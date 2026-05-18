W skrócie USS Gerald R. Ford to największy lotniskowiec świata. Nowoczesny okręt mierzy ok. 333 metry długości, może pomieścić co najmniej 75 samolotów i ponad 5 tysięcy osób.

Lotniskowiec właśnie powrócił do Stanów Zjednoczonych - jednostka spędziła na morzu bez przerwy 326 dni, co jest najdłuższym takim rejsem amerykańskiej marynarki wojennej od czasów wojny w Wietnamie.

USS Ford podczas 11-miesięcznej misji wspierał działania USA podczas ujęcia prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i w wojnie z Iranem.

Największy lotniskowiec świata zakończył 11-miesięczny rejs

Największy lotniskowiec świata, USS Gerald R. Ford, powrócił do Stanów Zjednoczonych po najdłuższym od czasu wojny w Wietnamie rejsie operacyjnym, który trwał 11 miesięcy.

Okręt przez ten czas wspierał wojska amerykańskie m.in. przy zatrzymaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro oraz w wojnie z Iranem.

W trakcie tej misji lotniskowiec operował głównie na wodach Oceanu Atlantyckiego, Morza Śródziemnego oraz na Bliskim Wschodzie.

Nowoczesny lotniskowiec USS Gerald R. Ford zawinął do portu w stanie Wirginia

USS Gerald R. Ford (CVN-78) jest największym lotniskowcem na świecie i najnowocześniejszą tego typu jednostką amerykańskiej marynarki wojennej. Budowa tego okrętu była jednym z najbardziej złożonych i kosztownych przedsięwzięć stoczniowych w dziejach amerykańskiej marynarki wojennej. Statek został zwodowany w 2013 roku, a oficjalnie do służby wszedł w 2017 roku.

Lotniskowiec ma ok. 333 metry długości oraz wyporność przekraczającą 100 tys. ton. USS Ford jest w stanie pomieścić na pokładzie co najmniej 75 samolotów i śmigłowców. Na pokładzie może przebywać ponad 5 tys. osób - załogę stanowi około 2600 marynarzy oraz 2500 członków skrzydła lotniczego.

Ten napędzany energią jądrową lotniskowiec uznaje się za najpotężniejszy okręt wojenny, jaki kiedykolwiek zbudowano. Jako główny napęd wykorzystuje dwa reaktory jądrowe Bechtel A1B PWR.

Jedną z kluczowych innowacji zastosowanych na USS Gerald R. Ford jest wykorzystanie elektromagnetycznego systemu katapult (EMALS), który zastąpił tradycyjne katapulty parowe, co poprawia szybkość i precyzję startów samolotów. USS Ford to pierwszy lotniskowiec wyposażony w katapulty elektromagnetyczne. Więcej szczegółów dotyczących największego lotniskowca świata przytaczał na łamach Geekweeka Filip Mielczarek.

Najdłuższy taki rejs operacyjny od pięciu dekad

USS Ford wrócił właśnie z 11-miesięcznego rejsu - wyruszył 24 czerwca 2025 roku, a w sobotę 16 maja 2026 r. wrócił do bazy wojskowej w Norfolk w stanie Wirginia.

W porcie załogę przywitał sekretarz obrony Pete Hegseth. Zespół uderzeniowy został odznaczony Presidential Unit Citation, czyli jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń przyznawanych jednostkom marynarki wojennej.

Według informacji podanej przez amerykański Instytut Marynarki Wojennej lotniskowiec USS Ford spędził na morzu bez przerwy aż 326 dni. To najdłuższy rejs operacyjny jednostki amerykańskiej marynarki wojennej z ostatnich pięciu dekad.

Jak podaje PAP, "wcześniej marynarze na jednostce USS Midway w 1973 r. spędzili na morzu 332 dni, a na USS Coral Sea w 1965 r. - 329 dni. Dłużej, bo 341 dni, spędziła na służbie załoga USS Nimitz na przełomie roku 2020 i 2021, lecz nie było to związane z żadną realizowaną misją, a z konieczną izolacją w związku z rozprzestrzeniłem się koronawirusa w trakcie pandemii".

