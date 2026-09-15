Największy na świecie statek elektryczny dotarł do celu

W skrócie Największy na świecie prom elektryczny Hull 096 dotarł do portu w Urugwaju po wielomiesięcznej podróży na pokładzie ciężarowca MV Black Marlin.

Jednostka o długości 130 metrów jest zasilana systemem akumulatorów o pojemności 40 megawatogodzin, który pozwala na około 90 minut operowania.

Statek o nazwie China Zorrilla będzie mógł przewozić 2100 pasażerów oraz 225 pojazdów, rozwijając prędkość maksymalną do 25 węzłów.

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Hull 096 to największy na świecie statek elektryczny, który został zbudowany przez australijską firmę Incat z siedzibą w Hobart w stoczni na Tasmanii. Na początku tego roku jednostka odbyła próby portowe. Teraz dotarła do celu.

Największy na świecie statek elektryczny dotarł do portu macierzystego

Firma Incat zbudowała prom elektryczny Hull 096 na zamówienie południowoamerykańskiego operatora Buquebus. Statek kilka miesięcy temu wyruszył w długą podróż i kilka dni temu w końcu dotarł do celu.

Hull 096 pokonał tysiące mil morskich i 11 września zawitał w porcie macierzystym w Urugwaju. Transport odbył się z wykorzystaniem ciężarowca typu heavy-lift o nazwie MV Black Marlin. Wynika to z faktu, że jednostka nie nadawała się do typowego holowania konwencjonalnego.

Dotarliśmy do Urugwaju. To wyjątkowy moment. Hull 096 oddziela się od jednostki Black Marlin w Nueva Palmira i po raz pierwszy styka się z wodami Ameryki Południowej

Jednostkę powitano w mieście Nueva Palmira, a w weekend została ona zwodowana z pokładu statku transportowego. Prom trafi niedługo do Colonia del Sacramento. Tam przejdzie procedury uruchomieniowe oraz testy. Są one niezbędne przed oddaniem statku do eksploatacji.

Prom elektryczny Hull 096 zasilany przez ponad 5 tys. akumulatorów

Hull 096 to największy prom elektryczny na świecie, którego długość to około 130 metrów. Kolos zasilany jest przez ponad 5 tys. akumulatorów. Źródło energii umożliwia jednostce operowanie przez około 90 minut. Zastosowany system ma pojemność 40 megawatogodzin.

Jednostka zbudowana przez stocznię Incat będzie pływać pod nazwą China Zorrilla, upamiętniającą legendarną urugwajską aktorkę filmową i teatralną zmarłą w 2014 r.

Statek po uruchomieniu będzie w stanie przewozić 2100 pasażerów oraz 225 pojazdów. Cała konstrukcja waży 260 ton. Budowa trwała ponad dwa lata i wodowanie odbyło się w 2025 r. Prom elektryczny Hull 096 jest w stanie rozwijać prędkość do 25 węzłów.