Największy element tarczy TBM w Łodzi. Wydrąży tunel KDP dla CPK

W skrócie Na plac budowy w Łodzi trafiła tarcza tnąca maszyny TBM, która wydrąży tunel dla Kolei Dużych Prędkości w ramach inwestycji CPK.

Maszyna TBM została sprowadzona z fabryki Herrenknecht w Niemczech, a jej największy element waży 145 ton i ma 8,4 metra średnicy.

Budowany w Łodzi tunel KDP będzie miał 4,6 kilometra długości i 14 metrów szerokości, a pierwsze pociągi mają przejechać nim w 2032 roku.

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CPK to nie tylko nowe lotnisko Port Polska, ale również liczne inwestycje w infrastrukturę kolejową. Jedną z nich jest tunel w Łodzi dla KDP, który będzie częścią "Y". Na miejscu są już wszystkie elementy ogromnej maszyny TBM, która wykona odwiert. Kilka dni temu na plac budowy trafił jej największy element.

Tarcza tnąca maszyny TBM na miejscu budowy tunelu w Łodzi

Tunel KDP w Łodzi wywierci wielka maszyna TBM, która została sprowadzona z fabryki Herrenknecht w niemieckim Schwanau na Renem. W zeszły czwartek ruszył transport największego elementu, czyli tarczy tnącej. Nie było to proste zadanie logistyczne i wymagało wykorzystania specjalistycznego transportu.

Transport kolosa musiał odbywać się nocą, kiedy to ruch na drogach jest znikomy. Wykonawcą robót przy tunelu jest PORR. Spółka przygotowywała plac od dawna. Były to m.in. komora startowa na Retkini oraz końcowa. W tym samym czasie trwała budowa wielkiej maszyny TBM w Niemczech, którą to następnie transportowano w częściach. Całość zostanie złożona na miejscu rozpoczęcia odwiertów.

Transport kolosa o wadze 145 ton oraz 8,4 metra średnicy rozpoczął się w czwartek ze stoczni "Wulkan" w Szczecinie. Tarcza sprowadzona z Niemiec będzie musiała pracować w trudnych warunkach, bo nawet kilkadziesiąt metrów pod ziemią. W czerwcu prowadzono testy wielkiej suwnicy, którą przygotowano z myślą o montażu ogromnej maszyny TBM.

Tunel KDP w Łodzi długi na 4,6 kilometra

Tunel dla Kolei Dużych Prędkości, który zostanie wydrążony w Łodzi, będzie jedną z najdłuższych konstrukcji tego typu w Polsce. Jego łączna długość to 4,6 kilometra. Obecnie najdłuższym jest ten pod Limanową, który ma około 3,8 km długości, ale na razie udało się go tylko wywiercić i zostanie oddany do użytku dopiero za kilka lat.

Tunel drążony przez CPK będzie szeroki na 14 metrów. W sierpniu PORR kończył prace nad komorą startową i zamontował m.in. wielki pierścień uszczelniający. Główna konstrukcja ma być gotowa do końca 2029 r. Dopiero wtedy będzie można ruszyć z kolejnymi pracami. Pierwsze pociągi mają pojechać tunelem w 2032 r.