Pasażerskie loty naddźwiękowe wstrzymano ponad dwie dekady temu, gdy wycofano z użytku Concorde'y. Obecnie najszybszym cywilnym samolotem świata jest Global 8000, który został opracowany przez Kanadyjczyków z firmy Bombardier. Maszyna dostała zgodę na Starym Kontynencie.

Odrzutowiec Bombardier Global 8000 z certyfikatem w Europie

Firma Bombardier ubiega się o dopuszczenie maszyny Global 8000 na kolejnych rynkach i na tym polu ma kolejny sukces. Najszybszy samolot cywilny świata dostał zgodę w Europie. Stosowny certyfikat został przyznany przez EASA (Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego).

Uzyskanie certyfikatu EASA jest dowodem ciężkiej pracy i zaangażowania wysoko wykwalifikowanych pracowników i dostawców firmy Bombardier oraz współpracy z zespołami Transport Canada i EASA

Dla Bombardiera to ważna decyzja, która otwiera dla maszyny Global 8000 nowe rynki. Pierwsza sztuka samolotu została przekazana nabywcy pod koniec 2025 r. Był nim Patrick Dovigi, były kanadyjski hokeista, który później zajął się biznesem.

Pierwszy certyfikat samolot uzyskał w Kanadzie i miało to miejsce w listopadzie 2025 r. Kilka tygodni później odrzutowiec Bombardiera został zatwierdzony przez FAA (Federalną Administrację Lotnictwa) w Stanach Zjednoczonych.

Global 8000 to najszybszy samolot cywilny świata

Global 8000 to najszybszy odrzutowiec cywilny na świecie od czasu Concorde'ów, które wycofano w 2003 r. Maszyna Bombardiera rozwija jeszcze większą prędkość od modelu Global 7500. Jest w stanie osiągać 0,95 Ma. Ponadto oferuje zasięg do około 14 tys. kilometrów.

Maszyna jest bardzo luksusowa i została podzielona na cztery strefy. Odrzutowiec cechuje się wysokością przelotową 12,45 tys. metrów. Ponadto jest bardzo zwrotny.

Najszybszy samolot cywilny świata ma dwa silniki GE Passport i może zabrać maksymalnie 19 pasażerów. Kabina w środku ma 16,6 metra długości oraz 2,44 metra szerokości. Warto dodać, że w trakcie testów Global 8000 był w stanie przekroczyć prędkością 1 Ma.

