W skrócie Największe muzeum poświęcone Apple w Europie zostało otwarte w Utrecht w Holandii i zajmuje powierzchnię dwóch tys. metrów kwadratowych.

Muzeum oferuje tematyczne pomieszczenia, rekonstrukcję garażu rodziców Steve'a Jobsa oraz tysiące eksponatów, w tym kolekcję z muzeum w Westerbork.

Bilet wstępu kosztuje 21,50 euro dla dorosłych, 15 euro dla dzieci w wieku 10-17 lat i studentów, dzieci poniżej 10 lat wchodzą bezpłatnie.

Apple powstało w 1976 r. i w tym roku obchodzi 50. urodziny. Okrągła rocznica zbiegła się w czasie z otwarciem największego w całej Europie muzeum, które poświęcono historii kalifornijskiej marki.

Gdzie jest największe Muzeum Apple w Europie?

Największe Muzeum Apple znajduje się w Holandii. Dokładnie w mieście Ultrecht przy ulicy Proostwetering 5d. Odwiedzający mogą skorzystać z parkingu w strefie P1.

Muzeum Apple zajmuje łącznie powierzchnię aż dwóch tys. metrów kwadratowych. Pomieszczenia podzielono tematycznie. Jest tam m.in. korytarz "Think Different" czy sekcja poświęcono Steve'owi Jobsowi za czasów jego pracy w NeXT.

W Muzeum Apple w Ultrechcie na odwiedzających czekają liczne wystawy i atrakcje.

Prawdziwą gratką jest także pełnowymiarowa rekonstrukcja garażu w domu rodziców Steve'a Jobsa, gdzie Apple zaczynało własną działalność.

Wspólnie starannie wyselekcjonowaliśmy tysiące eksponatów, w tym bogatą kolekcję pozyskaną z dawnego Muzeum Apple w Westerbork, kładąc podwaliny pod naprawdę wyjątkowe doświadczenie dla zwiedzających

Placówka powstała z inicjatywy prezesa Fundacji Muzeum Apple, Eda Bindelsa we współpracy z grupą 50 wolontariuszy. Wśród nich są technicy, kolekcjonerzy czy historycy.

Ile kosztuje bilet wstępu do Muzeum Apple?

Wstęp do Muzeum Apple w Ultrecht jest płatny. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 21,50 euro (ok. 92 zł). Natomiast ulgowy (dla dzieci w wieku 10-17 lat oraz studentów) 15 euro (ok. 64 zł). Dzieci w wieku poniżej 10 lat mają bezpłatny wstęp.

Warto dodać, że bilety można rezerwować poprzez stronę Muzeum Apple (applemuseum.nl). Poza tym nie jest akceptowana gotówka, a jedynie płatność kartą. Placówka jest dostępna od 10:00 do 17:00 przez większość dni tygodnia (z wyjątkiem wtorków). Wstęp oferowany jest co 15 minut z ostatnim wejściem o godzinie 16:00.

Inauguracja otwarcia Muzeum Apple nastąpiła 2 kwietnia, czyli dzień po 50. rocznicy powstania firmy. Przedsiębiorstwo zostało założone 1 kwietnia 1976 r. przez Steve'a Wozniaka, Steve'a Jobsa i przedsiębiorcę Ronalda Wayne'a.

