Na rynku streamingu szykuje się największe przejęcie w historii branży. Netflix niedawno potwierdził, że planuje kupić Warner Bros. wraz z HBO Max i nie tylko. Sprzeciwia się temu Paramount Skydance, który zdecydował się mocno podbić stawkę.

Paramount Skydance oferuje za HBO Max więcej niż Netflix?

Zacznijmy od tego, że oferta Netfliksa dotyczy Warner Bros. z aktywami (m.in. HBO i HBO Max) z wyłączeniem telewizji linearnej. Kwota zakupu to aż 82,7 mld dol. Paramount Skydance sprzeciwiał się temu od początku i ma własną propozycję.

Firma Paramount Skydance zaproponowała przejęcie całego Warner Bros. Discovery za bagatela aż 108,4 mld dol. To ogromna kwota, która w przełożeniu na jedną akcję jest o 12,54 dol. wyższa w porównaniu do propozycji Netfliksa.

Obie oferty różnią się nie tylko ceną. Netflix chce przejąć Warner Bros. po podziale spółki na dwa byty, co ma nastąpić w trzecim kwartale 2026 r. Właściciel TVN-u i wielu innych kanałów telewizji linearnej nie jest częścią zakupu. Natomiast Paramount Skydance proponuje kupno całości.

Warto dodać, że głos w tej sprawie zabrał nawet prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który wyraził swoje zaniepokojenie tak dużą transakcją oraz jej wpływem na całą branżę rozrywkową. Dodał, że musi się temu z pewnością przyjrzeć.

Netflix o przejęciu Warner Bros. i wpływie na rynek

Po tym jak Netflix ogłosił chęć przejęcia Warner Bros., na rynku szybko pojawiły się obawy, które dotyczą nie tylko dalszej przyszłości HBO Max (które pewnie zostanie wchłonięte), ale całej branży filmowej.

Netflix zabrał głos w tej sprawie i wyjaśnił, że po przejęciu Warner Bros. z jego studiami filmowymi nie zamierza ograniczać do nich dostępu konkurencji. WB odpowiada m.in. za wybrane produkcje dostępne w Apple TV i wśród nich jest "Ted Lasso". Licencjonowanie w przyszłości nie powinno być zagrożone, co zdaje się potwierdzać Ted Sarandos, co-CEO Netfliksa.

Obawy na rynku jednak są i mówi się, że przejęcie Warner Bros. przez Netfliksa z pewnością będzie miało ogromny wpływ na całą branżę mediów oraz rozrywki.

