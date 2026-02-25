Najtańszy YouTube zyskał dwie nowości. Co dodano do Premium Lite?

YouTube Premium jest dostępne w Polsce w ramach kilku różnych planów. Latem 2025 r. dołączyła do nich najtańsza opcja z dopiskiem Lite. Cena jest atrakcyjna, ale było tam sporo braków, które to firma postanowiła teraz nadrobić.

YouTube Premium Lite dostaje dwie wyczekiwane nowości

Firma poinformowała, że wsłuchała się w opinie użytkowników i wprowadza do YouTube Premium Lite dwie nowe opcje, które wcześniej były zarezerwowane wyłącznie dla droższych planów. Co to za nowości?

Pierwszą z nowości w YouTube Premium Lite jest możliwość pobierania filmów na pamięć urządzenia, co pozwala na obejrzenie w trybie offline, czyli bez połączenia z internetem. Druga opcja to odtwarzanie w tle. W ten sposób można na przykład słuchać podcastów bez potrzeby uruchamiania aplikacji na całym ekranie.

Podstawowa funkcjonalność planu, którą jest oglądanie bez reklam, pozostaje bez zmian. Pamiętajmy jednak, że elementy sponsorowane po wykupieniu tej subskrypcji nie znikają zupełnie. Rzeczywiście nie będą wyświetlane podczas oglądania większości z filmów dostępnych w platformie, ale czasem mogą się pojawić. Reklamy nadal występują przy treściach muzycznych czy podczas wyszukiwania lub przeglądania. Pod tym względem nie wprowadzono zmian.

Ile kosztuje YouTube Premium Lite w Polsce?

Polska cena YouTube Premium Lite została ustalona na poziomie 17,99 złotych/miesiąc. Pod tym względem subskrypcja wypada na tle innych planów bardzo atrakcyjnie i z pewnością będzie dobrym wyborem dla większości użytkowników. Zwłaszcza teraz, gdy zapowiedziano nowe funkcje.

Wspomnianych nowości możecie jeszcze nie widzieć. Gigant wyjaśnia, że będą one sukcesywnie wprowadzane na kolejnych rynkach w najbliższy czasie. Jeśli więc jeszcze ich nie macie, to cierpliwości. Wkrótce się pojawią.

Trzeba przyznać, że YouTube Premium Lite obecnie jest bardzo ciekawą alternatywą dla standardowej subskrypcji indywidualnej, która jest blisko dwa razy droższa. Po ostatnich podwyżkach jej cena to 29,99 złotych/miesiąc.

