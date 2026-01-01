Chiny mają wiele projektów, które są "naj w skali całego globu". Kilka dni temu w Państwie Środka został oddany do użytku najdłuższy tunel autostradowy. Pod koniec grudnia została również uruchomiona największa na świecie otwarta morska elektrownia słoneczna.

Największa na świecie otwarta morska elektrownia słoneczna uruchomiona w Chinach

Chiny uruchomiły wielką farmę słoneczną HG14, która zlokalizowana jest na morzu u wybrzeży Dongying w prowincji Szantung. To prawdziwy kolos, gdyż cała instalacja fotowoltaiczna zajmuje około 1223 hektarów płytkich wód na głębokości od 1 do 4 metrów.

Największa na świecie otwarta morska elektrownia słoneczna została opracowana przez Guohua Investment, jednostkę China Energy Investment Corp (CHN Energy), państwowej firmy energetycznej. Pełne podłączenie do sieci nastąpiło pod koniec grudnia 2025 r.

Instalacja HG14 znajduje się niespełna 8 kilometrów od brzegu. Jest to pierwsza farma fotowoltaiczna na świecie, która ma moc gigawata i została rozmieszczona na morzu na palach. Chińczycy wykorzystali tu łącznie aż 2934 platformy, które znajdują się na specjalnych kratownicach ze stali. Każdy z tych elementów ma około 60 metrów długości i 35 metrów szerokości.

Konstrukcja ta nie tylko wytrzymuje silny sztorm o sile 11 w skali Beauforta i zimowe warunki lodowe, ale także zmniejsza zużycie stali o ponad 10 procent

Ogromna farma słoneczna może dostarczyć energię dla ponad 2,6 mln ludzi

Potężna instalacja Chińczyków po pełnym rozruchu ma być w stanie wytwarzać około 1,78 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej rocznie. Tak duża produkcja powinna zaspokoić potrzeby około 2,67 mln ludzi. W celu otrzymania podobnej energii z węgla trzeba byłoby spalić ponad 500 tys. ton surowca.

Chiny wykorzystały tu łącznie 2,3 mln dwustronnych paneli słonecznych typu N. Ponadto farma została zintegrowana z wielkim magazynem energii na poziomie 200 megawatogodzin (MWh). Przy okazji Państwo Środka po raz pierwszy wykorzystało morski kabel o napięciu 66 kV. Dzięki takiemu rozwiązaniu można przesyłać duże ilości energii na większe odległości.

