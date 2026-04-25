W skrócie Kopalnia węgla Gevra w Indiach ma w przyszłym roku stać się największą kopalnią węgla na świecie, wyprzedzając Black Thunder Mine z USA.

Gevra otrzymała zgodę na zwiększenie wydobycia do 70 mln ton rocznie, a w 2027 roku ma osiągnąć 63 mln ton wydobycia.

Coal India odpowiada za około 75 proc. wydobycia węgla w Indiach, a zwiększone wydobycie w Gevra może skrócić okres eksploatacji złóż do 2040 roku.

Na świecie znajdują się różne kopalnie węgla i niektóre z nich są naprawdę wielkie. Tytułem tej największej może obecnie pochwalić się amerykańska Black Thunder Mine zlokalizowana w stanie Wyoming. Indie rzucają rękawicę USA i chcą stać się numerem jeden już w przyszłym roku.

Indyjska Gevra stanie się największą kopalnią węgla na świecie

Kopalnia znajdująca się w Stanach Zjednoczonych wkrótce straci tytuł największej na świecie. Obecnie w Black Thunder Mine wydobywa się rocznie około 61-62 mln ton węgla. Na drugim miejscu, z niewiele mniejszym wydobyciem, znajduje się North Antelope Rochelle Mine, która również zlokalizowana jest w stanie Wyoming.

Amerykanie stracą tytuł w przyszłym roku i ma on przypaść kopalni węgla Gevra należącej do Coal India. Znajduje się ona w dystrykcie Korba w indyjskim stanie Chhattisgarh i już osiąga wydobycie na poziomie 56 mln ton. To jeszcze za mało, aby ustanowić nowy rekord. Ten ma paść w 2027 r.

Gevra otrzymała już zgodę na zwiększenie wydobycia do 70 mln ton rocznie. Jeden z prezesów i dyrektorów South Eastern Coalfields Ltd (SECL), spółki zależnej Coal India, Harish Duhan przekazał, że indyjska kopalnia w przyszłym roku będzie w stanie wydobywać już 63 mln ton węgla w skali roku. Tym samym przebije możliwości Black Thunder Mine.

Coal India wydobywa więcej węgla niż wszystkie kopalnie w Polsce

Coal India to gigant górniczy, który odpowiada za około 75 proc. całkowitego wydobycia węgla w Indiach. Sama Gevra pozyskuje więcej surowca niż wszystkie placówki w Polsce. W kraju w 2025 r. wydobyto łącznie około 42,8 mln ton węgla kamiennego.

Indie stawiają na rozwój górnictwa i planują zwiększać wydobycie węgla. Obecnie jest to ponad miliard ton. Jednak do 2030 r. azjatycki kraj chce osiągnąć możliwość pozyskiwania łącznie około 1,58 mld ton surowca w skali roku.

Plan jest ambitny i wymaga dużych inwestycji. Jeden z prezesów Coal India przekazał, że Gevra jest już przygotowywana pod zwiększone wydobycie węgla, również pod względem infrastrukturalnym. Dużą rolę odegrają Koleje Indyjskie, które mają odpowiadać za transport wydobywanego surowca.

Oczywiście dostępność surowca jest ograniczona i zwiększenie wydobycia w kopalni Gevra ostatecznie doprowadzi do skrócenia okresu eksploatacji złóż. Specjaliści szacują, że węgla starczy tam jeszcze na kilkanaście lat działalności. Do zamknięcia powinno dojść przed 2040 r.

