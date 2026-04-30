W skrócie Statki klasy Icon uznaje się za największe wycieczkowce na świecie.

Pierwszym statkiem tej klasy był Icon of the Seas. Grupa Royal Caribbean potwierdziła teraz zamówienie kolejnych jednostek.

Budową statków zajmie się fińska firma Meyer Turku w ramach długoterminowej umowy pomiędzy przedsiębiorstwami.

Największe wycieczkowce na świecie. Powstaną nowe jednostki

Klasa Icon to seria statków wycieczkowych zamówionych przez Royal Caribbean International. Jednostki te są jednymi z największych oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie wycieczkowców na świecie.

Pierwszy statek, "Icon of the Seas", wszedł do służby w 2024 r. Po "Icon of the Seas" Royal Caribbean zamówiło jeszcze "Star of the Seas" (pierwszy rejs w 2025 r.), "Legend of the Seas" (debiut w lipcu-sierpniu 2026 r.) i "Hero of the Seas" (pojawi się w 2027 r.). Eksploatacja statków klasy Icon obejmuje rejsy po Karaibach i Morzu Śródziemnym.

Teraz Royal Caribbean International potwierdziło zamówienie kolejnych rejsowych gigantów.

Ikona Mórz. Nowoczesne statki są jak pływające miasta

Grupa Royal Caribbean to amerykańskie przedsiębiorstwo, które uznaje się za jednego z największych na świecie armatorów statków wycieczkowych. Firma zarządza 69 statkami, w tym jednostkami klasy Icon.

Serię statków klasy Icon rozpoczął wspomniany "Icon of the Seas" - który wówczas okrzyknięto największym i jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie wycieczkowców na świecie, porównywanym do pływającego miasta.

Statek ma 365 m długości, około 250 000 GT i ok. 20 pokładów. Może pomieścić nawet 7600 pasażerów, obsługiwanych przez załogę złożoną z ponad 2000 osób. Jest on też prezentowany jako najbardziej ekologiczny statek floty Royal Caribbean, zasilany gazem LNG, z inteligentnymi systemami zarządzania energią.

Wycieczkowce klasy Icon biją rekordy. Royal Caribbean zamówiła kolejne jednostki.

"Ikonę Mórz" wyposażono w dzielnice tematyczne. Znajduje się tu m.in. największy park wodny na morzu, z ekstremalnymi zjeżdżalniami. Jednostka ma także zieloną strefę, obszar widowiskowy, 40 barów i restauracji oraz liczne inne atrakcje, w tym m.in. ścianki wspinaczkowe, pole do minigolfa, kasyno, kino 3D i spa.

We wrześniu 2025 r. Royal Caribbean informowało o rozszerzeniu floty o Icon 5, którego dostawa planowana jest na 2028 r. W najnowszym, kwietniowym komunikacie przedsiębiorstwo zamieściło potwierdzenie kolejnego zamówienia - na statki Icon 6 i 7.

Nowe statki klasy Icon. Potwierdzono zamówienie 6 i 7 jednostki

Nowe statki klasy Icon: 5, 6 i 7, podobnie jak poprzednie, zbuduje fińska firma stoczniowa Meyer Turku. To część długoterminowej umowy między przedsiębiorstwami, która dotyczy budowy kolejnych nowoczesnych statków. Wszystkie statki klasy Icon mają mieć podobne parametry jak pierwowzór i być wyposażane w dzielnice tematyczne oraz bogatą ofertę kulinarną, wyróżniając się unikalnymi atrakcjami dla całej rodziny.

- Dzięki naszej długoletniej współpracy z Meyer Turku, rządem Finlandii i silnym fińskim klastrem morskim, zmieniamy oblicze branży na kolejne dekady, jednocześnie wywierając istotny wpływ na gospodarkę Finlandii - powiedział Jason Liberty, prezes i dyrektor generalny Grupy Royal Caribbean.

Casimir Lindholm, dyrektor generalny Meyer Turku zaznaczył, że zamówienie 6 i 7 statku klasy Icon to kamień milowy we współpracy z Royal Caribbean Group, mającej na celu rozwój sektora stoczniowego w ciągu najbliższej dekady i w dalszej perspektywie.

