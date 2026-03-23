W skrócie Big Boy 4014, największa działająca lokomotywa parowa na świecie, jedzie w historyczną trasę z okazji 250. rocznicy powstania USA.

Lokomotywa wyruszy 29 marca z bazy w Cheyenne w Wyoming. Podróż zakończy 29 lipca.

W ramach wydarzenia rekordowy parowóz po raz pierwszy od lat zagości na Wschodnim Wybrzeżu.

Największy parowóz świata jedzie w wyjątkową trasę. Są szczegóły

Największa na świecie działająca lokomotywa parowa wkrótce ruszy w podróż po Zachodnim Wybrzeżu, a także pierwszy raz od lat przemierzy stany Wschodniego Wybrzeża, by dotrzeć do Filadelfii na obchody Dnia Niepodległości, które odbędą się w sobotę 4 lipca 2026 r.

Największy lokomotywa parowa świata ma ponad 40 metrów długości, 4,9 metra wysokości i 3,3 metra szerokości. Przy pełnym załadunku paliwem i wodą waży 600 ton. Zaplanowana teraz trasa Union Pacific 4014 z wybrzeża na wybrzeże to historyczne wydarzenie nie tylko ze względu na 250-lecie Stanów Zjednoczonych, ale i fakt, że ostatni raz ta lokomotywa pojawiła się na Wschodnim Wybrzeżu w 1941 roku, kiedy to wyjechała z zakładów w Schenectady.

Union Pacific Big Boy 4014 i "Coast-to-Coast Tour"

Union Pacific 4014 to ogromna parowa lokomotywa klasy 4884‑1 typu Big Boy, zaprojektowana do ciągnięcia ciężkich pociągów towarowych przez górzyste tereny zachodnich Stanów Zjednoczonych. Zbudowano ją w listopadzie 1941 r. w zakładach American Locomotive Company (ALCO) w Schenectady (stan Nowy Jork) i od grudnia 1941 r. służyła przewoźnikowi Union Pacific Railroad głównie na trasach przez pasmo Wasatch. Po zakończeniu pełnej renowacji w 2019 r. jest jedynym działającym Big Boyem z 8 zachowanych. Łącznie powstało 25 tego typu gigantycznych parowozów.

W maju 2019 roku lokomotywa nr 4014 po raz pierwszy od prawie 60 lat poruszała się "o własnych siłach" - i odbyła swój pierwszy kurs wycieczkowy w ramach obchodów 150. rocznicy ukończenia pierwszej transkontynentalnej linii kolejowej. Od tamtego czasu parowóz odbywa różne przejazdy.

250-lecia USA i historyczna trasa największego parowozu świata

W związku z 250-leciem USA Big Boy 4014 wyjedzie w dwuetapową podróż "Coast-to-Coast Tour", podaje Union Pacific Railroads w udostępnionym harmonogramie. Potężna amerykańska lokomotywa wyruszy z bazy w Cheyenne w Wyoming w niedzielę 29 marca, rozpoczynając pierwszą część swojej historycznej trasy. Powróci 24 kwietnia, po przystankach w Kalifornii, Nevadzie i Utah.

Etap wschodni rozpocznie się 25 maja i obejmie dni wystawowe w Omaha w Nebrasce, Chicago w Illinois, Buffalo w Nowym Jorku i Scranton w Pensylwanii, przed przybyciem Big Boya do Filadelfii na Dzień Niepodległości. Dodatkowe dni wystawowe planowane są w Altoona w Pensylwanii oraz St. Louis i Kansas City w Missouri. Trasa zakończy się 29 lipca.

