W skrócie Firma Aerospacelab uruchomiła w Belgii nową fabrykę satelitów o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych, która jest największym tego typu obiektem w Europie.

Inwestycja warta 100 mln euro pozwoli na produkcję seryjną nawet 500 satelitów rocznie, co przypomina skalą i procesem produkcję samochodów.

Zakład zatrudni docelowo 1000 osób i zrealizuje m.in. kontrakt na 264 satelity dla europejskiej konstelacji bezpiecznej łączności IRIS2.

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W Europie została otworzona największa fabryka satelitów. Wielki zakład produkcyjny firmy Aerospacelab znajduje się pod belgijskim Charleroi i ma umożliwić produkcję nawet 500 jednostek rocznie.

Megafabryka satelitów Aerospacelab największą w Europie i trzecią na świecie

Ogromny zakład został otworzony w Belgii we wtorek 24 listopada. Megafabryka Aerospacelab to prawdziwy kolos, który zajmuje powierzchnię aż 20 tys. metrów kwadratowych, a cała inwestycja pochłonęła 100 mln euro.

Otwarcie zakładu miało uroczysty charakter. W Charleroi pojawił się nawet belgijski monarcha Filip I. Region przez dekady miał coraz mniejsze znaczenie w przemyśle, co było efektem deindustrializacji. Teraz odzyskuje wartość i jest to możliwe m.in. dzięki stawianiu na nowe technologie.

Aerospacelab chce, aby fabrykę rocznie opuszczało nawet 500 satelitów rocznie, czyli średnio półtora jednostki dziennie. Ma to być możliwe dzięki produkcji taśmowej, na którą zdecydowała się firma. Rozwiązanie jest zbliżone do tego, co znamy z produkcji samochodów.

Megafabryka Aerospacelab początkowo ma zatrudniać pół tysiąca osób, ale do czerwca 2027 r. powinna liczyć dwa razy więcej pracowników. Firma zdecydowała się wykorzystać efekt skali, co ma ułatwić montaż nowych satelitów i dostosowywać się do potrzeb klientów.

Aerospacelab wyprodukuje europejskie satelity konstelacji IRIS2

Startup został założony w 2018 r. i przez kilka lat wyrósł na dużą firmę, o czym świadczy skala nowego zakładu. Spółce powierzono produkcję głównego komponentu konstelacji IRIS2, czyli europejskiego projektu, który ma zapewnić bezpieczną łączność satelitarną. Udział w nim ma także Polska.

W ramach kontraktu na kwotę 2,4 mld euro Aerospacelab wyprodukuje 264 satelity. Ponadto firma pozyskała zamówienie na dwie platformy satelitarne dla amerykańskiego Lockheed Martin. Mowa o Aerospacelab VSP-300, które umożliwia instalację do 100 kg ładunku. Na to samo rozwiązanie w 2025 r. zdecydowała się m.in. japońska agencja JAXA.