Historyczna lokomotywa parowa Big Boy 4014 wyrusza w wyjątkową trasę. Największy działający parowóz na świecie będzie przemierzać wybrzeża Stanów Zjednoczonych z okazji 250. rocznicy powstania tego kraju. Po wielu przygotowaniach Union Pacific Railroad przekazała szczegóły wydarzenia.
W skrócie
- Big Boy 4014, największa działająca lokomotywa parowa na świecie, jedzie w historyczną trasę z okazji 250. rocznicy powstania USA.
- Lokomotywa wyruszy 29 marca z bazy w Cheyenne w Wyoming. Podróż zakończy 29 lipca.
- W ramach wydarzenia rekordowy parowóz po raz pierwszy od lat zagości na Wschodnim Wybrzeżu.
Największy parowóz świata jedzie w wyjątkową trasę. Są szczegóły
Największa na świecie działająca lokomotywa parowa wkrótce ruszy w podróż po Zachodnim Wybrzeżu, a także pierwszy raz od lat przemierzy stany Wschodniego Wybrzeża, by dotrzeć do Filadelfii na obchody Dnia Niepodległości, które odbędą się w sobotę 4 lipca 2026 r.
Największy lokomotywa parowa świata ma ponad 40 metrów długości, 4,9 metra wysokości i 3,3 metra szerokości. Przy pełnym załadunku paliwem i wodą waży 600 ton. Zaplanowana teraz trasa Union Pacific 4014 z wybrzeża na wybrzeże to historyczne wydarzenie nie tylko ze względu na 250-lecie Stanów Zjednoczonych, ale i fakt, że ostatni raz ta lokomotywa pojawiła się na Wschodnim Wybrzeżu w 1941 roku, kiedy to wyjechała z zakładów w Schenectady.
Union Pacific Big Boy 4014 i "Coast-to-Coast Tour"
Union Pacific 4014 to ogromna parowa lokomotywa klasy 4884‑1 typu Big Boy, zaprojektowana do ciągnięcia ciężkich pociągów towarowych przez górzyste tereny zachodnich Stanów Zjednoczonych. Zbudowano ją w listopadzie 1941 r. w zakładach American Locomotive Company (ALCO) w Schenectady (stan Nowy Jork) i od grudnia 1941 r. służyła przewoźnikowi Union Pacific Railroad głównie na trasach przez pasmo Wasatch. Po zakończeniu pełnej renowacji w 2019 r. jest jedynym działającym Big Boyem z 8 zachowanych. Łącznie powstało 25 tego typu gigantycznych parowozów.
W maju 2019 roku lokomotywa nr 4014 po raz pierwszy od prawie 60 lat poruszała się "o własnych siłach" - i odbyła swój pierwszy kurs wycieczkowy w ramach obchodów 150. rocznicy ukończenia pierwszej transkontynentalnej linii kolejowej. Od tamtego czasu parowóz odbywa różne przejazdy.
250-lecia USA i historyczna trasa największego parowozu świata
W związku z 250-leciem USA Big Boy 4014 wyjedzie w dwuetapową podróż "Coast-to-Coast Tour", podaje Union Pacific Railroads w udostępnionym harmonogramie. Potężna amerykańska lokomotywa wyruszy z bazy w Cheyenne w Wyoming w niedzielę 29 marca, rozpoczynając pierwszą część swojej historycznej trasy. Powróci 24 kwietnia, po przystankach w Kalifornii, Nevadzie i Utah.
Etap wschodni rozpocznie się 25 maja i obejmie dni wystawowe w Omaha w Nebrasce, Chicago w Illinois, Buffalo w Nowym Jorku i Scranton w Pensylwanii, przed przybyciem Big Boya do Filadelfii na Dzień Niepodległości. Dodatkowe dni wystawowe planowane są w Altoona w Pensylwanii oraz St. Louis i Kansas City w Missouri. Trasa zakończy się 29 lipca.