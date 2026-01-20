Hull 096 to wielki prom elektryczny zbudowany przez stocznię Incat Tasmania. Jest to obecnie największy elektryk świata, który wkrótce zacznie świadczyć usługi. Zanim to jednak nastąpi, to musi przejść odpowiednie testy. Jedne z nich to próby portowe, które zainicjowano w tym miesiącu.

Prom elektryczny Hull 096 odbywa próby portowe

Prom elektryczny Hull 096 rozpoczął próby portowe, które odbywają się na rzece Derwent w australijskim Hobart. Ma to na celu sprawdzenie wielkiej konstrukcji przed wprowadzeniem jej do służby. Testy polegają na wykonywaniu precyzyjnych manewrów. Na ich podstawie podda się ocenie moc, sterowność czy systemy statku podczas wykorzystania.

Rozwiń

Przemieszczanie Hull 096 przy użyciu własnego napędu elektrycznego z akumulatorów to pierwsze tego typu osiągnięcie na świecie w tej skali i potwierdzenie, że napęd elektryczny jest opłacalny dla dużych statków komercyjnych

Prowadzone próby portowe to tylko część dużego programu uruchomieniowego Hull 096, który jest wymagany przed dostarczeniem promu elektrycznego do Ameryki Południowej. Statek trafi w ręce południowoamerykańskiego operatora Buquebus.

Największy elektryk świata Incat ma ponad 5 tys. akumulatorów

Hull 096 to ogromny prom elektryczny, którego długość to 130 metrów. Statek po uruchomieniu będzie w stanie przewozić 2100 pasażerów oraz 225 pojazdów. Cała konstrukcja waży 260 ton. Budowa trwała ponad dwa lata i wodowanie odbyło się w 2025 r.

Statek jest zasilany z ponad 5 tys. akumulatorów o łącznej mocy 40 MWh. Producent zakłada, że prom może rozwijać prędkość przekraczającą 25 węzłów. Maszyna ma pokonywać szlak w Ameryce Południowej w godzinę. Mieści się to w zakresie 90 minut, które może przepłynąć na jednym ładowaniu.

Prom elektryczny Hull 096 ma pokonywać trasę trzy razy dziennie. Na obu krańcach szlaku znajdą się ładowarki. Warto dodać, że Incat dostarczy go do odbiorcy specjalnym transporterem, który określono słowem "ogromny". Wynika to z faktu, że największy elektryk świata jest zbyt duży i nie nadaje się do typowego holowania konwencjonalnego.

Psy-roboty dla osób z demencją. Reagują na dotyk i polecenia głosowe 2026 Associated Press