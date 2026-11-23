W skrócie BRF Froan to największy na świecie elektryczny statek towarowy, który opuścił chińską stocznię i zmierza do Norwegii, gdzie zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 23,5 MWh.

Jednostka o długości blisko 130 metrów będzie wykorzystywana do transportu marmuru wzdłuż norweskiego wybrzeża między miejscowościami Brønnøy i Elnesvågen na trasie 426 kilometrów.

Statek posiada dwa żagle wirnikowe wykorzystujące siłę wiatru do generowania dodatkowego ciągu, co pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na moc z głównego układu napędowego.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Chiny ustanowiły nowy rekord. W Państwie Środka został zbudowany największy na świecie elektryczny statek towarowy, który opuścił stocznię i obecnie zmierza do portu docelowego. Tam BRF Froan zostanie wyposażony w ogromny akumulator, który zapewni masowcowi zasilanie.

Statek elektryczny BRF Froan wyruszył w dziewiczy rejs z Chin do Norwegii

BRF Froan to wielki kolos. Statek elektryczny został zbudowany w stoczni Jiangsu SOHO Marine Heavy Industry w Chinach, którą opuścił i obecnie zmierza do Norwegii. Tam zostanie wyposażony w akumulator o pojemności aż 23,5 MWh.

Największy na świecie elektryczny statek towarowy ma długość aż 129,9 metra i oferuje nośność 13 250 ton. Odbiorcą jednostki jest norweski armator Berge Rederi.

Z przyjemnością ogłaszamy pomyślną rejestrację jednostki BRF Froan pod norweską banderą

"To kolejne osiągnięcie wzmacnia pozycję Norwegii jako atrakcyjnego i konkurencyjnego państwa bandery" - czytamy w dalszym oświadczeniu Norweskiego Urzędu Morskiego.

Statek docelowo będzie transportował marmur wzdłuż norweskiego wybrzeża na trasie między miejscowościami Brønnøy i Elnesvågen, która ma około 426 kilometrów.

BRF Froan to największy na świecie elektryczny statek towarowy

BRF Froan to ogromny statek o długości prawie 130 metrów, który ma pozwolić na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (CO2). W skali roku ma to być blisko 9 tys. ton. Natomiast w przypadku tlenków azotu około 200 ton.

Wielki statek elektryczny będzie ładowany w każdym z dwóch portów w Norwegii, które zostały wyposażone w odpowiednie stacje. Ponadto jednostka ma dwa żagle wirnikowe. Każdy z nich ma 24 metry wysokości oraz 4 metry szerokości.

Są to specjalne cylindry wykorzystujące siłę wiatru do generowania dodatkowego ciągu. Dzięki temu uda się zmniejszyć zapotrzebowanie na moc z głównego układu napędowego jednostki. Według szacunków Berge Rederi w trakcie każdego rejsu może to być nawet średnio 339 kW mocy.

Zobacz również: Technologia Największy na świecie statek elektryczny dotarł do celu Dawid Długosz

Największy na świecie elektryczny statek towarowy ma również na pokładzie specjalną koparkę, która umożliwia rozładunek marmuru. Jednostka ma w ciągu pięciu lat eksploatacji transportować nawet 13 tys. ton surowca, który następnie zostanie poddany obróbce w celu uzyskania węglanu wapnia. Ten jest wykorzystywany przez różne gałęzie przemysłu.