Europa nie ma tak wielu lotniskowców, co Stany Zjednoczone i największym z nich jest francuski Charles de Gaulle. Potężny okręt zmierza do cieśniny Ormuz. Działania są częścią inicjatywy około 40 państw pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii, których celem jest ochrona szlaków handlowych.

Charles de Gaulle to największy lotniskowiec Europy, który zaczął się przemieszczać niedługo po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Francuzi skierowali potężny okręt do Morza Śródziemnego i następnie przepłynął przez Kanał Sueski. Obecnie zmierza w kierunku południowego obszaru Morza Czerwonego.

Celem lotniskowca jest cieśnina Ormuz, która w wyniku wojny Stanów Zjednoczonych oraz Izraela z Iranem została zamknięta dla statków handlowych. Przekierowanie okrętu Charles de Gaulle jest częścią działań zainicjowanych przez Francję i Wielką Brytanię związaną z ochroną szlaków handlowych. Udział w specjalnej konferencji w Paryżu wzięło ponad 40 państw.

Charles de Gaulle nie zostanie jednak wykorzystany do działań zbrojnych w cieśninie Ormuz w trakcie trwania konfliktu. W rzeczywistości skierowanie okrętu ma na celu zmniejszenie terminu wdrożenia późniejszych działań misji międzynarodowej związanej z ochroną szlaków handlowych. Miałoby to jednak nastąpić dopiero po zakończeniu wojny i uzyskaniu pokoju ze strony wszystkich państw.

Jeden z doradców prezydenta Emmanuela Macrona przekazał w tym tygodniu, że przemieszczenie lotniskowca ma być jasnym sygnałem o gotowości zapewnienia bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz, ale Francja w żadnym wypadku nie zamierza ingerować w konflikt na Bliskim Wschodzie.

Charles de Gaulle to potężny okręt i zarazem największy lotniskowiec, którym dysponuje cała Europa. Został zwodowany w 1994 r. i ma ponad 260 metrów długości. Jego wyporność całkowita przekracza 40 tys. ton.

Lotniskowiec jest w stanie przenosić do 40 samolotów i śmigłowców. Obecnie na jego pokładzie znajduje się około 20 myśliwców Rafale. Decyzję o przekierowaniu na Morze Śródziemne Francuzi podjęli na początku marca, czyli niedługo po pierwszych atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

Warto dodać, że Francuzi chcą zbudować jeszcze większy lotniskowiec. Mowa o projekcie "France Libre", którego nazwę ogłoszono w marcu. Długość okrętu ma przekraczać 300 metrów. Budowa ma pochłonąć z budżetu Francji około 10 mld euro. Okręt ma wejść do służby najwcześniej w 2038 r. Energię mają dostarczać dwa reaktory atomowe nowej generacji.

