingdao Sifang i jeździ z pasażerami z prędkością 350 km/h. Natomiast prędkość maksymalna to 420 km/h.

Pociąg CR400 Fuxing został wprowadzony do użytku w 2017 r. Charakteryzuje się zaawansowaną aerodynamiką, wysoką energooszczędnością oraz mniejszą masą w porównaniu do starszych generacji pociągów (np. serii CRH). Wybrane składy mogą pomieścić na pokładzie nawet 1200 pasażerów.

Składy CR400 jeżdżą obecnie na trasach takich jak Pekin-Szanghaj-Hongkong oraz Pekin-Harbin. Wnętrze pociągów jest bardzo nowoczesne oraz dobrze wyciszone. To sprawia, że komfort podróży jest na wysokim poziomie.

Chiński pociąg CR450 ustanowi nowy rekord prędkości

Chiński pociąg CR450 ustanowi nowy rekord prędkości. CCTV Video News Agency materiały prasowe

Od jakiegoś czasu w Państwie Środka pracuje się nad udoskonaloną wersją CR400. Mowa o pociągu CR450, który ustanowi nowy rekord w przypadku przejazdów pasażerskich na torach.

W trakcie przejazdów komercyjnych pociąg CR450 ma jeździć z prędkością nieprzekraczającą 400 km/h. W rzeczywistości jest w stanie rozpędzać się do ponad 450 km/h. Kiedy jednostka wejdzie do użytku? Planowano to zrobić już wcześniej, ale na razie trwają testy.

W sierpniu 2026 r. jednostka oznaczona jako CR450AF-0201 ukończyła przejazdy testowe o łącznej długości aż 600 tys. km. Następnie trafiła do CRRC Qingdao Sifang, gdzie została poddana inspekcjom. Obecny plan zakłada wykorzystanie składu do obsługi połączenia o długości 292 km. Ma to nastąpić w 2027 r. i do tego czasu ma być gotowa sama trasa, która znajduje się na etapie prac.

TGV POS to najszybszy pociąg w Europie

W Europie nie ma tak szybkich pociągów, które są w Chinach, ale i na Starym Kontynencie kursują składy z prędkością niewiele mniejszą. Najszybszym z nich jest TGV POS łączący trzy kraje - Francję, Niemcy i Szwajcarię.

Pociąg TGV POS już w 2007 r. pobił rekord prędkości na kolei i został rozpędzony do aż 574 km/h. Dopiero kilka lat później lepszy wynik uzyskał chiński maglev. Mimo to z pasażerami jeździ z mniejszą prędkością, bo około 320 km/h. Skład został wyprodukowany przez firmę Alstom we współpracy z SNCF.

Natomiast Niemcy mają własne pociągi ICE 3. Te co prawda nigdy nie pobiły rekordu ustanowionego przez TGV, ale z pasażerami kursują z prędkością nawet 330 km/h. dla przykładu pokonanie trasy Kolonia-Frankfurt tym składem trwa zaledwie 62 minuty.

Superszybkie pociągi Shinkansen w Japonii

Superszybkie pociągi Shinkansen w Japonii. PeterW1950 Pixabay.com

Przez długi czas za najszybsze pociągi na świecie uważano japońskie składy Shinkansen. Nie bez przyczyny, bo pierwsza linia (Tōkaidō Shinkansen) ruszyła już w 1964 r. na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Pociągi Shinkansen cechują się aerodynamiczną konstrukcją i są w stanie rozwijać prędkość maksymalną od 285 do 320 km/h. Dziś obsługują połączenia między wielkimi miastami Japonii i wyróżniają się niezwykłą punktualnością. Średnie opóźnienia w skali roku liczone są w sekundach. W Polsce nie do pomyślenia.

Warto dodać, że dla pociągów Shinkansen niedawno wymyślono nowe zastosowanie. Jeden z wycofanych wcześniej składów wykorzystano w roli jednostki do przewozu towarów. Dokładnie produktów rolnych oraz owoców morza z północno-wschodniego regionu Tohoku do Tokio. Wymagało to przygotowania składu pod kątem nowego przeznaczenia i usunięcia około 400 miejsc siedzących dla pasażerów.

Pociągi w Polsce pojadą z prędkością ponad 300 km/h za kilka lat

Oczywiście w Polsce nie mamy dziś tak szybkich pociągów. Najszybsze składy osobowe obsługiwane przez PKP Intercity rozwijają dziś prędkość do 200 km/h. W planach jest jednak zbudowanie nowej linii dla Kolei Dużych Prędkości, gdzie wybrane pojazdy pojadą znacznie szybciej.

W pierwszej połowie przyszłej dekady ma być gotowa nowa linia kolejowa "Y", która połączy cztery z pięciu największych miast w Polsce z nowym lotniskiem. Pociągi mają poruszać się po tej trasie z prędkością nawet 330 km/h. Oczywiście potrzebne są odpowiednie składy, a tych na razie nie ma.

W pierwszej kolejności przetarg na pociągi KDP ogłosiło PKP Intercity. Miało to miejsce pod koniec 2025 r. Do postępowania zgłosiło się czterech oferentów i wszyscy przeszli do kolejnego etapu. Podobne składy planuje kupić spółka Port Polska.

Nieco wcześniej, bo już w przyszłym roku, wybrane pociągi w Polsce pojadą z pasażerami z prędkością 250 km/h. W pierwszej kolejności będzie to możliwe na modernizowanej Centralnej Magistrali Kolejowej, gdzie w ramach testów udało się rozpędzić do takiej prędkości składy Pendolino należące do PKP Intercity.